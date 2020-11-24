Техунивер сделал свой выбор

18 ноября в Кропивницком состоялись очередные выборы ректора Центральноукраинского национального технического университета. Многолетний руководитель КИСМа, а затем и ЦНТУ, академик Михаил Черновол передал эстафету своему верному соратнику, первому проректору Владимиру Кропивному (на фото).

В отличие от недавних выборов в педуниверситете, в ЦНТУ интриги не получилось. Владимир Кропивный выиграл выборы, как говорится, «в одну калитку», набрав более 50% голосов в первом туре. Думается, что, прими участие в этих выборах и сам 70-летний Михаил Черновол, он бы их легко выиграл. А поскольку право голоса на выборах ректора имеют только работники университета, то с уверенностью можно предположить, что связка Черновол-Кропивный и нынешнее состояние дел в универе большинство коллектива абсолютно устраивают.

Тем не менее, шанс на перемены у коллектива ЦНТУ был. Среди претендентов на пост ректора было даже несколько кандидатов, которые эти перемены гарантировали.

Свое отношение к предстоящим выборам высказали в «Открытом обращении машиностроителей Кировоградщины к коллективу ЦНТУ» и девять руководителей ведущих предприятий отрасли. В обращении прозвучали достаточно нелицеприятые аргументы и факты.

«По статистике, до 70% абитуриентов Кировоградщины ежегодно выезжают учиться в вузах других регионов страны. Часто они не возвращаются. Это трагедия для родителей, которые вынуждены жить за сотни километров от детей, это трагедия для экономики области, которая лишена притока квалифицированных кадров.

Те же, кто остается и заканчивает ЦНТУ, к сожалению, иногда не могут назвать тему дипломного проекта на собеседовании. Некоторые выпускники не знают элементарных вещей, связанных с номинально полученной ими профессией.

Можем обоснованно говорить о признаках и случаях коррупции. О том, что значительное количество студентов дневной формы системно не участвует в учебном процессе. О несоответствии учебных программ потребностям рынка труда и современного наукоемкого производства».

Впрочем, последний абзац обращения был весьма оптимистическим и в чем-то даже обнадеживающим: «Надеемся и верим, что коллективу хватит здоровой воли, чтобы дать возможность новому поколению менеджеров начать движение в направлении развития технического образования в Кировоградской области, что будет способствовать развитию экономики нашего региона и страны в целом».

Но не случилось.

Свое отношение к выбору коллектива ЦНТУ высказал и выпускник КИСМа, председатель наблюдательных советов ЗАО «Эльворти ГРУП» и ЗАО «Гидросила ГРУП», член президиума Федерации работодателей Украины Павел Штутман:

– Мы – машиностроители – изложили свою позицию по поводу выборов ректора в Открытом обращении к коллективу ЦНТУ. Не думаю, кстати, что она может отличаться от позиции любого гражданина Украины, и прежде всего, от позиции абитуриентов, студентов, их близких и заинтересованных в подготовленных кадрах работодателей. Так вот, мы обратились к трудовому коллективу ЦНТУ, который государство наделило правом выбирать себе руководителя. Услышал ли нас трудовой коллектив? Судя по итогам голосования, вполне вероятно, что около 40% избирателей нас услышали.

В своем обращении мы указали, каким работодатели видят дальнейшее развитие университета, руководителем которого должен стать человек перспективный. Подготовленный своей предыдущей деятельностью и способный обеспечить позитивные перемены в университете. Речь идет не об абстрактном движении вперед, а о выходе университета из глубокого кризиса. Под кризисом я подразумеваю низкое качество образования, несоответствие современным стандартам технического образования.

Вторая сторона кризиса ЦНТУ – это, конечно, коррупция, которая дискредитирует, а по сути – уничтожает саму идею получения высшего образования.

Мы надеялись, что новый руководитель сможет вывести университет из кризиса, улучшит качество образования и, естественно, искоренит коррупцию. Согласитесь, такую сверхзадачу нельзя поручать людям, которые в течение длительного периода времени руководили ЦНТУ и вели его к этому кризису. Как можно поручить им же выводить университет из кризиса?! Такого в менеджменте не бывает! Должны быть другие люди.

И такие люди среди восьми кандидатов были. Как сотрудники вуза, так и люди «со стороны». Профессиональные, уважаемые люди. Но совершенно ясно, что не все работники университета хотят определенных изменений. И мнение работодателей абсолютно не соответствует результату голосования.

7 лет назад, когда Михаил Черновол назначил Владимира Кропивного первым проректором, мы с ним встречались и обсуждали возможности антикризисных действий, чтобы студенты ходили на занятия, чтобы добросовестно сдавали экзамены, чтобы был налажен некий учебный процесс. Кропивный говорил, что он это сделает. Но, к сожалению, он не то что этого не сделал – ситуация ухудшилась…

– Скажите, пожалуйста, Павел Леонидович, как сложатся, по-вашему, в дальнейшем отношения работодателей и ЦНТУ?

– У нас нет никаких личных претензий, личных конфликтов с какими-то отдельными менеджерами и руководителями университета. У нас есть несогласие по существу, речь идет о качестве образования и одной из причин его низкого качества – коррупции. Если они будут наводить порядок, хотя бы поставят ситуацию под контроль, мы готовы возобновить наше сотрудничество. У нас было много попыток. И мы не теряем надежды…