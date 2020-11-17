«Велта» идет в прорыв

Компания «Велта», которая добывает титановое сырье в Новомиргородском районе, практически запатентовала новый способ получения уже не сырья, а готового к производству металла титана. Инновационный метод получения металлического титана, разработанный научно-исследовательским центром Velta RD Titan, получил положительное заключение от «Украинского института интеллектуальной собственности» (Укрпатент). Новый метод значительно снижает стоимость титана за счет низкой энергоемкости процесса.

Новая технология держится в строгом секрете, в Украине промышленный шпионаж – это не что-то из голливудских фильмов. Особенно в такой конкурентной отрасли, как добыча и переработка титанового сырья и получение титана.

В нашей стране находится около 20 процентов всех мировых запасов титанового сырья. Всего пять стран в мире производят концентраты титановых руд – Украина, Россия, Китай, Индия и Бразилия. Хотя по высокой переработке титана на первых местах мире – США и Япония.

Только сырье, ильменитовую руду, в Украине добывают Вольногорский горно-металлургический комбинат, Демуринский горно-обогатительный комбинат, Предприятие «Цветмет» (все – Днепропетровская область), Иршанский горно-обогатительный комбинат, «Валки-Ильменит», Междуреченский ГОК (все – Житомирская область) и Производственно-коммерческая фирма «Велта» (Кировоградская область).

Крупнейшими переработчиками титанового сырья являются «Юкрейниан Кемикал Продактс» (Армянск, Украина) — ранее «Крымский титан». Несмотря на то, что находится в оккупированном Крыму, предприятие считается украинским и платит налоги в Украине. Как его владельцу Дмитрию Фирташу это удается – загадка.

Под его же контролем «Запорожский титано-магниевый комбинат», предприятие, первым в СССР выплавившее титан. В Запорожье работает и главный разработчик технологий производства, очистки и т.д. не только титана, но и других металлов – «Институт титана».

Также серьезно работают с титаном «Сумыхимпром», Северодонецкий завод химического нестандартного оборудования и много предприятий помельче.

Но «Велта» под руководством генерального директора Андрея Бродского готовится «порвать» этот сложный рынок.

Что за технологию патентует «Велта»?

Самой распространенной в Украине технологией получения титана является «Процесс Кроля». Всё очень «просто». Процесс основывается на восстановлении тетрахлорида титана расплавленным магнием в герметичной нержавеющей реторте, заполненной аргоном и нагретой до температуры 800-900°С. В итоге получается не товарный титан, а титановая губка, из которой надо еще получить слитки. Так работает Запорожский титано-магниевый комбинат.

Кроме этого самого распространенного процесса, у нас и в мире используются процесс Хантера, процесс аэрозолирования, расплава солей, электролитическое восстановление, алюмотермическое восстановление, водородное, углеродное и другие способы восстановления. Самым передовым способом считается плазменный. Сырье разлагается на титан и другие компоненты под воздействием плазмы. Все упомянутые выше технологии недешевые, но плазменная пока – самая дорогая, у нас ее не применяют.

Что придумали ученые «Велты» – тайна. Будем надеяться, что со временем они пригласят журналистов и покажут, как все происходит по-новому в XIX веке.

Пока известно, что будущее производство будет находиться на базе бывшей Новомиргородской буроугольной шахты. Эта шахта была запущена в 1979 году, выдавала на-гора полмиллиона тонн бурого угля в год (по проекту – 1,5 миллиона). Вошла в состав объединения «Александрияуголь». Была по умолчанию, планово нерентабельной. Практически весь уголь по железной дороге уходил в соседнюю Черкасскую область, в Ватутино на ТЭЦ и брикетную фабрику. Несколько тысяч человек работало на шахте! Благодаря ей Новомиргород стал многоэтажным городом… В начале девяностых годов добыча резко упала по причинам как экономическим, так и геологическим – все сложнее и дороже стало брать уголь. В 1995-м «Новомиргородская» была объявлена банкротом. 30 января 1998-го шахта была окончательно ликвидирована, причем решением коллектива! Потом долгие годы шахтеры пытались получить невыплаченную зарплату, один не дождался и покончил жизнь самоубийством.

А шахту затопило, она всегда была одной из самых «мокрых» в отрасли.

Теперь вот «Велта» попробует что-то с оставшимся наследством сделать. Хотя понятно, что, скорее всего, предприятие интересуют территория, подъездные пути, электрические сети и другая инфраструктура, и близость города с его рабочими руками.

Что ж, пожелаем успехов новому проекту. Как никак, 2 тысячи рабочих мест создавать в наше время – это очень солидно. Проект поддержан на самом верху, на уровне вице-премьер-министра по вопросам промышленности Олега Уруского.

Тем временем в научно-исследовательском центре «Велты» в Днепре получено уже 400 килограммов титанового порошка по новой собственной технологии. Инновационный метод, носящий название Velta Ti Process позволяет получать первые по популярности титановые сплавы Grade 5 и Grade 4. Последний имеет статус «медицинского» и используется в авиа- и химической промышленности.