Команда Олександра Горбунова: 50 прикладів ефективності

Голосуючи за дріб’язкові пропозиції від кандидатів у депутати замість системних програм і рішень, виборець, як правило, залишається до наступних виборів із новою лавочкою, пофарбованим під’їздом чи в кращому випадку з дитячим майданчиком. На відміну від багатьох своїх колег, нардеп 8-го скликання Олександр Горбунов, який нещодавно очолив партію «ЗА МАЙБУТНЄ» у Кіровоградській області, разом зі своєю командою займався не дешевим популізмом, а відстоював закони та законодавчі зміни, що дали можливість провести масштабні ремонти і реконструкції, починаючи від доріг і парків та закінчуючи закладами охорони здоров’я, освіти, культури і спорту. Аби продемонструвати наочно, яким є насправді ефективний депутат, ми відібрали 50 основних прикладів із різних сфер. Адже для того, щоб перерахувати все зроблене ним та його командою за каденцію у Верховній Раді, не вистачить газетної площі всього номера.
Інфраструктура
– Капітальний ремонт мосту по провулку Об’їзному.
– Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемога».
– Відремонтовано 15 вулиць і доріг обласного центру, у тому числі Велика Пермська, Кропивницького, Андріївська, Верхня Биківська, провулок Об’їзний та частина вулиці Полтавської.
– Відремонтовано майже три десятка доріг у дворах багатоповерхівок.
– Ремонт дороги державного значення Знам’янка – Олександрія – Дніпро (в межах області).
– Ремонт дороги Олександрія – Полтава (в межах області).
– Ремонт дороги Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв (в межах області).
– Реконструкція Масляниківського кладовища.
– Освітлення понад 35 вулиць приватного сектору обласного центру.
Освіта
– Утеплення п’ятиповерхового корпусу педуніверситету імені Винниченка.
– Добудова навчально-лабораторного комплексу кафедр експлуатації та ремонту машин сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнського національного технічного університету.
– Відновлення світло-сигнальної системи злітної смуги та будівництво огорожі аеропорту, робота над проєктом створення Міжнародного пілотного центру.
– Реконструкція головного навчального корпусу Льотної академії НАУ.
– Придбання трьох двигунів для навчальних літаків Льотної академії НАУ.
– Відкриття нової спеціальності в Льотній академії НАУ – «Право», спеціалізація «Правове забезпечення міжнародної авіаційної діяльності».
– Реконструкція Кіровоградського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.
– Капітальний ремонт приміщень Художньої школи імені Олександра Осмьоркіна.
– Капітальний ремонт будівлі Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості.
– Капітальний ремонт комплексу будівель Кіровоградського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
Безпека й оборона
– Ініціатива, що стала нормою законодавства щодо будівництва або придбання житла для сімей загиблих учасників АТО, а також для інвалідів I-II групи – учасників АТО.
– Добудова 70-квартирного будинку для військовослужбовців по вулиці Космонавта Попова, 16/17.
– Придбання 3-х квартир на вторинному ринку для військовослужбовців ЗСУ Кіровоградського гарнізону.
– Робота над проєктом переобладнання кавалерійського манежу на спортивно-тренувальний центр на території 3-го полку спеціального призначення.
– Реконструкція будинку по вулиці Вокзальній, 74 для 57 сімей рятувальників.
Культура
– Започаткував щорічний Національний мистецький фестиваль «Кропивницький» («КропФест»).
– Ремонт будівлі та обладнання Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.Л.Кропивницького.
– Реконструкція системи вентиляції повітря Кіровоградського обласного краєзнавчого музею.
– Ремонтно-реставраційні роботи будівлі обласного художнього музею – пам’ятки архітектури місцевого значення.
– Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі в Кіровоградській обласній бібліотеці для дітей ім. Т. Шевченка.
Медицина
– Реконструкція головного корпусу станції переливання крові, закупівля обладнання.
– Придбання медичного обладнання для Кіровоградського обласного госпіталю для ветеранів війни.
– Придбання медичного обладнання для Кіровоградської обласної лікарні.
– Капітальний ремонт Кіровоградського обласного госпіталю для ветеранів війни та придбання спортивного обладнання для фізичної реабілітації хворих.
– Реконструкція очисних споруд Кіровоградської обласної психіатричної лікарні в селищі Новому.
– Придбання 2-х спеціалізованих реанімобілів.
– Придбання 2-х автомобілів швидкої медичної допомоги.
– Капітальний ремонт системи опалення та водопровідно-каналізаційних мереж корпусів №4, №5, №6 Кіровоградської обласної лікарні.
– Придбання обладнання для КЗ «Обласний центр планування сім’ї та репродукції людини».
– Придбання рентгенологічного апарату для Дитячої міської лікарні.
– Придбання медичного апарату УЗД експертного класу для Міської лікарні № 2 ім. Святої Анни м.Кропивницького.
– Придбання та встановлення рентгенапарату Opera T-30 для Центральної міської лікарні.
– Придбання та встановлення реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання для Міського пологового будинку з функціями перинатального центру.
Спорт
– Започатковано загальноміський проєкт «Спортивне місто – здорова нація».
– Реконструкція СДЮШОР-2 (що в дендропарку).
– Профінансовано проєкт реконструкції стадіону КДЮСШ №2 Міської ради Кропивницького.
– Профінансовано проєкт реконструкції Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Надія».
– Придбання спортивного обладнання для Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Надія».
– Закупівля спортивного обладнання для КЗ «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву – 2».
– Реконструкція стадіону факультету фізичного виховання ЦДПУ ім. В. Винниченка.
– Придбання та облаштування спортивних майданчиків у місті Кропивницькому.
– Придбання та облаштування сучасного спортивно-ігрового майданчика для дітей з особливими потребами у парку «Ковалівському».
– Придбання спортивного обладнання, облаштування спортивних та тренажерних майданчиків у школах Кропивницького, ремонти спортивних залів.
– Придбання спортивно-туристичного обладнання для обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.
Неля Желамська.
24 години у Карпатах