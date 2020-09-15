Андрій Райкович: «Будівництво – це додаткові робочі місця»

Те, що в останні роки Кропивницький став містом новобудов – не гасло, а доконаний факт. Перші з радянських часів нові комунальні квартири для черговиків та медиків. Дороги та розв’язки, яких чекали десятиріччями. Масштабні реконструкції у різних сферах.

Пріоритетом стали містоутворюючі, системні речі, наголошує міський голова Андрій Райкович. Цей вектор залишається – у стратегічних планах на наступні п’ять років.

Перезапуск

Реанімація будівельної галузі Кропивницького – це, найперше, залучення сучасних технологій та робота в місті. На великих проєктах задіяно не менше тисячі людей, наголошує Райкович.

– Сьогодні люди працюють на Полтавській, у Центральній міській лікарні, в лікарні швидкої допомоги, в музичній школі… У цілому інвестиційні проєкти, які реалізовувались у місті з 2016 року, дали додатково тисячі робочих місць у малому, середньому, великому бізнесі.

Інфраструктура

За п’ять років капітально відремонтовано, по суті – збудовано нові дороги на 38 напрямках. Відновлено міст на Об’їзному («Полтавський міст»), дамбу на Михайлівській, греблю на Сугоклеї, міст на Великій Балці.

– Клинцівський міст ми зараз готуємо до ремонту. Вже є підрядник, є гроші з дорожнього фонду. У подальших планах – мости на Великій Перспективній, Київській, Михайлівській. Та найголовніше – міст з Бобринецького шосе до нової міської лікарні на Салганних пісках, так званої «рудівської».

На наступні роки також заплановані ремонти десятків вулиць, як у центрі та «спальниках», так і у віддалених районах. Першочергові напрямки – Промисловий проспект, Руслана Слободенюка, маршрут до олієжиркомбінату через Балашівську промзону – щоб запустити нові пасажирські маршрути та розвантажити центральну частину від автопоїздів.

Що ж до «Великого будівниц­тва», задекларованого державою, то принаймні в Кропивницькому його немає, – констатує Райкович.

– У цьому році нема коштів соц­економу, ДФРР. Ремонти доріг на Маланюка та Корольова – за кошти дорожнього фонду. В нас реверсною дотацією забрали в державний бюджет 100 мільйонів, а на дороги дали 43 мільйони. Але ми збудували ЦНАП, діагностичний центр, будуємо легеневу терапію…

Житлово-комунальне

У будинку на Жадова, збудованому міським коштом, отримали житло люди, які по тридцять років стояли в квартирній черзі, та медики. Ще один має з’явитися по сусідству, там також планують квартири лікарям. Це спосіб залучити та втримати фахівців, яких хронічно не вистачає.

– Ми самодостатня громада, можемо з бюджету вишукати мільйон євро, щоб збудувати ще одну багатоповерхівку. Ми її «переприв’язуємо» до будівельної площадки поряд, яка вже відведена. Думаю, депутати підтримають, і в 2021 році почнемо будувати.

Комунікації, підведені до вже існуючого житла, також зазнали оновлення – збудовані зовнішні водопроводи на Старій Балашівці та Лелеківці, замінено каналізацію та водопровід в зоні реконструкції арки та Полтавської, нові труби вклали на Чикаленка, яку планують ремонтувати згодом. Запустили нові сучасні котельні в Новому та на Комарова. Перевести на такі всі комунальні заклади міста та житловий фонд, зупинити неефективні ТЕЦ – суть стратегії тепломодернізації. Відповідні плани та схеми вже розписані, – каже міський голова.

«Косметика»

Секційно, блоками реконструюватимуть набережну Інгулу. Перший – між мостами на Великій Перспективній та Михайлівській.

– Кожна черга – в межах 25-30 мільйонів гривень як мінімум. У 2021 році почнемо реалізовувати перші етапи: маємо зробити нормальні турнікети, тротуари, відремонтувати пам’ятник афганцям та зону навколо нього, привести до ладу сквер…

На шляху оновлення інших іміджевих об’єктів, зокрема площі Героїв Майдану, теж чимало перепон, і не лише фінансових.

– Є ескізи, конкурси проведені, а остаточних переможців немає. Різні думки у громадських активістів. Різні пропозиції. Все одно знайдемо компроміс, фахове рішення і красивий результат для всього міста, – переконаний Райкович.

З надією

І про гарні новини. Цьогоріч до школи в Кропивницькому пішло на 411 учнів більше, ніж у минулому, зазначає міський голова.

Це вимагає від нас готувати будівництво нової початкової школи на 500 учнів. Вже зібрали базові завдання для проєктантів, заявилися в державну програму. Будувати дороги, лікарні, школи – значить давати місту майбутнє.