Национальный рекорд на фестивале «Перспективы»

В конце августа в Кропивницком состоялся двенадцатый Международный фестиваль песни и танца «Объединим детей искусством». И хотя в этом году мероприятие проходило в дистанционном формате, его участниками стали более 3600 талантливых детей из 10 стран мира, которые продемонстрировали высокий уровень мастерства. Масштабный праздник искусства во время пандемии стал глотком свежего воздуха и отличной возможностью показать свое творчество талантливым детям.

Организаторы мероприятия – Фонд культуры и искусств «Перспектива» Артема Стрижакова – традиционно создали максимально равные и справедливые условия для всех участников фестиваля.

25 августа первый день фестиваля стартовал с вокального конкурса – в этом году количество поющих участников стало рекордным. 116 юных дарований прислали свои вокальные номера. Во время второго дня члены жюри оценивали хореографические коллективы. По словам директора Фонда культуры и искусств «Перспектива» Александры Ткаченко, нынешнее количество танцующих участников было больше 3300. Такая концентрация талантов на фестивале, отметила Ткаченко, свидетельствует о постоянном росте его популярности.

Карантинные ограничения не помешали и проведению мастер-класса от известных деятелей в области искусства. Так, 27 и 28 августа дети приняли участие в специальном мастер-классе от известного хореографа из Баку (Азербайджан) Шахина Гусейнова.

Кульминационным моментом фестиваля стало уже традиционное установление национального рекорда Украины.

В этом году представитель Национального реестра рекордов Украины Александр Кушпита официально зафиксировал новый рекорд Украины – в фестивале «Объединим детей искусством» приняли участие 3622 ребенка. Это самое большое количество одновременного участия детей и молодежи из разных стран мира в международном фестивале, который проводился дистанционно. Поэтому Кропивницкий четвертый раз устанавливает национальный рекорд и еще раз доказывает свой статус танцевальной столицы Украины!

«Большое спасибо жюри за ваш труд, а также поздравляю всех наших горожан с установлением нового рекорда Украины. Мы в очередной раз доказали, что Кропивницкий – танцевальная столица Украины. Поздравляю!» – обратился к участникам фестиваля основатель Фонда культуры и искусств «Перспектива» Артем Стрижаков.

Уже традиционно масштабный праздник танца в Кропивницком завершился гала-концертом, который прошел на Театральной площади. Победителей и гранд-призеров члены жюри объявили во время мероприятия в прямом эфире, за которым наблюдали все участники фестиваля из многих стран мира.

Супергран-при фестиваля получил сербский фольклорный ансамбль VILA из города Нови-Сад. Гран-при по вокалу – воспитанники столичного вокально-хорового коллектива «Любава». Гран-при по современной хореографии достался колективу современного танца Emotion из Запорожья.

«Мне очень понравился праздник. Я этот фестиваль называю именно так, поскольку в одном из коллективов танцует моя дочь, и дети заняли первое место. Я восхищена, потому что не ожидала участия стольких стран и коллективов. Очень хорошо все организовано, очень много нового и интересного узнала, даже не знала, что у нас в Кропивницком так много танцевальных коллективов», – восхищается мама одной из участниц фестиваля Мария.

Почетный член жюри фестиваля – маэстро, легенда украинской хореографии Григорий Чапкис вручил свою награду – Кубок Чапкиса – хореографическому коллективу из Молдовы – ансамблю «Извоареле», школа искусств «Валерий Поляков» из города Кишинев.

«Рад, что мне выпала честь приветствовать вас с таким масштабным событием. Впервые за 12 лет международный фестиваль-конкурс “Объединим детей искусством” проводится онлайн. Обратите внимание, участников более 3 500, коллективов – 92, из Индии, Канады, Сербии, Молдовы, Румынии, Кувейта, Польши, Беларуси, Азербайджана и разных регионов Украины. Кто организовал этот праздник? Это десятки и сотни неравнодушных людей из разных стран. Я же назову двух главных – это Артем Стрижаков и Александра Ткаченко!» – выразил восхищение Григорий Чапкис.

По словам организаторов мероприятия, несмотря на необычный формат проведения, фестиваль удался! Ведь главная цель достигнута – объединить детей искусством и дарить радость, несмотря на карантин!