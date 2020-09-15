Пленер до «Самоцвітів»

З 11 по 23 вересня у Музеї мистецтв проходитиме мистецька акція-пленер, приурочена до традиційного, а цього року ще й 50-го ювілейного фестивалю театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти».

Про те, що малюватимуть художники на пленері і як він відбуватиметься, журналістці «України-Центр» розповів Анатолій Кімнатний, завідувач відділу Музею мистецтв «Картинна галерея Петра Оссовського “Світ і вітчизна”».

– Напередодні «Вересневих самоцвітів» кожен заклад культури долучається до цього свята та готує свою програму. Наші художники вже декілька років поспіль виїжджають на хутір «Надія» і беруть участь в пленері безпосередньо там. Цього року ми вирішили розпочати трохи раніше і провести більш масштабний пленер до початку фестивалю. Наш музей закупив матеріали – полотна та фарби для художників. У заході зголосилися взяти участь близько двадцяти митців – як молодих, так і досвідчених. Вони зображатимуть архітектурні пам’ятки міста, пов’язані в першу чергу з театром та його історією. Наступного тижня планується виїзд безпосередньо на хутір «Надія», а під час «Вересневих самоцвітів» буде представлена виставка творів, одна з них (найбільша) експонуватиметься в залах Музею мистецтв, а інша – біля театру на локації з різноманітними творчими виробами та майстер-класами. Ми сподіваємось, що художники подарують нашому музею по одній зі своїх картин, створених із тих матеріалів, які ми закупили.

Серед відомих митців, які візьмуть участь у пленері будуть Андрій Хворост, голова Кіровоградської обласної спілки художників, Валерій Давидов, викладач мистецького факультету ЦДПУ імені Володимира Винниченка, Ольга Краснопольська, молода й талановита кропивницька художниця та інші автори.