Сергей Ларин: «Нынешней власти катастрофически не хватает профессионализма»

За 29 лет независимой Украины на посту главы Кировоградской облгосадминистрации сменилось 16 руководителей. Недавно назначенный Андрей Назаренко – семнадцатый. Все они уже вошли в историю области, но далеко не каждый запомнится ее жителям. Сергея Ларина – точно запомнили. Масштабностью личности и проектов, им реализованных. Парадоксальностью мышления и отсутствием запретных тем для журналистов. Преданностью Кировоградщине, которую, не стесняясь, называет своей второй родиной.

– Сергей Николаевич, прошло 7 лет, как вы покинули пост главы Кировоградской ОГА. Изменилось ли ваше отношение к Кировоградщине за эти годы?

– Нет, мое отношение к родному краю не изменилось. Я не раз рассказывал, как все начиналось: так судьба распорядилась, что я ближе познакомился с областью, когда руководил избирательным штабом, был председателем партийной организации, затем стал губернатором. И я до сих пор считаю, что это самая лучшая моя работа, потому что многое удавалось, многое получалось вместе с командой, вместе с кировоградцами. Я думаю, это пошло на пользу региону, людям, в том числе и мне.

– Больная тема: отслеживали ли вы историю с назначением и увольнением губернатора Балоня? Хотелось бы услышать ваш анализ этой полудетективной истории.

– Смотрите, я всем губернаторам, которые работали после меня, всем абсолютно, без исключения, желал успеха, желал удачи. Почему? Потому что, желая удачи губернаторам, я желаю удачи и успехов региону. Потому что от того, как будет работать губернатор, во многом зависит, как станет чувствовать себя область. Поэтому, конечно же, я следил, мониторил и через средства массовой информации, и через интернет-ресурсы, и от своих коллег узнавал, что происходит в области. И, к счастью или к сожалению, никто из губернаторов, исключая Андрея Николаенко, у меня не спрашивал даже дружеского совета. Все действовали так, как они считали нужным.

Что касается Балоня. Пусть он отстаивает правоту свою (или неправоту) в судах. А больше всего обидно и горько, что нанесен большой репутационный ущерб Кировоградщине. Мы столько боролись за то, чтоб она была успешной, чтобы ее имидж был позитивным. Понятно, что огромный имиджевый ущерб был нанесен власти как таковой, и именно власти на Кировоградщине. Вот эта сторона больше всего меня удручает и огорчает.

– Репутационный ущерб – это общие слова, а как конкретно, по-вашему, сказалась эта история на эффективности работы облгосадминистрации?

– Ну вот смотрите, я попробую объяснить на конкретном примере. Во время работы губернатором, руководителем области, я максимально пытался сделать так, чтобы Кировоградщина везде звучала позитивно: в средствах массовой информации, среди руководителей разного уровня, высшего руководства страны, Кабмина, коллег из разных регионов. Я вспоминаю, когда мы только начали, нам субвенции дали меньше всех. Нам и Николаевской области. Ко мне подошли мои заместители и сказали: «Сергей Николаевич, надо ехать в Киев, надо говорить, почему нам дали меньше всех», я им ответил: «Я никуда не поеду, с деньгами каждый дурак может, давайте попробуем доказать, что мы “спроможні”, что мы сильные и так далее».

Нужно найти внутренние ресурсы и доказать, что мы – сила, и выйти из этой ситуации. Что мы и сделали. Ремонт музея начали за собственные деньги, ремонт гимназии-лицея Короткова тоже и показали, что мы способны что-то делать сами. После этого, на следующий год, к нам потекли государственные инвестиции и по перинатальному центру, и по капитальному ремонту театра, и по медицинскому оборудованию, и по ремонту областной больницы, и так далее, и так далее. То есть был создан реальный позитив вокруг области. Просто одни кривятся и говорят: «Ай-яй-яй, депрессивная Кировоградщина…» – и втихаря шарят руками по чужим карманам, а другие занимаются развитием региона. Поэтому, когда ты большой, сильный и красивый, с тобой считаются, тебе готовы помогать. А когда ты только плачешься и просишь… Ну что тебе? Кинут копейки, дадут подачку. А уж если проворовался руководитель, то и отношение к региону соответствующее.

– Понятно. Сергей Николаевич, на билбордах с вашим портретом написан слоган: «Кіровоградщині потрібна професійна влада». Какой конкретно смысл вы вкладываете в эту фразу?

– Как вы думаете, чего не хватает власти в целом за последний год, за год у власти президента Зеленского? Это же видно невооруженным взглядом – катастрофически не хватает профессионализма. Так не должно быть! Я много раз объяснял, что государственное управление – такая же наука или профессия, как и любая другая. Врач – ты не можешь взять любого человека и отправить оперировать… Этому нужно учиться. Государственное управление – действительно серьезная работа, на которую в последние годы вообще перестали обращать внимание.

Так вот, что такое профессионализм? Первое: руководитель-профессионал должен слышать людей. Должен знать, что происходит внизу. Не просто слушать отчеты чиновников, а чувствовать настроение людей и реагировать. Это наша «Горячая линия» (на фото). Это прямой диалог с людьми: человек может позвонить, и ты, соответственно, реагируешь, смотришь тогда сквозь эту призму на чиновников.

Второе: профессионал должен смотреть на полшага вперед, на шаг вперед и на два шага вперед. То есть у руководителя должно быть целостное видение развития региона. У нас была программа «Центральный регион-2015» – среднесрочная, на 5 лет, и большая программа «Кировоградщина-2030». Она была разработана Институтом стратегических исследований. Руководитель должен понимать, как развивается область шаг за шагом, видеть какие-то маркеры, как она экономически должна развиваться.

Что такое экономически развиваться? Руководитель должен найти общий язык с бизнесом, показать ему, что он ведет открытую политику: мне ничего от бизнеса не нужно, а бизнес должен вкладывать и развивать регион. Это мы реализовывали через программу «Купуй кіровоградське». Амбициозная программа. И она себя оправдала. Мы помогали создавать рабочие места, стимулировали открытие предприятий, никто их не душил, они имели возможность платить прозрачные налоги, а от этого наполнялся бюджет, выплачивались зарплаты и т.д.

Понятно, что настоящие профессионалы должны помнить: мы – патриоты своего края, мы должны развивать экономику и всегда помнить о культуре. Что мы делаем? Мы, по сути, построили новый театр – гордость и красу не только Кировоградщины, отремонтировали краеведческий музей. Ряд наших программ был направлен на печатанье книг, «Креативный город» и так далее. Без культурного направления, я считаю, нет профессиональной власти.

Социальное направление. Профессионал должен видеть и понимать, что сегодня ситуация в стране – не очень. А если положение в стране «не очень», значит, и людям – не очень. Что может губернатор? Что может руководитель? Он не может повысить зарплаты бюджетникам, не может увеличить пенсии пенсионерам, потому что это все центральный бюджет. Что мы делали? Открывали социальные магазины, социальные аптеки. Для чего? Для того, чтобы снизить финансовую нагрузку на людей. Кстати, а как там наш социальный магазин – работает?

– Работает практически как обычный магазин…

– А для того, чтобы он работал, как раньше, знаете, что делать?

– Привлекать бизнес.

– Нет. Надо заходить туда. Я всегда так делал. Как правило, когда мимо проезжал, остановились, зашли. Так, как цены? Посмотрел цены. Почему так? А почему не так? То есть контроль должен быть. Поэтому мы делали социальные аптеки, социальные магазины, и они работали.

Ну и, естественно, социальное – это медицина. Мы открыли перинатальный центр, долгожданный радиологический корпус в онкоцентре. Мы были единственной областью в стране, где не было ангиографа, – приобрели дорогостоящий ангиограф в кардиоцентр. Десятки отремонтированных больниц второго уровня и амбулаторий с новым медицинским оборудованием.

Вот эти все вещи, этот комплексный подход должен видеть человек, который действительно, по большому счету, готов к работе руководителя. Руководитель может не знать нюансов ЖКХ или бюджета – для этого есть профессионалы. В Кировоградской области они были и есть. Пожалуйста, возьми профессионалов, ставь задачи, и вперед!

Ну и, конечно же, одно из самых главных – то, что я говорил 10 лет назад, – зашить карманы! Первый руководитель должен работать на регион, а не думать о своей шкурке, своем кармане и так далее. И привлекать бизнес для решения социальных вопросов.

Я вспоминаю слова Станислава Березкина, когда мы были на годовщине «Майдан’Sа» и он подарил миллион гривен на детские площадки. Он мне тогда сказал, что еще никогда так легко не расставался с миллионом, потому что видел: это радость для человека, когда ты знаешь, что твои деньги идут на благо, а не Ларину в карман или еще кому-то. Ну вот так, по сути, мы и работали.

А помните программу «Зірка пам’яті»? Ну разве это оценишь деньгами? Это уважение к людям. В каждом районе были палаты для ветеранов. Недавно я зашел в больницу одну в Киеве, и там на такой обшарпанной двери написано «Палата для ветеранов». И мне было стыдно. Не дай Бог бы у меня в каком-то районе была такая ободранная дверь, на которой была бы табличка «Палата для ветеранов Великой Отечественной войны». Этот руководитель завтра бы уже не работал.

Меня просто удивляют некоторые руководители, которые не понимают, куда они вляпались. Многие помнят: я жил в небольшом служебном помещении, которое находилось во дворе обладминистрации. Утром выходил, проходил двор администрации, 50 метров, и поднимался в кабинет. И все знали, что прийти ко мне и после 22-х можно, позвонить и прийти. Ты чиновник, ты пошел работать, значит, ты должен в первую очередь показывать своим примером, как нужно работать. Вот это профессионализм. А случайный человек – он же не понимает. Ему кажется, что можно ездить на самокате, можно отдыхать каждый месяц… Да не имеешь никакого ты права! Ты запрягся – паши, а потом уже отдыхай. А то идут люди на самые высшие посты, а жить продолжают, как будто они где-то в своем бизнесе крутятся…

– У руководителей администраций, депутатов, мэров требования к профессионализму разные. Как обычному избирателю понять, что вот этот человек годится для этой должности, а избрание этого, мягко говоря, потом вылезет боком…

– Если сегодня человеку 40-50 лет, то можно с большой долей вероятности сказать, что этот человек уже не поменяется. Если он до этого, находясь на другой должности, воровал, то, понятное дело, на новой будет продолжать воровать, только в больших размерах. А если человек нормальный и не был замешан в грязных историях, есть шансы, что он может стать хорошим руководителем.

Вот совсем недавно президент Зеленский назначил руководителем Кировоградской ОГА Андрея Валерьевича Назаренко. Все в его руках! Так же, как все в руках каждого человека, который приходит на ту или иную должность. Ты можешь стать просто руководителем, можешь стать хорошим руководителем, ты можешь стать очень хорошим руководителем, а можешь пойти по пути совсем другому, когда тебя попросят уйти по каким-то другим мотивам. Все в твоих руках. А как избирателю? Избирателю нужно судить по делам, а не по словам, потому что сегодня настолько сильны новые технологии, новые средства коммуникации позволяют одурманивать даже самых стойких.

– Вы – опытный политтехнолог, поэтому хочу спросить, есть ли на предстоящих местных выборах шансы изменить ситуацию к лучшему в стране? Притом, что многие социологи уже сейчас говорят, что в местные советы зайдут 5-6 абсолютно недоговороспособных фракций.

– Шансы есть всегда. И я всегда с надеждой смотрю на выборы и всегда с надеждой думаю о том, что придут люди, для которых депутатский мандат станет не трамплином к бюджетным ресурсам, а шансом для улучшения ситуации на местах.

Сейчас власть в центре демонстрирует некомпетентность по всем вопросам, система управления страной разрушена, и роль местных советов и местной власти возрастает. Именно от того, кого выберут люди на этих выборах, зависит, получится ли удержать ситуацию в эти кризисные времена. Выберут люди опять «новые и веселые лица» или выберут антикризисных менеджеров?

В каждой партии, в каждом регионе есть нормальные люди, а есть… не совсем нормальные. Поэтому смотреть надо, я повторюсь, по делам. Сейчас каждого политика, каждого кандидата можно разложить по косточкам. И понять, на что они «спроможні», а на что – нет.