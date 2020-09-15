Команда Олександра Горбунова: 50 прикладів ефективності

Голосуючи за дріб’язкові пропозиції від кандидатів у депутати замість системних програм і рішень, виборець, як правило, залишається до наступних виборів із новою лавочкою, пофарбованим під’їздом чи в кращому випадку з дитячим майданчиком. На відміну від багатьох своїх колег, нардеп 8-го скликання Олександр Горбунов, який нещодавно очолив партію «ЗА МАЙБУТНЄ» у Кіровоградській області, разом зі своєю командою займався не дешевим популізмом, а відстоював закони та законодавчі зміни, що дали можливість провести масштабні ремонти і реконструкції, починаючи від доріг і парків та закінчуючи закладами охорони здоров’я, освіти, культури і спорту. Аби продемонструвати наочно, яким є насправді ефективний депутат, ми відібрали 50 основних прикладів із різних сфер. Адже для того, щоб перерахувати все зроблене ним та його командою за каденцію у Верховній Раді, не вистачить газетної площі всього номера.

Інфраструктура

– Капітальний ремонт мосту по провулку Об’їзному.

– Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемога».

– Відремонтовано 15 вулиць і доріг обласного центру, у тому числі Велика Пермська, Кропивницького, Андріївська, Верхня Биківська, провулок Об’їзний та частина вулиці Полтавської.

– Відремонтовано майже три десятка доріг у дворах багатоповерхівок.

– Ремонт дороги державного значення Знам’янка – Олександрія – Дніпро (в межах області).

– Ремонт дороги Олександрія – Полтава (в межах області).

– Ремонт дороги Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв (в межах області).

– Реконструкція Масляниківського кладовища.

– Освітлення понад 35 вулиць приватного сектору обласного центру.

Освіта

– Утеплення п’ятиповерхового корпусу педуніверситету імені Вин­ниченка.

– Добудова навчально-лабораторного комплексу кафедр експлуатації та ремонту машин сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнського національного технічного університету.

– Відновлення світло-сигнальної системи злітної смуги та будівництво огорожі аеропорту, робота над проєктом створення Міжнародного пілотного центру.

– Реконструкція головного навчального корпусу Льотної академії НАУ.

– Придбання трьох двигунів для навчальних літаків Льотної академії НАУ.

– Відкриття нової спеціальності в Льотній академії НАУ – «Право», спеціалізація «Правове забезпечення міжнародної авіаційної діяльності».

– Реконструкція Кіровоградського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.

– Капітальний ремонт приміщень Художньої школи імені Олександра Осмьоркіна.

– Капітальний ремонт будівлі Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості.

– Капітальний ремонт комплексу будівель Кіровоградського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

Безпека й оборона

– Ініціатива, що стала нормою законодавства щодо будівництва або придбання житла для сімей загиблих учасників АТО, а також для інвалідів I-II групи – учасників АТО.

– Добудова 70-квартирного будинку для військовослужбовців по вулиці Космонавта Попова, 16/17.

– Придбання 3-х квартир на вторинному ринку для військово­службовців ЗСУ Кіровоградського гарнізону.

– Робота над проєктом переобладнання кавалерійського манежу на спортивно-тренувальний центр на території 3-го полку спеціального призначення.

– Реконструкція будинку по вулиці Вокзальній, 74 для 57 сімей рятувальників.

Культура

– Започаткував щорічний Національний мистецький фестиваль «Кропивницький» («КропФест»).

– Ремонт будівлі та обладнання Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.Л.Кропивницького.

– Реконструкція системи вентиляції повітря Кіровоградського обласного краєзнавчого музею.

– Ремонтно-реставраційні роботи будівлі обласного художнього музею – пам’ятки архітектури місцевого значення.

– Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі в Кіровоградській обласній бібліотеці для дітей ім. Т. Шевченка.

Медицина

– Реконструкція головного корпусу станції переливання крові, закупівля обладнання.

– Придбання медичного обладнання для Кіровоградського обласного госпіталю для ветеранів війни.

– Придбання медичного обладнання для Кіровоградської обласної лікарні.

– Капітальний ремонт Кіровоградського обласного госпіталю для ветеранів війни та придбання спортивного обладнання для фізичної реабілітації хворих.

– Реконструкція очисних споруд Кіровоградської обласної психіатричної лікарні в селищі Новому.

– Придбання 2-х спеціалізованих реанімобілів.

– Придбання 2-х автомобілів швидкої медичної допомоги.

– Капітальний ремонт системи опалення та водопровідно-каналізаційних мереж корпусів №4, №5, №6 Кіровоградської обласної лікарні.

– Придбання обладнання для КЗ «Обласний центр планування сім’ї та репродукції людини».

– Придбання рентгенологічного апарату для Дитячої міської лікарні.

– Придбання медичного апарату УЗД експертного класу для Міської лікарні № 2 ім. Святої Анни м.Кропивницького.

– Придбання та встановлення рентгенапарату Opera T-30 для Центральної міської лікарні.

– Придбання та встановлення реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання для Міського пологового будинку з функціями перинатального центру.

Спорт

– Започатковано загальноміський проєкт «Спортивне місто – здорова нація».

– Реконструкція СДЮШОР-2 (що в дендропарку).

– Профінансовано проєкт реконструкції стадіону КДЮСШ №2 Міської ради Кропивницького.

– Профінансовано проєкт реконструкції Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Надія».

– Придбання спортивного обладнання для Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Надія».

– Закупівля спортивного обладнання для КЗ «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву – 2».

– Реконструкція стадіону факультету фізичного виховання ЦДПУ ім. В. Винниченка.

– Придбання та облаштування спортивних майданчиків у місті Кропивницькому.

– Придбання та облаштування сучасного спортивно-ігрового майданчика для дітей з особливими потребами у парку «Ковалівському».

– Придбання спортивного обладнання, облаштування спортивних та тренажерних майданчиків у школах Кропивницького, ремонти спортивних залів.

– Придбання спортивно-туристичного обладнання для обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.

Неля Желамська.