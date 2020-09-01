Партію «ЗА МАЙБУТНЄ» у Кіровоградській області представила команда Олександра Горбунова

27 серпня на Співочому полі в Києві відбувся Всеукраїнський з’їзд політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ».

Кіровоградський обласний осередок представила команда нардепа VIII скликання Олександра Горбунова.

Появу в Україні ще однієї політичної сили лідер партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Ігор Палиця пояснив так: «Всі втомилися чекати змін. Дістав непрофесіоналізм урядів та політиків, через яких занепадає економіка, населення скорочується, а люди виїжджають за кордон. “За МАЙБУТНЄ” об’єднала фахівців, які мають досвід і розуміють шляхи вирішення проблем».

Під час з’їзду делегати ухвалили рішення щодо участі в місцевих виборах 25 жовтня та озвучили основні ідеологічні засади.

«Команда Кіровоградської області вже сформована й готова запропонувати програму стратегічного розвитку своїх територій. Наша команда – це пазли однієї картини, від якої йде позитивна енергетика й конструктив», – розповів виданню Олександр Горбунов.

Він зазначив, що ефективна управлінська модель на місцях працює тоді, коли є розуміння всіх проблем громади, розуміння того, що треба вирішувати в першу чергу, а що в комплексі.

«Моя діяльність у парламенті показала, що місцеві громади мають колосальні можливості для розвитку. Але за умови, коли на місцях керують люди, які це розуміють. Неможливо зробити своє місто процвітаючим без компетентної команди на всіх рівнях влади», – зазначив лідер обласної організації «ЗА МАЙБУТНЄ».

Стратегічний розвиток територій – те, з чого треба починати глобальні зміни, декларують у партії.

«На місцях звикли латати, а не будувати, ставити лавки у дворах замість того, щоб їх осучаснювати й реконструйовувати. Наша команда – за майбутнє, у якому комфортно жити, навчатися, працювати та відпочивати», – наголосив Олександр Горбунов.

У прес-службі партії також повідомили, що найближчим часом в обласному центрі відбудеться офіційне представлення команди «ЗА МАЙБУТНЄ».