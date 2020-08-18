За полчаса до весны

Я бесконечно уважаю чудовищный выбор моего народа.

М.М.Жванецкий

Беларусь мне не чужая страна – этой фразой начинаются, наверное, сотни, а то и тысячи статей, блогов и прочих текстов, публикуемых в эти дни. Там родня – простые, добрые, трудолюбивые, хлебосольные люди. Там преддипломная практика на «Гомсельмаше», река Сож, так похожая на Южный Буг, потрясающий парк Паскевича, цирк с легендарным Григорием Новаком, зуброука и лисички, от которых не оторвешься. Но это все лирика, помноженная на ностальгию по собственной молодости…

В последние дни наше внимание полностью переключилось на события в Минске. Все остальное отошло на второй план или просто забыто. Даже затишье на Донбассе, даже предвыборные пляски «с выходом», даже комедия с назначением кировоградского губернатора.

Сегодня к миллионам экспертов по футболу и коррупции добавилась целая армия специалистов по Беларуси. Публично поддерживающих или осуждающих и точно знающих, как нужно. А я хорошо помню реакцию «моих» белорусов на оба Майдана – полное непонимание и искреннее беспокойство за нас. Они не пытались давать нам советы или расставлять свои оценки, не бередили душу, когда у нас все пошло не так. Сегодня мы как бы поменялись местами. И теперь наша очередь не лезть к ним в душу с советами. Нам нечем делиться с соседями – это я об опыте смены власти.

Большая часть украинской аналитики сиюминутна и недолговечна. И сильно напоминает притчу о слепцах и слоне. Впрочем, восторженные рассказы о прекрасных дорогах, хорошей медицине и больших инвестициях в экономику все реже перемежаются с селевым потоком описаний зверств ОМОНа («избивали до полусмерти, пытали электрошокером, ножом выстригали волосы, красили головы краской, насиловали…»). Откуда взялись эти садисты в стране добрых и открытых людей? Неужели не догадываетесь? Или у нас ничего подобного не происходило? Не с отрезанной головы Гии Гонгадзе в Украине все началось и не изнасилованием в Кагарлыке закончилось.

Если милого щенка садят на цепь, надевая «строгий» ошейник и превращая в злобного пса, если его день ото дня готовят кидаться и рвать, нечего ожидать от него человечности. И Украина, и Беларусь сами взрастили свои ОМОНы! И когда я пишу «Украина и Беларусь», то имею в виду не только власть, которая формирует и финансирует целые отряды садистов, но и общество, которое не заложило в головы своих детей на уровне рефлексов такую элементарную истину «Не убий!».

Думаю, мою главную мысль вы уже поняли. Не лезть к соседям с советами! Вам же не нравилось, когда белорусы и россияне (хорошие, умные люди, которых вы знали долгие годы) поучали вас, что и как нужно делать? Но свою точку зрения каждому из нас иметь нужно. Умную или глупую, «за» или «против» – не так важно, лишь бы не равнодушную. Это наше неотъемлемое право. Главное – никому ее не навязывать, не превращаться в «акционеров», которые с готовностью уличных клоунов высказывают на площадях «обеспокоенность» по любому поводу.

Позволю себе высказать личный взгляд на происходящее в Беларуси и не претендую на непогрешимость. Смешной колхозник Бацька давно перестал быть смешным. Его нарочито-простецкая манера изъясняться уже сильно напрягает и никого больше не обманывает. За ней ложь, кровь, манипуляции, неадекватное желание сохранить власть любой ценой. Но судьбу белорусского народа должны решать не Лукашенко, не Путин, не Сорос, а эти красивые парни и девчонки, которые мирно вышли на улицы Минска и других еще недавно тишайших городов. Только не нужно вкладывать в их рюкзачки американские баксы, русские паспорта или украинские гранаты. Сами, все сами, сябры.

Соседям сейчас очень трудно – их жизнь больше не вернется в прошлые рамки. Мы им можем только сочувствовать. Да и вялое заявление президента Зеленского белорусов не обнадежит – останавливать нужно не акции протеста, а архаичного диктатора, отдавшего команду «паковать». А наша задача – смотреть и думать! Да, у нас теперь не полицейское государство, но украинский ОМОН все так же тренируется, и если им прикажут «фас», то реакция будет точно такой же, как в Минске.