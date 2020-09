Адаптивный День города

By

Празднование дня рождения Кропивницкого было под вопросом. Долго решалось, быть массовым мероприятиям или нет. Если да – как проконтролировать соблюдение масочного режима и социальной дистанции? Все запланированное показывать или сократить программу до минимума… С некоторыми коррективами, но праздник состоялся. Он был ожидаемым, поэтому удался.

Подарки начались еще накануне праздничной субботы. Вечером пятницы гостей принимала отреставрированная музыкальная школа №1 имени Генриха Нейгауза. Это чудо в центральной части города претендует на статус культурного центра. Светлые классы с шумоизоляцией, безупречные лестничные пролеты, мастерски восстановленная лепнина, шикарные окна и двери… А какой потрясающий внутренний дворик со сценой, местами для зрителей и тематическим муралом!

Реконструкцию школы инициировал городской голова Андрей Райкович. Он же контролировал разработку проекта и выполнение работ, которые здание, педагоги и воспитанники музыкальной школы ждали полвека. Андрей Павлович искренне поблагодарил всех, кто участвовал в реализации «одного из красивейших проектов Кропивницкого».

Официальная часть праздника началась в субботу на площади перед горсоветом, где, соблюдая меры предосторожности, все участники торжества были в масках. Мэр города Андрей Райкович отметил, что все пять лет своей каденции он выходит на площадь, чтобы поклониться людям и поздравить горожан с праздником, который объединяет всех вокруг главного – служения громаде. Назвал несколько цифр из построенного, реставрированного и созданного в городе за последние годы. Акцентировал, что все это стало возможным благодаря совместным действиям и общим усилиям, а также наличию промышленного и интеллектуального потенциала города.

Андрей Райкович отметил, что этого невозможно достигнуть без консолидированных усилий всей громады, специалистов, трудящихся, ветеранов. Особо отметил врачей, спасающих город от коронавируса, и военных, защищающих нас на востоке Украины.

Городской голова в присутствии земляков сделал заявление: «Я решил баллотироваться на второй срок. Мое к вам праздничное предложение: будем строить город дальше! Будем строить вместе. Мое сердце с вами».

В этот день ряды Почетных граждан города пополнил Николай Сухомлин, один из самых уважаемых и компетентных руководителей областного уровня, когда-либо живших и работавших в городе. Соответствующую атрибутику под аплодисменты присутствующих ему вручил Андрей Райкович. Николай Алексеевич, которому недавно исполнилось 80, «держал речь» без бумажки, продемонстрировав прекрасную память, называя имена не только руководителей, с которыми ему пришлось работать, но и рабочих, чьим трудом создавались материальные блага, социальная и промышленная инфраструктуры. При этом Николай Сухомлин отметил успехи нынешнего руководства города во главе с Андреем Райковичем: «То, что нам не удалось, он реализовал. У нас были намерения, а нынешняя команда это сделала».

День города Кропивницкий отпраздновал не в «гордом одиночестве», как часто бывало во времена политических обострений. Свое приветствие прислал спикер Верховной Рады Дмитирий Разумков, который отметил, что город становится мощным промышленным, научным и культурным центром, и пожелал дальнейшего процветания на долгие годы.

На празднике города впервые перед публикой выступил и недавно назначенный председатель облгосадминистрации Андрей Назаренко. Приятно, что это было не протокольное выступление, а признание в любви: «Я очень люблю Кропивницкий, и этому есть особые причины. Здесь родилась моя жена, здесь мы с ней познакомились, здесь мы полюбили друг друга. Это была любовь с первого взгляда и к ней, и к городу. Я люблю Кропивницкий за его неповторимую атмосферу, за его невероятно талантливых людей. А сегодня хочу поблагодарить городскую власть за то, что делает город лучше».

Официальная часть закончилась награждением победителей конкурсов на звание лучшего работодателя, а также лучших коллективов и тружеников, с вручением почетных грамот и дипломов. Но самое большое оживление вызвало появление на площади двух двухместных детских колясок с четырьмя сестричками, которые совсем недавно родились в семье Анастасии и Владислава Валихновских. От имени города Андрей Райкович вручил молодым родителям сертификат на 500 тысяч гривен для обустройства трехкомнатной квартиры, которую выделила ГСЧС в строящемся доме. При этом городской голова сказал, что город готов делать такие подарки снова и снова. Сами родители в комментарии «УЦ» сказали, что «желают и своим детям, и горожанам мирного неба и крепкого здоровья, и чтобы такие праздники случались как можно чаще».

И это был не единственный сюрприз для кропивничан. На площади Героев Майдана припарковались два новеньких троллейбуса с автономным ходом, которые уже прозвали «атомоходами». Это первые две из 10 машин, закупленных городом благодаря взятому накануне выгодному кредиту.

Кстати, в этот же день, с утра, было фактически открыто движение по расширенной версии Полтавской и созданной кольцевой развязке на повороте к аэропорту. Первыми проехались байкеры. Вышло громко и своевременно, потому что автомобильные пробки из-за ограничения движения уже давали о себе знать. Чуть позже движение здесь остановят на пару дней, когда будет уложен последний слой дорожного покрытия и нанесена разметка, но это уже детали. Главное, что развязка работает.

К празднику был реализован еще один большой проект. В городе открылся новый Центр предоставления административных услуг. То, во что не верили скептики, состоялось: «прозрачный офис» открыл свои двери и даже предоставил услуги первым посетителям.

Ради удобства горожан и жителей области здесь все продумано до мелочей. Первый этаж центра разделен на зоны: зеленая – пенсионные вопросы, синяя – паспортные. Здесь 84 рабочих места, а это значит, что именно столько клиентов могут быть обслужены одновременно. Игровая территория для детей, комната для родителей с очень маленькими. Подъемник, лифт для людей с инвалидностью. Для них же специальные сан­узлы. Современная система кондиционирования. На втором этаже – галерея, в которой уже представлены полотна местных живописцев. Да, ЦПАУ уже начал полноценную работу.

Традиционно на центральной площади Кропивницкого были представлены пожарная техника и современные автомобили. Это зрелище всегда востребовано малышами. А дети постарше радовали зрителей брейк-дансом и хип-хопом на Театральной площади. На летней площадке Ковалевского парка «зажигали» «Зоряне».

Погуляв по Дворцовой, попозировав во множестве креативных фотозон, выпив кофе, перекусив, приобретя сувениры в Ковалевском парке, ближе к вечеру народ возвращался на центральную площадь города. Смонтированная огромная сцена «предвещала» шоу. Так и было. Волонтеры предлагали сделать температурный скрининг, надеть браслет, продезинфицировать руки, напоминали о социальной дистанции. А потом заиграл-запел коллектив UP and UP. Не искушенные концертами зрители спрашивали друг друга, откуда эти ребята. А это же наши! Макс Величко и Лиза Малюкова со товарищи. Их фирменное исполнение мировых хитов вводило публику в симпатичное заблуждение.

А главным музыкальным событием праздника стал симфонический оркестр из Харькова Prime Orchestra. Лучшего подарка невозможно было преподнести. Звук, свет, драйв, энергетика, подъем, позитив… Коллектив неоднократно выступал в областной филармонии и взрывал зал. Теперь он взорвал целую площадь. Кстати, социальная дистанция соблюдалась. Даже в фан-зоне можно было свободно перемещаться среди людей.

Праздник состоялся. Он был адаптивным, но все же ярким, теплым и незабываемым. Позитивных эмоций было предостаточно. И не вздумайте теперь заболеть!

Елена Никитина, Сергей Полулях, «УЦ».