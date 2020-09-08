«ВересФест»: ждите сюрпризы!

Мы, соскучившиеся по массовым мероприятиям, концертам, спектаклям, сможем наверстать упущенное (связанное с коронавирусом) в конце сентября. Юбилейный, пятидесятый, всеукраинский праздник театрального искусства «Вересневі самоцвіти» состоится. В этом нас заверил Сергей Компаниец, главный режиссер фестиваля.

Уже опубликована театральная программа. Уже можно выбирать, куда пойти, на кого посмотреть, в чем поучаствовать. Но фестиваль – это не только спектакли. Программа настолько насыщенная, разнообразная, интересная, что хочется на эти пять сентябрьских дней взять отпуск. Но попробуем построить личный график так, чтобы ничего не пропустить.

Фестиваль продлится с 23-го по 27-е сентября. Сергей Компаниец рассказал читателям «УЦ», что ждет горожан и гостей Кропивницкого.

– Праздник состоится при любой погоде. Несмотря на изменения в политической, коронавирусной и прочих ситуациях, уровень моего оптимизма достаточно высок. Я стараюсь его поддерживать, потому что сложностей, связанных с подготовкой такого масштабного фестиваля, очень много. Признаюсь, я не припомню мероприятий подобного масштаба в нашем городе – по качеству, уровню, количеству участников. Нас ожидает, без преувеличения, мегамасштабное действо.

Меня пригласили для осуществления ребрендинга фестиваля. А он подразумевал глобальные изменения. Считаю, что мы нашли золотую середину: сохранили традиции фестиваля с полувековой историей и добавили новый бренд – «ВересФест», который объемнее, масштабнее, он включает в себя не только театральное искусство, но и ряд других проектов. В них примут участие поэты, писатели, художники, фотохудожники, пройдут выставки картин, прозвучит хоровое искусство в рамках проекта «Калиновий спів», современные исполнители, классическая музыка, рок-музыканты, фольклор. Плюс народные мастера – то, что мы называем декоративно-прикладным искусством.

Наш новый бренд выходит за рамки привычного фестиваля «Вересневі самоцвіти», который, впрочем, еще надолго останется праздником театрального искусства. Естественно, мы попытались театральную составляющую оставить доминирующей. Тем более что год богат на юбилеи: 180 со дня рождения Кропивницкого, 175 – Карпенко-Карому, да и 50 лет фестивалю. Поэтому театра на фестивале будет много.

Программа фестиваля условно разделена на три составляющих. Помимо именитых, национальных театров, которые мы пригласили в качестве гостей, это еще и аматорские коллективы, которые впервые будут представлены на сцене театра Кропивницкого. Считаю это важным, поскольку нельзя забывать, что профессиональный украинский театр вырос из любительского. А еще мы уделили внимание ди­джитализации: создали платформу (veresfest.com.ua), где можно почерпнуть информацию о театрах, новых проектах, режиссерах, актерах, спектаклях. Мне кажется, это важно в условиях карантина.

Для театральной программы у нас несколько площадок. В первую очередь, это театр Кропивницкого, что естественно для театрального праздника. Будут задействованы обе сцены – большая и малая. А еще кукольный театр. Хочу обратить внимание, что там будут показаны спектакли как для детей, так и для взрослого зрителя. Не пропустите! Естественно, задействован Хутор «Надия». Там в заключительный день фестиваля покажут интереснейшую постановку ивано-франковского театра «На Западном фронте без перемен».

Еще мы задействуем областную филармонию, зал музыкального колледжа, где будет звучать классическая музыка. Конечно же, центральные улицы города тоже станут площадками. И Театральная площадь, где установят сцену. И Ковалевский парк.

В течение фестиваля мы планируем проводить ежедневные брифинги. Будем использовать площадку театрального сквера – ближе к Дворцовой. Журналисты смогут пообщаться с ведущими режиссерами, актерами, художниками, писателями. Это будет свежая информация для тех, кто интересуется событиями фестиваля.

Знаю, что все ждут театрального шествия. Приоткрою завесу. Это будет в день открытия фестиваля – 23 сентября. Стартуем в 18.00. Считаю символичным то, что участники фестиваля пройдут от театра кукол до театра Кропивницкого. Мы же растим театралов, и их любовь к театру начинается с кукольного. Пройдем по улице Черновола, на Дворцовой повернем к «взрослому» театру. Не согласились пойти по Большой Перспективной, поскольку это будет похоже на демонстрацию. А на Черновола – компактно и в то же время карнавально. Важно, чтобы наши зрители, которые потом придут в театр, увидели глаза актеров и режиссеров, пожали им руку, сфотографировались, обняли… Замечу: тех, кто придет поддержать шествие, ожидает несколько приятных сюрпризов. Уверен, что ранее вы ничего подобного не видели.

А теперь пройдемся по фестивальным дням. В первый день, 23-го, по окончании шествия на Театральной площади начнется церемония открытия фестиваля. А в 19.00 столичный, отметивший столетие, Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко покажет потрясающий спектакль «Кориолан» по Шекспиру. Он актуален и по-прежнему задает вопросы, на которые сложно ответить…

На следующий день, 24 сентября, начнет работу наш «Книговир» – в Ковалевском парке, который на несколько дней превратится в площадку для деятелей искусств. Там люди смогут познакомиться с поэтами, писателями, художниками, ремесленниками, посмотреть их работы. Будет зона, которую мы создадим с рестораторами города, где можно будет выпить кофе и перекусить.

Хочу обратить внимание на еще одно событие этого дня – флешмоб, который состоится в рамках проекта «Калиновий спів». Это будет зрелище. Все хоровые коллективы на Театральной площади споют песню, при этом синхронно исполняя движения, которые им поставит хореограф. Мы снимем видеоролик, используя квадрокоптер. Это будет любопытно, интересно, это станет изюминкой, которая украсит «Калиновий спів».

В этот день пройдут встречи с писателями, поэтами, в том числе с Иваном Антоновичем Малковичем. Он умеет держать публику, и я уверен, что встреча с ним вызовет интерес, как и с рядом других литераторов.

Хедлайнер этого театрального дня – Одесский академический украинский музыкально-драматический театр имени Василька, молодой гений современности режиссер Иван Урывский. Они представят спектакль «Одруження» по мотивам Гоголя. Это тот случай, когда Гоголя будет меньше, чем Урывского. На этого молодого режиссера надо идти. Рекомендую.

День третий – 25 сентября. Обращаю внимание на совместный проект с конкурсом «Степова красуня», который курирует Виктория Вагжанова. Вечером на театральной площади гости нашего города смогут убедиться в том, что мы не только театральный и танцевальный город, но и столица женской красоты и привлекательности. Ожидаем приезд театров-студий моды из разных уголков Украины.

Вечером этого дня Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки покажет спектакль «Каліка з острова Інішмаан». Это интересно по драматургии, поскольку это всемирно известный Макдонах. Знающим людям не надо рассказывать о том, что это ведущий драматург современности. Советую посмотреть постановку его пьесы театром киевлян – наших гостей. Обращаю внимание: на этом спектакле тоже вас ждут сюрпризы.

А потом, 26 сентября, будет тоже много мероприятий. Но я хочу акцентировать внимание на изю­минках. Мне хочется, чтобы вы их не пропустили. У нас будет реконструкция ткачества ковра. Мы его назвали «Життєвий шлях». Валентина Добровольская заблаговременно начала ткать ковер на старинном ткацком станке. И несколько финальных рядов она сделает в Ковалевском парке на своем станке в присутствии всех, желающих это увидеть. Надеюсь, что зрителей этого действа будет много.

Этот день завершит, считаю, главное событие – мюзикл Ивано-Франковского Национального академического драматического театра имени Ивана Франка «Гуцулка Ксеня». Режиссер – Ростислав Держипильский. Пожалуй, это одна из самых популярных и масштабных постановок этого театра, в которой задействован оркестр, находящийся на сцене и создающий соответствующую атмосферу. Интересное соединение украинской аутентичности и современных технологий. Кто это все увидит – уйдет с хорошим настроением.

Заглянем в 27-е. Это финальный день феста, и основные события состоятся на Хуторе «Надия». Подробно расскажу о спектакле ивано-франковского театра «На Западном фронте без перемен». Режиссер – Алексей Гнатковский. Я, посмотрев это, испытал такие впечатления, которые хочу «рекомендовать» всем зрителям этого действа. Для того, чтобы их усилить, добавить эмоциональной составляющей, мы решили прямо посреди «садыбы» Тобилевичей поставить сцену без задника – живую. Зрители будут сидеть на скамейках, на сене, на пеньках… Мы попытаемся воссоздать атмосферу прифронтовой ситуации Первой мировой войны. Надеюсь, что зритель оценит наши старания.

Здесь же, на Хуторе, в этот день мы уделим внимание победителям конкурса аматорских коллективов – наградим победителей областного смотра-конкурса «Театральна весна Кіровоградщини». А вечером на сцене нашего театра состоится премьера. Подразумеваю, что она будет ошеломительной. Наши любимые кропивничане представят премьеру «Кохання панночки» по мотивам Кропивницкого и Гоголя. Те, кто знает и любит наш театр, нашего главного режиссера Евгения Курмана, наших родных актеров, получат театральное и эстетическое удовольствие.

К нам приедут театральные критики всеукраинского уровня. Они вместе с представителями интеллигенции нашего города создадут экспертный совет и выберут лучших. Мы хотели бы определить самых-самых в номинациях: «лучший актер», «лучшая актриса», «лучший режиссер», «лучший театральный ансамбль». Премия – ее наличие и вручение – зависит от областного совета Кировоградской области. Надеюсь на их позитивное решение. В последний день (вечер) фестиваля будут еще сюрпризы.

Билеты на спектакли уже продаются – в кассах и в Интернете. Учитывая карантин, только ползала разрешено заполнять. Но мы справимся. Театры живы, они готовят премьеры и ждут зрителя, чтобы удивить, поразить. Ждем!