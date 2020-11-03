Традиции безнаказанности

2 ноября в мире и Украине отметили Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Вообще-то у журналистов, кроме этого Дня, в году есть еще шесть поводов поговорить о себе, любимых:

– Всемирный день свободы прессы;

– Международный день солидарности журналистов;

– День журналиста;

– День украиноязычной прессы;

– День работников радио, телевидения и связи;

– День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

И тут еще этот День, самый «молодой» изо всех, введен ООН в 2013 году. Зачем?

За прошедшее десятилетие, с 2010-го по 2020-й, в мире было убито около тысячи журналистов. По сотне в год. В 2012-м, самом смертоносном, погибло 124 журналиста. И убийства – это только часть преступлений против журналистов. Избиения, шантаж, запугивание, несправедливые судебные обвинения, и т.д., и т.п. – кроме убийств, с прессой воюют всеми доступными плохим людям средствами. И самое страшное, расследуется и находят виновных всего в одном преступлении из десяти. Что у нас, что во всем остальном мире.

Увы, не обошло это и нашу с вами Кировоградщину. Более того, печальный мартиролог убитых украинских журналистов открывает именно наш земляк. Вадим Бойко родился в Светловодске, с золотой медалью закончил школу №2. Первые его заметки печатались в районной газете «Наддніпрянська правда». Поступил в Киевский университет имени Шевченко, на факультет журналистики. С 1984 года работал на украинском телевидении. Начал с редактора молодежной студии «Гарт». Это была одна из немногих программ того телевидения, которую можно было смотреть. На фоне передач типа «Актуальна камера», «Шкільний екран», «Пісня полеглих – в строю», «Село і люди» и тому подобных программа «Гарт» была прорывом. Несмотря на то, что ее засунули на второй канал, УТ-2, на 21:40 в вечер четверга, программу смотрели миллионы. В четверг – «Гарт», в пятницу – «Взгляд». Вскоре Бойко стал главным редактором молодежных программ украинского телевидения. На волне популярности был избран народным депутатом Украины в 1990-м году от Кременчуга, стал заместителем председателя депутатской комиссии по вопросам гласности и средств массовой информации. А 14 февраля 1992 года он погиб в собственной комнате в общежитии (тогда некоторые депутаты еще жили в общежитиях). Резонанс был страшный. Президент Леонид Кравчук назвал гибель Бойко несчастным случаем – результатом воспламенения телевизора и взрыва канистры с бензином. Никто не поверил. А то, что Бойко стал слишком острые передачи давать в эфир, это правда. Он оставался ведущим и как народный депутат получил доступ к очень интересной информации.

В 2004 году генпрокурор Геннадий Васильев пригрозил пересмотреть дело Бойко. Дальше ничего не пошло. Был ли Бойко «заказан» – не расследовано, да и не расследовалось. В Светловодске и Кременчуге его именем названы улицы.

10 мая 1996 года в Черкассах при загадочных обстоятельствах умер Игорь Грушецкий, собкор «Украины-Центр». Его нашли мертвым возле дома. Рану на голове посчитали последствием падения. Грушецкий специализировался на криминальных материалах. Как рассказали черкасские коллеги, в то время он как раз расследовал дела, связанные с «подвигами» сына одного большого милицейского начальника. Дело не расследовано до конца.

Суровым для кировоградской журналистики выдался 2004 год.

30 января 2004 года в подъезде собственного дома неизвестные дважды ударили по голове стальными прутьями Юрия Михайловича, ранее журналиста компании TTV, потом пресс-секретаря городского совета, автора программ в эфире областной государственной телерадиокомпании. Дело не раскрыто, хотя Михайлович открыто обвинял некоторых областных чиновников. Расследовать его из Киева приезжал журналист, активист, защитник журналистов, впоследствии народный депутат Егор Соболев. Но дело закончилось ничем.

19 ноября 2004 года вечером в лифте гостиницы «Турист», где была расположена студия телекомпании «ТВ-Стимул», напали на Александра Дануцу, который тогда там работал журналистом. Нападавшие забрали видеокамеру и видеокассеты с отснятыми сюжетами, которые освещали противозаконные действия местной власти накануне второго тура выборов президента Украины. Александр Дануца с многочисленными травмами попал тогда в городскую больницу.

25 ноября того же 2004 года, в разгар Оранжевой революции, был сильно избит (с переломами, отбитыми внутренними органами) журналист «УЦ» Геннадий Рыбченков. По явно политическим мотивам – за поддержку кандидата в президенты Ющенко на страницах газеты и не только. На одном из центральных телеканалов ошибочно сообщили в бегущей строке, что журналиста убили. Виновных не нашли. Через несколько лет следствие было закрыто.

В конце 2012 года возле своего дома был избит Игорь Вьюн, журналист областной государственной телерадиокомпании. Через полгода прямо на тогдашней площади имени Кирова его облили зеленкой. Виновных ни в одном эпизоде не нашли.

А сколько было менее страшных, но нехороших эпизодов… В ноябре 2015-го разбили камеру журналисту интернет-издания УНН Дмитрию Семенюку за то, что снимал нарушения правил агитации в день выборов (тогда тоже были выборы). Дело закрыли в связи с незначительной суммой нанесенных убытков…

И таких случаев было много, увы. Из расследованных приходит на память всего один случай. У журналиста «УЦ» Руслана Худоярова вырвали из рук ноутбук на улице в октябре 2016 года. Явный криминал. Нашли, вернули. К сожалению, только такие случаи обычно и расследуются…