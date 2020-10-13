«Інша тиша» у Кропивницькому

1 листопада до Кропивницького має завітати дует «Інша тиша» – поетеса Катерина Волошина та музикант Сергій Радзецький, які презентують свій музично-поетичний альбом «Магніти». Програма з успіхом неод­норазово звучала в багатьох містах країни, і нарешті її зможуть побачити й кропивничани.

Катерина Волошина (творчий псевдонім – Voloshka) — київська поетка, авторка дев’яти поетичних збірок, співавторка шести музично-поетичних альбомів, учасниця різноманітних мистецьких проєктів та активна суспільна діячка.

Сергій Радзецький — музикант, лауреат міжнародних конкурсів та фестивалей в якості виконавця та композитора. Разом зі своїм братом Дмитром Радзецьким втілює безліч різнопланових проєктів – від авторського дуету RADZ до Українського імпровізаційного оркестру зі складом у 80 музикантів. Гастролює світом з авторськими програмами.

Виконавці привідкрили журналістці «УЦ» завісу того, яку програму вони невдовзі привезуть до нашого міста.

– Проєкту «Інша тиша» – вже рік. Минулої осені ми почали працювати з Сергієм Радзецьким. Можна сказати, що це музично-поетичний проєкт з театральним ухилом. Програма ніби відкриває дійство з початку часів й проводить глядача через різні емоції та почуття, що виникають протягом життя – від народження до смерті. Вона складається з двох частин: перша – це «Інша тиша» (досить медитативний акт, під час якого бажано, щоб було дуже тихо), а в другій частині я читаю свої вірші за бажанням аудиторії із власних книжок, які обов’язково привезу. «Інша тиша» – це доволі камерний проєкт, – пояснює Катерина Волошина.

– Пишу вірші я все життя, а читаю їх на загал вже, напевне, років шість. У мене було багато проєктів. Є шість записаних з іншими музикантами альбомів в мережі та навіть на дисках. Але вже давно хотілося чогось такого філософського та глибокого. Випадково познайомилися з Сергієм, і так вийшло, що й для нього це було цікаво, адже на той момент він ще не брав участі в подібних проєктах, а я зрозуміла, що він знає та відчуває, що я хочу, і нам разом вдасться зробити саме таку програму. Так само собою воно й склалося. Ми дуже класно їздимо з цією програмою містами України, кілька разів виступали в Києві, усім дуже подобається. Перед Кропивницьким завітаємо ще до Полтави. Дуже давно вже хочу потрапити в Кропивницький. Сподіваюсь, що цього разу все здійсниться, бо ще ж достеменно невідомо, яка складеться ситуація з карантином…

Для проєкту «Інша тиша» деякі твори вже були написані мною раніше, і ми просто з Сергієм дібрали до них музику, а деякі вірші я писала вже саме під цю програму. Зараз ми готуємо ще один проєкт. Часто буває, що Сергій спершу надсилає мені музику, а я під неї чую та пишу вірші. Це має бути також вельми цікава програма, – розповідає Катерина.

– Цей день у моєму творчому житті буде доволі насиченим, адже в Кропивницькому 1 листопада я буду задіяний у двох заходах – вдень, приблизно о 15-й годині, у творчій майстерні Krop:hub має відбутися мій майстер-клас з бас-гітари. Там я продемонструю цей неповороткий і незвичний інструмент, який майже ніхто не вважає віртуозним, як самодостатній та такий, на якому можна виконувати найрізноманітнішу музику, – лютневу, фортепіанну, авторську, популярну, наприклад, The Beatles і подібних їй напрямків. На майстер-класі я демонструватиму саме ці ідеї. А ввечері буде проєкт «Інша тиша». Це дуже цікавий напрямок, у якому переплітаються музика та поезія. Ми об’єднали свої творчі зусилля з поетесою Катериною Волошиною. Я написав ексклюзивну музику на її вір­ші. Музика створена спеціально під ті слова, контекст і атмосферу, що втілюються в програмі, – зазначає Сергій Радзецький.

До речі, Сергій зараз працює над створенням рок-опери «Тарас Бульба», в якій задіяний відомий гітарист з Кропивницького Макс Величко. Звісно, ми не могли не спитати й про цей проєкт.

– Якраз зараз я знаходжуся в студії, де лунають останні мотиви приготування перед презентацією цієї рок-опери. Ми з братом як композитори вирішили залучити до цієї рок-опери найталановитіших музикантів нашої країни. І от один із найкращих електрогітаристів-аранжувальників проживає саме в Кропивницькому. Це – Максим Величко. Ми давно товаришуємо, а завдяки цій рок-опері в нас з’явилася ще й можливість спів­працювати у творчому плані. Максим робить усі гітарні аранжування в цьому проєкті. 14 жовтня буде онлайн-трансляція з нашої творчої майстерні, де ми презентуємо фільм про процес створення цієї рок-опери, а потім вона вже буде у вільному доступі для прослуховування, демонстрації партитур, читання лібрето й тому подібного. Сама постановка з повноцінним оркестром, театром і режисером запланована на 2021 рік, – пояснює Сергій.

Виступ дуету «Інша тиша» відбудеться 1 листопада, о 18.00, у Fusion Club в Кропивницькому. Замовити квитки можна за номером: + 380 50 834 97 94.