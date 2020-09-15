Что происходит в царстве пернатых?

А заметили ли вы, уважаемые читатели, что с наших улиц постепенно исчезают воробьи? Раньше на каждом проводе сидели десятки и сотни этих привычных городских птиц. А сейчас их почти не видно. Зато заметно больше стало голубей, более того, они ведут себя как-то странно, ходят по дорогам, каждый день десятками попадая под колеса автомобилей. Что происходит с птицами? Неужели какое-то техногенное влияние типа того, какое оказала мобильная связь на тараканов, которые почти исчезли в городах?

Орнитолог из Кропивницкого Стас Гужявичус, создатель приюта для пострадавших птиц, говорит: «Тоже заметил, что пропали. Но причин пояснить не могу. Возможно, из-за аграриев, они травят поля пестицидами. И многие птицы там кормятся».

Проблему исчезновения воробьев давно подметили в Киеве, Харькове, Одессе.

Орнитолог кафедры зоологии Одесского национального университета имени Мечникова Дмитрий Кивганов считает так:

– То, что воробьев стало меньше, это однозначно. Всех причин мы не знаем. Скорее всего, их несколько. В Европе давно идет снижение численности воробья домового. Это тот, который живет в населенных пунктах. Одни говорят, что причина в стрижке газонов. Их стали стричь и истребили насекомых. Но, к примеру, в Великобритании газоны стригут сотни лет, а численность воробьев падает только сейчас.

Есть другая точка зрения. Постепенное изменение климата. Глобальное потепление влияет на кормовую базу. На насекомых. И «потепление» не означает, что тепло всегда. Резкие перепады температуры. Зимой очень холодно. И такие резкие перепады температуры губительны для тех насекомых, которые на зиму впадают в спячку. Когда становится тепло, они просыпаются, когда холодает, гибнут.

И еще одна причина. Использование современных стройматериалов. В 1990-е годы активно стали использовать пластиковую вагонку. Ею обшивали балконы, а воробьи находили в ней щели и гнездовались. Сейчас вагонка уже не модна. А в современных материалах гнездо не совьешь. Мне кажется, что тут целый комплекс проблем.

Вот, если обращали внимание, раньше было большое количество городских ласточек. На окнах, подоконниках они лепили себе гнезда. А сейчас их в городе практически нет.

В маленьких городках, селах они остались, а из мегаполисов ушли. И опять-таки причин мы не знаем.

Другие орнитологи (а их в Украине всего несколько десятков) говорят о других нюансах. В стране намного улучшились условия хранения и перевозки зерна. Вспомните советскую Украину во второй половине лета! Вдоль дорог обочины были усеяны зерном, оно сыпалось через дырявые борта ЗИЛов и КАМАЗов. А сегодня зерно возят «Мерседесы», «Вольво», «Рено», МАНы и ДАФы. Из них ничего не сыпется. Воробьям нечего искать.

Есть неожиданные другие факторы. Чуть лучше жить воробьям в городах, где есть стационарные зоопарки. Возле одного жирафа или кенгуру кормятся тысячи воробьев! Остатки еды, благоприятные условия для насекомых и т.д. В Кропивницком зоопарка нет…

И вообще, проблему изучать некому. Украинское орнитологическое общество в последний раз проводило собрание в 1999-м году и почило. Есть отдельные группы в Харькове и Львове, есть Центр изучения хищных птиц, самый активный, у него есть представители недалеко от нас, в Кривом Роге, но их интересуют не воробьи, а всякие орланы, грифы, полевые луни и т.д.

Приходит на память китайская история с воробьями. Коммунистические ученые посчитали, что в Китае воробьи выклевывают столько зерна, которого хватило бы, чтобы прокормить 354 миллиона человек. Начали несчастных птах уничтожать.

По своей природе воробей может пробыть в воздухе не более 15 минут. Все китайские крестьяне, а также привлечённые к кампании школьники и горожане должны были кричать, бить в тазы, барабаны и проч., размахивать шестами и тряпками, стоя на крышах домов, – чтобы напугать воробьёв и не дать им укрытия. Утомлённые птицы падали на землю замертво, чего и добивались участники действия. Напоказ выставлялись фотографии с горами мёртвых воробьёв высотой в несколько метров. Всего уничтожили 2 миллиарда воробьев.

В итоге страшно расплодились гусеницы и саранча, которых поедали воробьи. Китай накрыл страшный голод, и в результате умерло от 30 до 50 миллионов человек. Вот так вот. Будем надеяться, что на нас уменьшение популяции воробьев не скажется.

Ну а что же все-таки происходит с голубями? Странное, на первый взгляд, поведение птиц объясняется тем, что в восприятии голубей объекты движутся гораздо медленнее, чем для человека. Так считают эксперты National Geographic.

«Почему голуби взлетают перед мчащейся на них машиной, казалось бы, в самый последний момент? На самом деле машина в восприятии голубей движется намного медленнее, чем это происходит для нас. Объясняется это тем, что голубю нужно видеть около 75 кадров в секунду, чтобы создалась иллюзия движения.

Если посадить голубя перед киноэкраном, любой фильм (24 кадра в секунду) покажется ему лишь набором сменяющих друг друга слайдов. Именно по этой причине голуби часто попадают в лобовые стекла и под колеса автомобилей: им просто кажется, что машина едет очень медленно и времени еще достаточно».

Почему гибнет больше голубей, можно объяснить и другой причиной. Самих голубей стало больше, и машин стало намного больше. Тут уже статистический фактор вступает в действие.

Поведение птиц, их исчезновение и прибавление стало проблемой всех крупных городов мира (кроме ряда азиатских, где антисанитария помогает выживать птицам). Знаменитую певицу Эдит Пиаф называли «воробушек Парижа». Сейчас так никто никого не назовет. Потому что уже стали забывать, как эти воробьи выглядят. И увидят ли вообще их наши внуки в городах – вопрос…