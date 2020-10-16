Способы погашения займа в Милоан: самая удобная система

Удобная и доступная система погашения кредита, которая работает без сбоев и задержек платежей — это, то что ищут заемщики при оформлении кредита, и то, что предлагает своим клиентам компания Милоан. Оформив быстрый займ с помощью данного сервиса, вы сможете осуществлять погашения как наличными, так и с помощью банковской карты в онлайн-режиме. На оплату уйдет не более 3 минут.

Онлайн-погашение займа в Милоан: как это работает?

Оформить срочный кредит на карту в Украине через Miloan.ua можно максимум на 15000 гривен. Срок погашения составляет 30 дней, процентная ставка может быть установлена в пределах 1,2%-1,9% в день. При первом обращении займы выдаются под 0,01% в день на сумму до 12000 гривен.

Погасить займ, оформленный в Милоан, можно досрочно, частично или полностью.

Погасить кредит онлайн можно несколькими способами:

через личный кабинет;

на сайте без авторизации;

через Приват24.

Чтобы совершить оплату картой в личном кабинете, нужно ввести логин и одноразовый код для входа на сайт. Дальше следует выбрать тип погашения (полное или частичное) и указать карту с которой должны быть списаны деньги. Вы можете использовать карту, на которую был оформлен кредит или добавить другую. Оплата осуществляется мгновенно.

Если вы не знаете, как погасить кредит от Miloan без авторизации на сайте, воспользуйтесь нашей инструкцией:

нажмите красную кнопку Оплатить кредит в верхнем правом углу сайта;

введите номер договора и нажмите Поиск;

выберите вариант погашения;

нажмите Оплатить;

в окне оплаты Liqpay введите реквизиты карты.

Оплата осуществляется после SMS-подтверждения. Для погашения можно использовать любую банковскую карту.

Чтобы оплатить кредит Miloan через Приват24, следует войти в приложение и создать новый платеж. В поисковую строку нужно ввести “Милоан”. После того как вы найдете компанию, система предложит ввести номер договора, тип погашения и сумму платежа. Проверьте личные данные и добавьте платеж в корзину. Для завершения нужно выбрать карту и подтвердить платеж. Комиссия при погашении через Приват24 составляет 1 гривну.

Оплата кредита наличными: два быстрых способа

Погасить займ наличными можно через терминалы ПриватБанка, Ibox, EasyPay, а также через систему NovaPay в отделениях Новой Почты.

Чтобы оплатить долг по кредиту Miloan через терминал, нужно совершить несколько простых действий:

вписать в поисковую строку Милоан;

ввести номер кредитного соглашения;

выбрать услугу (погашение или пролонгация);

внести купюры для оплаты.

Если вы внесете большую сумму, чем нужно, терминал предложит использовать остаток средств на другую услугу.

С 2020 года осуществлять погашения по кредиту Miloan можно также в отделениях Новой Почты. Для этого нужно назвать кассиру номер договора, ФИО и мобильный телефон. После проверки данных следует передать сумму, которую вы хотите внести в счет погашения. В ответ сотрудник отделения выдаст вам чек для подтверждения оплаты.

Погасить кредит Miloan можно в любое удобное для вас время.