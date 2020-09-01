Детская областная больница: ищите выход!

Выход не из больницы, а из ситуации, сложившейся в лечебном учреждении. Из-за недостатка финансирования там грядет сокращение сотрудников. Об этом сообщили многие СМИ, и «УЦ» не смогла остаться в стороне.

Проблема в следующем. На финансирование больницы до конца года не хватает 20 миллионов гривен. Главный врач Василий Хорощак объясняет это тем, что с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) лечебным учреждением было заключено восемь пакетов договоров на сумму 49 миллионов гривен. Но этих денег недостаточно, чтобы в полном объеме предоставлять медицинскую помощь маленьким пациентам.

Как известно, деньги, выделяемые НСЗУ на определенное медучреждение, – это освобождение пациентов от платы за медицинские услуги. Но служба здоровья проводила расчеты на основании данных за 2018-2019 годы. Сейчас же мощность и возможности больницы увеличились.

НСЗУ, по словам Василия Хорощака, за одного пациента, который пришел на консультацию в поликлинику детской областной больницы, платит 49 гривен. При этом анализы, УЗИ, рентген стоят около 600 гривен. Вот вам и нехватка средств.

Одним из выходов из ситуации предлагают предоставление платных услуг, которые не входят в программу медицинских гарантий. В прошлом году больница заработала 120 тысяч гривен. Понятно, что это очень далеко от недостающих двадцати миллионов.

«УЦ» обратилась за комментариями ситуации непосредственно в НСЗУ. Вот что нам ответили:

«Национальная служба здоровья не финансирует медицинские учреждения, а платит за предоставленные услуги в соответствии с заключенными контрактами.

Областная клиническая детская больница Кировоградского областного совета заключила с НСЗУ договора на оказание услуг по 8 пакетам, в том числе приоритетным – неонатальная помощь. А также на амбулаторную помощь, реабилитацию пациентов с поражением нервной системы, реабилитацию пациентов с поражением опорно-двигательного аппарата, реабилитацию младенцев, родившихся преждевременно, диагностику и химиотерапевтическое лечение онкологии, хирургические операции и стационарную помощь без хирургических вмешательств.

Сумма контрактов с НСЗУ составляет более 55 млн грн на 9 месяцев 2020 года. На сегодня учреждение получило за предоставленные услуги более 27 млн ​​грн.

Рассчитывая сумму договора, принимают во внимание статистику – скольким пациентам и сколько услуг учреждение предоставило в 2018-2019 годах. Это так называемые исторические данные, которые помогают определить мощность учреждения и его ожидаемую интенсивность работы. Эти цифры умножают на тариф.

То есть по договору с НСЗУ учреждение получит в соответствии с тем, скольким пациентам может оказать медицинскую услугу. Так реализуется принцип “деньги идут за пациентом”.

Источники, из которых могут финансироваться коммунальные поликлиники, кроме оплат за предоставленные услуги по Программе медицинских гарантий, – это официально утвержденные платные услуги и программы финансирования от местных органов власти.

Исторически учреждения здравоохранения финансировались из двух источников – центрального бюджета через субвенцию и бюджетов местных органов власти. Обязанность собственника, то есть соответствующей местной власти, инвестировать в свои больницы осталась».

Поскольку детская больница – областная, облсовет обязан ей помочь. (При этом он помогает не отдельному лечебному учреждению или главному врачу, а детям.) Оказалось, да, депутатская комиссия по вопросам здравоохранения и социальной политики рекомендовала ОГА предусмотреть средства в сумме 2 миллиона 672 тысячи гривен «для обеспечения деятельности» детской областной больницы. Эта сумма, естественно, деятельность в полном объеме не обеспечит, а лишь способна отсрочить сокращение сотрудников и койко-мест. Между прочим, Хорощак заявил, что придется сократить 60 работников и 100 коек.

«Не хочется прибегать к крайним мерам, – сказал главврач детской областной больницы. – Но ситуация серьезная. У НСЗУ денег нет – это понятно. Для того, чтобы начинать второй этап реформы, в службу должно было зайти 5 процентов национального дохода, а туда зашло 1,2. Они нам уже должны 500 тысяч плюс не заплатили за онкобольных, проведя это как педиатрический случай. Говорят, что ищут деньги, но никак не найдут. Если ничего не изменится, числа 7–10-го будем объявлять о сокращении. Осталась надежда на нового губернатора – насколько быстро он войдет в курс дела и осознает серьезность ситуации».