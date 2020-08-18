«Перспектива міста» проводит общегородскую инвентаризацию

Почему в жилых домах годами не проводятся ремонты, а наши деньги за квартплату несправедливо уходят в бездну? Почему городская земля выделяется под детский центр, а вместо него строят очередную автомойку? Таких вопросов, как и городских проблем, – множество. Чтобы решить их, команда «Перспективи міста» Артема Стрижакова запустила проект общегородской инвентаризации. Он позволит взять под контроль горожан все то, что принадлежит городу, и достичь справедливого финансирования и поддержки жителей Кропивницкого.

Так, первый этап реализации проекта начался на этой неделе. Члены команды «Перспективи міста» вместе со специалистами уже собирают информацию от местных жителей о проблемах жилищного фонда. Это прежде всего происходит на живых встречах с жителями. Поэтому формируется полный и точный перечень проблем многоэтажек, дорог, тротуаров и частного сектора. Все данные вносятся также в интерактивную карту, поэтому все проблемы жилищного фонда будут адресно решаться под контролем.

Вторым этапом проекта станет масштабная инвентаризация инфраструктуры города. Простыми словами – это проверка и документальное подтверждение наличия и состояния земельных участков, принадлежащих городу, коммунальных учреждений, зданий и всего остального городского имущества.

– Инвентаризация нужна для того, чтобы город мог жить и развиваться, чтобы не было утечки бюджетных средств, а наоборот, обеспечено справедливое их распределение, – объясняет в комментарии журналистам лидер «Перспективи міста» Артем Стрижаков. – В первую очередь мы инспектируем жилищный фонд, чтобы поддерживать бесперебойную работу коммунального хозяйства города. Потому что справедливый город – это когда люди не ломают ноги на тротуарах, а дороги не убивают автомобили. Когда ЖЭКи отрабатывают квартплату, а благоустройство происходит во всех микрорайонах.

– Во-вторых, мы профессионально проинспектируем всю инфраструктуру города, все, чем он владеет: земли, здания, городской бюджет. Все эти ресурсы сегодня используются с признаками коррупции небольшим кругом лиц. При таких условиях о каком развитии и защите жителей может идти речь? Городское хозяйство приходит в еще больший упадок, малому и среднему бизнесу не дают развиваться, а отток кадров из всех сфер только усиливается. Чтобы остановить этот процесс, нужна серьезная проверка, которую и начала осуществлять команда «Перспективи міста», – говорит Артем Стрижаков.

По информации, к этому важному для города процессу может приобщиться каждый житель. Так, оставить заявку о проблемах в вашем доме можно на сайте inventory-perspektyva.org . Она будет обработана специалистами по инвентаризации, которые выедут на место и зафиксируют проблемы. Также можно обратиться в приемную партии «Перспектива міста», которая находится по адресу: ул.Дворцовая, 27/25 с 9.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00) ежедневно, кроме выходных. Номера телефонов: (0522) 27-99-01, (095) 601-90-01.