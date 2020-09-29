«Центральный регион» – идеология развития Кировоградщины

Десять лет назад, с приходом в Кировоградскую облгос­администрацию нового руководителя Сергея ЛАРИНА и его команды, в регионе появился обоснованный и системный план развития области – от «отсталой» до передовой и прогрессивной. Несомненно, не было в нашей области более эффективной программы развития, чем комплексная программа стратегического развития Кировоградщины «Центральный регион-2015».

Ее успех в том, что простые люди, а не чиновники, давали предложения в программу – что им более важно сделать на своей улице, в своем селе, районе или городе. Это была первая в области программа, созданная людьми и для людей.

Программа была принята на сессии облсовета и сразу начала давать результаты, потому что вся вертикаль власти работала над ее выполнением.

Был жесткий личный контроль реализации каждого пункта «Центрального региона» со стороны Сергея Ларина. На публичных отчетах о результатах выполнения программы, в присутствии сотен жителей и руководства области, некоторые главы районов прямо после заслушиваний тут же лишались своих должностей!

За время выполнения программы было реализовано 4,5 тысячи проектов на общую сумму 20 млрд грн. Ключевым результатом стало создание 11,5 тысяч рабочих мест и привлечение инвестиций в объёме 10,5 млрд грн для реализации 518 инвестиционных проектов. Для области это был настоящий прорыв!

Область уверенно шла по курсу экономического и социально-культурного возрождения, и люди воочию видели конкретные результаты.

Самый знаковый объект – это возрожденный Театр Корифеев – Кировоградский областной театр им. М.Л. Кропивницкого, который стал главным символом и достопримечательностью города. И, конечно, первый в Украине перинатальный центр – он подарил радость материнства тысячам женщин и сохранил жизни их младенцев. А еще в рамках «Центрального региона-2015» капитально отремонтировали все палаты областного госпиталя для ветеранов и 250 ветеранских палат в городских и районных больницах.

Практически в каждом городе и районе области появились такие «маячки» успешной реализации «Центрального региона», и перечислять их можно долго. Вот несколько примеров. Кировоград: капитальный ремонт музея Ивана Карпенка-Карого и капитальный ремонт детской музыкальной школы в поселке Новом. Александрия: капитальный ремонт библиотеки и Дворца торжественных событий. Знаменка: капитальный ремонт здания центральной библиотечной системы, ремонт системы отопления городского краеведческого музея. Светловодск: капитальный ремонт ДЮЦа и капитальные ремонты крыш в школах и садиках. Александровский район: капитальный ремонт спорткомплекса и дома культуры, отопление Центральной районной больницы, а также запуск сахзавода, овощехранилища в Подлесном и молокозавода в Осоте. Онуфриевский район: открытие детского сада при Куцеволовской школе, капитальный ремонт мемориального комплекса, посвященного началу освобождения Кировоградской области. Ольшанский район: строительство пеллетного завода, капитальный ремонт ЦРБ, капитальный ремонт Ольшанской и Сухоташлыцкой школ, капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса. Новгородковский район: открыли завод по производству пеллет, минеральной воды, запустили молочно-товарный комплекс, сделали отопление в доме культуры, провели наружное освещение.

В рамках программы реализовано 260 проектов в сфере возрождения культурных объектов: ремонтировали сельские клубы, парки и музеи, в 100 библиотеках были выполнены ремонты и пополнение фондов. Полсотни экопроектов: ликвидировали стихийные свалки, реконструировали очистные сооружения. Более 800 проектов в сфере образования: реконструировались системы отопления и водоснабжения в школах и детских садиках, проводились капитальные ремонты крыш, обустраивались школьные туалеты вместо уличных «будочек». Ремонтировали старые и устанавливали новые спортивные и детские площадки, приобретали школьные автобусы и обновляли «парк» школьных парт в рамках проекта «Школьная парта». Был реализован масштабный проект «Світла Кіровоградщина», в рамках которого обустроено наружное освещение на сотнях улиц в городах, поселках и селах области.

При поддержке команды Ларина под лозунгом «Купуй кіровоградське» многие местные производители получили благоприятные условия и новые возможности для развития своих производств, а жители области – качественную продукцию местного производства по доступным ценам. Один из таких примеров – модернизация и расширение завода по разливу минеральной воды в Новомиргороде.

Приток инвестиций и возрождение десятков предприятий, укрепление потенциала промышленности, развитие современного агропромышленного производства, укрепление финансовой основы местных бюджетов, улучшение качества услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты и спорта, создание достойных условий жизни для населения региона. Все это стало результатами выполнения программы «Центральный регион-2015».

К сожалению, нынешняя власть отказалась продолжать выполнение «Центрального региона», а новую стратегическую программу они предложить не смогли. Многие инвестиционные проекты были закрыты, среди них – сахарный и молокозавод в Александровке, завод по разливу минеральной воды. Вместо создания условий для развития территорий закрываются школы, больницы и дома культуры.

Сегодня команда Ларина готова вновь взять на себя ответственность за развитие области и вновь сделать Кироворадщину Центральным регионом Украины!

Александр Рыхлицкий.