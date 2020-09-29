С возвращением, Марко Лукич!

В театр имени Кропивницкого вернулся Кропивницкий – в репертуаре снова его пьеса. Это «Кохання панночки» по «Вию» Марка Лукича, в свое время вдохновленного Гоголем. И это не просто спектакль, а крутая рок-опера. Эта премьера стала «вишенкой на торте» юбилейного фестиваля театрального искусства «Вересневі самоцвіти».

«Вий» Гоголя уже достаточно колоритный. Кропивницкий добавил ему «украинскости». А уж что создал Курман! Евгений Васильевич, режиссер-постановщик, выступая перед премьерой, отметил: украинский театр от других отличается тем, что он именно музыкально-драматический. В «Панночке» всего было достаточно: и драмы, и музыки.

Сюжет всем хорошо известен, поэтому не надо перечитывать ни Гоголя, ни Кропивницкого. Да и следить за развитием событий совсем не обязательно. Просто наслаждайтесь – базаром на Подоле в Киеве, атмосферой в корчме или в комнате панночки.

В спектакле задействована вся труппа театра. Получилось мистическое шоу с яркими хореографическими постановками, прекрасными костюмами, интересными декорациями, живой музыкой и голосами. Какие у кропивничан голоса! На каждую рок-арию зритель реагировал аплодисментами восхищения. А музыка Дениса Федоренко вполне может претендовать на альбом.

Можно было просто получать эстетическое удовольствие, но Евгений Курман так соединил музыку, танцы и литературу, что не раз по спине пробегали мурашки. Когда в кино что-то происходит «вдруг», понимаешь, что это достигается за счет спецэффектов. Но на сцене, непосредственно перед зрителем, только с помощью света, звука, таланта актера и задумки режиссера… Это надо ценить.

Да, гроб по сцене не летал. Но этого и не надо было. Символов в постановке достаточно. Особенно впечатлило зеркало. Этот предмет часто обыгрывается в мистических произведениях. Но роль зеркала в этой постановке, пожалуй, вторая по значимости после музыки.

Поскольку играла вся труппа, комплименты стоит говорить всем. Но нельзя не отметить самых ярких. Безусловно, Александр Ярошенко, сыгравший Хому Брута. В очередной раз была подчеркнута его музыкальность. А мужское трио – Ярошенко, Евгений Скрипник, Илья Литвиненко… Впору создавать самостоятельный коллектив. Елена Табак – панночка, влюбленная в Хому, талантливо страдала. Панночка-сущность Инна Дорошенко мастерски пугала.

В финале кропивничане спели жизнеутверждающую песню «Власть любви». Готовый хит. Зал, аплодируя стоя, подпевал слова припева. Много цветов и слов благодарности. Браво! Премьера удалась. В принципе, никто и не сомневался.