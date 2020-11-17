«Старі фотографії на стіл розклади»

Эти слова из популярной песни Кузьмы Скрябина вспомнились сразу после того, как кропивничанин Владимир Нагорный, известный своими уникальными коллекциями предметов старины, показал несколько фото и писем, до которых, как он выразился, «дошла очередь». Речь идет об архиве Наталии Боровиковой, гувернантки дома Давыдовых в Каменке Черкасской области.

Казалось бы, Каменка – не совсем наш регион, и архив больше интересен черкасщанам. Но Давыдов – личность известная и интересная. И он имеет отношение к Кировоградщине. Юрий Львович Давыдов (1876 – 1965) – племянник композитора Чайковского, он сын родной сестры Петра Ильича. Юрий – внук декабриста Василия Львовича Давыдова. Его родной брат Владимир основал музей Чайковского в Клину.

После смерти отца Юрий Львович стал наследником имения, «обладателем села Бандурово Красносилкивского хутора, владельцем поля между лесным массивом Дубрава и Красноселка». А это сейчас наш Александровский район. Вот что читаем в книге Анатолия Дейнеко «Село наше Красне…»: «У селі Бандурове Юрій Львович будує триповерховий житловий будинок, магазин, ставок, засновує селянський банк… У Красносілці також будує школу, загачує ставок, який, до речі, існував до 1970 року, обсаджує дороги різновидом шовковиці».

Давыдов был чигиринским уездным предводителем дворянства в 1906-1912 годах. Кроме того, состоял в советах целого ряда общественных, благотворительных и просветительских учреждений. В начале 1913 года был избран директором Киевского отделения Русского музыкального общества. После революции 17-го не эмигрировал. С 1937 года работал в доме-музее Чайковского в Клину, а с 1945 года состоял его главным хранителем. И еще читаем у Дейнеко: «Наприкінці травня 1949 року Ю. Л. Давидов був запрошений на святкування 150-річчя від дня народження Пушкіна в місто Кам’янку. Заодно відвідав і село Бандурове, мав розмову з людьми. Зустріч відбулася на місці колишнього маєтку. То був останній його приїзд у село»…

А теперь непосредственно о некоторых предметах архива Боровиковой (на фото в центре), которым владеет Владимир Нагорный. Понятно, что с ним надо работать, разбирать каждую бумажечку, каждую фотографию, каждую подпись. Все это старательно собирала Наталья Боровикова, которая была то ли гувернанткой, то ли «управляющей» дома Давыдовых. На множестве конвертов и открыток значится адрес: Каменка, Дом Давыдовых. А адресаты разные. Вероятно, после того, как его покинул Юрий Львович, там жили несколько семей. Но Давыдов долго поддерживал связь с Натальей Иосифовной Боровиковой. На одной из открыток, поздравительной, датированной январем 1964 года, Давыдов написал: «Собираюсь в мае воспользоваться Вашим гостеприимством»… По всей вероятности, не воспользовался, так как через год он скончался.

Поражают и восхищают тексты писем. Какой красивый слог! Какая теплота и искренность! А фотографии! Некоторые подписаны, но большинство безымянные, и над изображениями тоже придется поработать. Все это бесценно еще и потому, что датировано периодом от начала до середины прошлого века.

Наверняка это не последний наш материал об этом архиве. И учитывая то, как это интересно и ценно для нашей истории, хочется обратиться ко всем: поройтесь в архивах и альбомах своих семей! Может, ваши предки так же бережно хранили дорогие им фото и документы. Давайте вместе расскажем об этом всему миру!