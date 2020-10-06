Андрій Райкович: «Ми відродили потужну комунальну службу»

П’ять років у Кропивницькому триває системне оновлення найпроблемнішої для будь-якого пострадянського міста сфери житлово-комунального господарства. Децентралізація та принципові зміни в підходах до управління галуззю дозволили втричі збільшити її річне фінансування, не залізши в кредитні борги, наголошує міський голова Андрій Райкович.

Якщо в 2015-му бюджет міського ЖКГ склав 70 мільйонів, то вже в 2016 р. – майже 120, а в 2019-2020 – більше 210 мільйонів щорічно.

Де гроші?

Статистика: за каденцію відремонтували 159 покрівель на багатоповерхівках, більше 350 пасажирських ліфтів, 164 внутрішньодворові дороги, 22 внутрішньобудинкові інженерні мережі та 450 під’їздів, замінено віконні блоки у 27 житлових будинках.

Окрім капітальних реконструкцій на 38 напрямках, поточним ремонтом охопили більше 180 тис. квадратних метрів міських доріг та 25,0 тис. квадратних метрів тротуарів, встановили 2202 дорожніх знаки, 20 нових світлофорних об’єктів, відновили майже 200 кілометрів дорожньої розмітки. На вулицях встановили більше 7 тисяч сучасних енергозберігаючих ліхтарів, відремонтували та облаштували більше трьох десятків зупинок громадського транспорту.

Збудували зовнішні водопроводи на Старій Балашівці та Лелеківці, замінено каналізаційні системи та водопровід в зонах реконструкцій арки та Полтавської, нові труби вклали на Чикаленка, яку планують ремонтувати згодом. У місті ліквідовано більше 550 стихійних сміттєзвалищ, на Завадівському сміттєвому полігоні за рахунок інвестора встановлено сортувальну лінію та станцію дегазації.

Проведено благоустрій скверів Шевченка та Героїв Чорнобиля, облаштовано алеї Слави на території Масляниківського та Рівненського кладовищ, більше 30 мільйонів гривень державних інвестицій залучено в реконструкцію Парку Перемоги (Міський сад). Створено службу по вилову безпритульних тварин, стерилізовано більше двох з половиною тисяч. У рамках «Громадського бюджету» реалізується проєкт у партнерстві з ГО «Щасливий пес».

Повернули – запрацювало

Вирішувати поточні проблеми довелося одночасно з «роботою над помилками» минулих років – діюче скликання міської влади отримало у спадщину цілі сегменти комунгоспу в давній оренді приватних структур, яка не пішла на користь. Дуже наочний приклад – практично знищений «Електротранс», який має сьогодні 70 нових автобусів та тролейбусів і здійснює половину пасажирських перевезень у Кропивницькому, каже Райкович.

– Ще 15-20 років тому всі ці підприємства були комунальними, підпорядкованими місту. І тролейбусне депо, і автобусний парк, і «Кіровоградтепло»… І вся ця інфраструктура була зруйнована. Ми ж прийняли 11 стареньких тролейбусів… Тепер «Електротранс» – лідер галузі.

Нові можливості для того, щоб ефективно працювати, чи не вперше за всю новітню історію отримали й міські комунальники, для яких придбали 18 одиниць сучасної спецтехніки – автогрейдер, прибиральну машину, сміттєвоз, трактори, машини для ямкового ремонту доріг та нанесення розмітки… Ще в 2015-2016-му прибирання міста після великих снігопадів було проблемою, нагадує міський голова.

– Місто реально не було чим прибирати. Ми боялися повені, щоб не затопило центр. Тепер це не проблема: збудовано дамбу.Зараз комунальна служба справляється з будь-якими завданнями.

Больова точка

Не всі «завали», що накопичувалися десятками років, можна розібрати за п’ять. Котельні та теплові мережі, які з середини нульових занепадали в оренді київського ЦНТІ «УНГА», вдалося повернути громаді. Це значний крок уперед у вирішенні найскладнішого та найдорожчого питання, яке стоїть перед мерією, наголошує Райкович.

– У 2016-му та 2017-му орендарі ще обіцяли залучити капітал, зробити все для того, щоб дати якісне тепло в помешкання містян. Ці обіцянки не були виконані, за 2018-2019-й ми, зокрема й у судах, повернули потужності, створили умови для виходу на фініш теплової модернізації міста. У моїй програмі п’ять років тому цього не було передбачено, але, глибоко розібравшись у пов’язаних питаннях, сьогодні я розумію: іншого шляху немає. Це величезний обсяг робіт: техніко-економічне обґрунтування, визначення схем модернізації по кожному мікрорайону, пошук джерел фінансування.

Питання грошей стоїть найгостріше, коли мова йде про тепло, – крім чималих витрат на підтримку цього господарства, сьогодні місто обтяжене боргами за вчора та позавчора.

– Протягом двох десятків років накопичено величезний шлейф заборгованостей – за газ, за дотацію різниці в тарифах. Люди роками платили за спожите тепло дешевше, ніж воно насправді коштувало. Все це не списано, борги реструктуризовані, місто за ними розраховується. Ціна питання теплової модернізації – у межах півмільярда гривень. Зараз ми вже маємо технічну можливість, і вважаю, що найближчим часом матимемо й фінансову можливість впроваджувати конкретні проєкти. У новій каденції міськради буде не управління, а департамент житлово-комунального господарства, і в ньому – управління теплоенергетики. Є фахівці, які предметно, професійно цим займаються.

Змістом цих проєктів стане будівництво модульних котелень, які опалюватимуть комунальні об’єкти в мікрорайонах – школи, лікарні тощо, – та матимуть надлишкову потужність, яку розподілять на житлові будинки по сусідству. Це дасть можливість зупинити, нарешті, старі неефективні ТЕЦ, як це вже зроблено в колишньому селищі Новому. Його теплопостачання віднедавна здійснює нова сучасна котельня, ще одна запущена на Комарова та забезпечує теплом 17-ту школу та три дитсадки. Також за п’ять років зроблені капітальні ремонти систем опалення та теплотрас у 19 закладах освіти міста. У 15 будівлях бюджетних закладів встановили індивідуальні теплопункти, у 21-му проводиться комплексна тепломодернізація.

Комунальний мейк-ап

Вирішення низки великих, системних питань комунального господарства протягом поточної каденції дає змогу в наступні роки зосереди­тися на «косметиці», спрямувати більше коштів на благоустрій, впевнений міський голова.

У планах – щороку витрачати не менше кількох мільйонів на ремонт тротуарів із тактильною плиткою, поетапно реконструювати великі об’єкти громадського простору – площу Героїв Майдану, парк Ковалівський, сквери «Центральний», «Слави», Кондакова, розпочати реконструкцію набережної Інгулу.

– Ми покладали великі надії на децентралізацію, яка сьогодні, на жаль, має ознаки згортання, а не розширення можливостей. Реверсна дотація з міського бюджету в державний у 2020-му склала близько 100 мільйонів гривень – це третина бюджету розвитку Кропивницького, і 40% від прогнозної вартості реконструкції набережної від Михайлівської до Вокзальної, як це передбачено проєктом. Його вартість складає більше 200 мільйонів гривень. Чому я говорю «більше», а не називаю конкретну суму? Бо значна частина мереж – теплових, водопровідних, які знаходяться в зоні реконструкції, – ще не врахована. Ми зараз їх дообліковуємо, дообраховуємо. Не можна зробити, наприклад, капітальний ремонт мосту на Вокзальній без того, що під ним, – теплові, водопровідні мережі, електричні кабелі… Їх треба замінювати, ремонтувати. Коли будуть закінчені всі розрахунки, роботи розіб’ють на етапи.

Пріоритетом у комунальній сфері залишається завершення переходу управління міськими багатоповерхівками до їхніх фактичних власників, адже більше 90% квартир давно приватизовані мешканцями. За п’ять років у місті створено 98 об’єднань власників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Сьогодні держава надає таким об’єднанням низку механізмів залучення коштів у модернізацію на вигідних умовах, які недоступні колишнім ЖЕКам та КРЕПам, реальна практика доводить вищу ефективність ОСББ в утриманні житлового фонду. Міськрада готова надавати будь-яку консультативну, юридичну допомогу у створенні об’єднань власників – необхідно лише їхнє бажання, – наголошує Райкович.

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