Светловодску холодно!

У города на Днепре вновь большие проблемы с отоплением. Лишь бы не случилось как в прошлом году, когда в Светловодске даже объявили чрезвычайную ситуацию из-за проблемс с теплом в домах и организациях.

Глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Назаренко срочно направил своего профильного заместителя Сергея Полищука в Светловодск. Об этом он сказал в ходе телефонной «горячей линии» в конце прошлой недели. Руководитель отметил, что, несмотря на то, что было найдено взаимопонимание с руководителем «Кировоградгаза» Сергеем Осинским и теплопоставщиком – ООО «Світловодськпобут», многие горожане до сих пор без тепла.

«Ежедневно светловодчане мне пишут, и на “горячую линию” была масса звонков с жалобами. Сколько люди должны терпеть?! Пусть Сергей Юрьевич занимается решением вопроса. Он опытный специалист, поэтому, надеюсь, проблему удастся решить», – отметил председатель ОГА.

Полищук незамедлительно отправился в город. Побывал на десятках объектов, встречался со всеми причастными – с новоизбранным городским головой, с главой РГА, тепловиками. Пришли к пониманию, что главная проблема в финансах. Глава райгосадминистрации Виктор Селич обещал всевозможную помощь.

А в чем еще проблемы? Вот как комментирует ситуацию Владимир Шаповал, заместитель городского головы Светловодска по вопросам ЖКХ: «Теплосеть не может поднять давление в связи с тем, что есть порывы. Порывы есть, давление падает, и дома, даже если у них все работало, останавливаются. Проблема в изношенности тепловых сетей. Для того, чтобы предоставлять качественное тепло – должны быть качественные тепловые сети».

Тепловики же говорят, что для того, чтобы нормализовать работу, им нужны недели – типа такая технологическая норма. К 1 декабря должны справиться. А вину за неотремонтированную сеть возлагают отчасти на город. Вот что говорит Сергей Московский, генеральный директор предприятия «Світловодськпобут»: «В городах Кропивницкий, Александрия, в Кременчуге, который рядом, теплоснабжающие предприятия коммунальные. Им из бюджетов городов дотации десятками миллионов. А нашему предприятию город утвердил на 5 лет убыточный тариф. Откуда брать средства для ремонта трассы!?»

Будем надеяться, до календарной зимы порядок в отопительной сфере в Светловодске наведут. А что еще остается?