Годы, прожитые с честью

Трудовой путь Петра Титаренко связан с одним заводом – «Красной звездой». Даже после выхода на пенсию его привлекали в качестве советника, эксперта, настолько ценны были его знания и навыки.

Первая запись в трудовой книжке, датированная 24 декабря 1949 года, гласит: «Кировоградский Ордена Трудового Красного Знамени завод сельскохозяйственных машин “Красная звезда”, автотранспортный цех, нормировщик». Все последующие отметки – смена должностей с повышением. И последняя, от 1 апреля 1992-го: «Уволен по достижении пенсионного возраста». Последняя должность – экономист I категории отдела труда и заработной платы. Так выглядит классическая одна запись в трудовой книжке, чем теперь мало кто может похвалиться.

Петр Григорьевич воевал, хотя те события вспоминает неохотно, как большинство настоящих фронтовиков. Но 9 мая на Валы до последнего времени ходил ежегодно. А о заводе говорит часто и охотно. Особенно со своими коллегами, которые его навещают. Его отец работал на этом же заводе. И родной брат тоже. Поэтому можно говорить о династии, о преемственности.

Петр Титаренко на заводе отвечал за нормирование труда. Нормировщик – умирающая специальность в условиях новой Украины. Но как она важна! Специалисты говорят, что уметь нормировать труд сотрудников – это непросто, но очень важно. От таких людей зависит эффективность производства. В кабинете Титаренко были прямые телефоны с руководством завода, и это подтверждает значимость его должности и его таланта нормировщика. Не у всех замов была прямая связь, а у Петра Григорьевича была.

Александр Саинсус, много лет возглавлявший завод, отметил неконфликтность Петра Титаренко. «Он был из когорты старых заводских кадров, закаленных, проверенных, надежных, – говорит Александр Дмитриевич. – Для таких людей на первом месте было общее дело. Петр Григорьевич был ответственным сотрудником, примером для многих. А его врожденная интеллигентность поражала всех. Никогда не кричал, не скандалил, не ругался. И окружающие при нем старались вести себя соответствующим образом».

«Глубокую интеллигентность и огромнейшую порядочность» Петра Титаренко отметила и его коллега Дина Содоль: «Таких людей уже, к сожалению, нет. Даже если кто-то был, жизнь их “подкорректировала”. А он таким и остался. Светлый человек, общительный, вежливый. Всех помнит по имени-отчеству, при каких обстоятельствах познакомились, где пересекались. Дай Бог всем такой памяти и здравого ума, как у него».

Петру Григорьевичу Титаренко 28 ноября исполнится 95 лет! Солидный, мужественный, мудрый юбилей, как и сам юбиляр. Не одно поколение заводчан благодарно своему учителю за профессиональную и жизненную школу. Здоровья вам, учитель, сил и спокойствия. Вами восхищаются, с вас берут пример, вам верят. И – до следующего юбилея!