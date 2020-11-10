По-прежнему все рвется

Прошло уже десять дней от начала отопительного сезона в Кропивницком. Как всегда, начало сезона у нас ознаменовано многочисленными порывами тепловых коммуникаций.

Ситуация такая сложилась не впервые. На самом деле и в советское время трубы рвало по всему городу. Просто люди лучше рассчитывались за тепло, денег у предприятий снабжения было больше. И автономок не было в квартирах.

– Законов теплофизики никто не отменял, – говорит Александр Чельник, директор коммунального предприятия «Теплоэнергетик», единственного поставщика централизованного тепла в городе. – Нас многие обвиняют в социальных сетях, что мы не подготовились, летом ничего не делали. Это не так. Еще во время подготовки к новому отопительному сезону мы ликвидировали 300 порывов! Но летние испытания проводятся на холодных сетях. А сейчас, когда подается горячий носитель, трубы расширяются, и в проблемных местах происходят порывы.

Дело в том, что наши сети изношены, они выработали свой ресурс более чем в два раза.

На момент брифинга Чельника в городе был серьезный порыв магистральной трубы диаметром 800 миллиметров на Ковалевке, по улице Вокзальной. В результате 18 домов и один детский садик остались без тепла. Это один такой случай – с садиком. Все остальные социальные объекты – школы, садики, больницы – с теплом. Остаются без тепла несколько домов в районе Волкова – Беляева, на улице Коваленко. Крупный порыв в центре, от улицы Гагарина и выше, на утро вторника ликвидировали. Есть еще несколько «холодных» домов на Тарковского, Студенческом бульваре.

– Наши работники трудятся практически без сна всю последнюю неделю с лишком, – говорит Чельник. – Большая им за это благодарность. И порывы мы ликвидируем обычно в течение суток.

Действительно, на момент выхода газеты в печать многие из озвученных проблем были устранены.

Рассказал Александр Семенович и о том, почему каждый год по несколько раз раскапывают улицу Чорновола и по новой кладут асфальт.

– Дело в том что в плане коммуникаций эта старая улица – одна из самых сложных в городе. Кроме наших сетей, труб и тепловых камер там проходят сети водовода, газовые трубы, электрические сети, сети связи. Там все так намешано за сотню лет, что реально ситуацию никто не знает.

Чтобы переложить все сети, нужно согласовать работу множества ведомств, продумать новые схемы водо- и электроснабжения. Это очень сложная и дорогостоящая задача. К примеру, в 2017-м году мы посчитали стоимость материалов, необходимых для обновления сети теплоснабжения на этой улице. Только материалы в ценах того года стоили 3 миллиона гривен. А ведь нужно разработать проект, сама работа по перекладке стоит много денег. Сложности добавляет то, что все там не сделаешь за счет городского совета. Водные сети и канализация принадлежат области, а не городу, электрические – частным компаниям и т.д. Если вы от кого-то услышите, что он готов заняться и решить проблему улицы Чорновола, то отнеситесь к этому критически.

Кроме теплоснабжающего предприятия, готовятся ко входу в зимний период другие коммунальные предприятия. Например, КП «Универсал-2005» заготовило уже более 4 тысяч 800 тонн посыпки для дорог – соли и песка. К работе на улицах готово 30 единиц специальной техники.