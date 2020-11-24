Владимир Петров: рекордсмен из Светловодска

Промониторив списки депутатов, по итогам недавних выборов в местные советы, мы обратили внимание на рекордсмена по уровню поддержки избирателей. Некто Владимир Петров набрал больше всех голосов на выборах в Александрийский районный совет (1649) и параллельно в Светловодский городской – 586. Пора­зительно то, что депутат горсовета, занявший второе место, получил на 408 голосов меньше!

Что мы знаем о Владимире Петрове? Откуда такая поддержка? Где он был раньше и что намерен делать в будущем – в Светловодском горсовете, который предпочел Александрийскому районному? Мы решили спросить об этом у самого депутата.

– Владимир Иванович, в Светловодске вас, понятно, знают, о чем свидетельствуют результаты выборов. Давайте представим вас более широкому кругу жителей области. Немного биографических данных.

– Я коренной светловодчанин. Детский сад, школа – как у всех. Затем учеба в Полтаве, в институте связи, который в 2001 году окончил лейтенантом. Первое место службы было в Кировограде, в воинской части ракетчиков. Потом служил в Одесской области. Когда уволился из армии, вернулся домой и занялся коммерческой деятельностью, но уже в соседнем Кременчуге. Перевозки, нефтепродукты и – с недавних пор – тепличное хозяйство.

– О вас говорят, что вы типичный представитель социально ответственного бизнеса. Вы даже учредили общественную организацию.

– Да, лет пять назад я создал общественную организацию «Майбутнє без меж». Она объединила моих единомышленников. Была общественная приемная, куда обращались люди, и мы им помогали по мере возможностей. То, что делали, мы не афишировали, ленточки под камеры не разрезали.

– А почему вдруг вы решили пойти в политику?

– Устал смотреть на происходящее. Последней каплей стало то, что Светловодск прошлой зимой остался без отопления. Я не вникал в эту сферу деятельности, хотя знал, что ЖКХ – это отчасти тоже политика. Посмотрел сессии горсовета, увидел отношение политиков к горожанам, узнал о городских проблемах и решил идти туда, в эпицентр их решения и стараться хотя бы не давать воровать. Это моя цель.

– Я подозреваю, что вам все партии предлагали войти в их списки. Почему вы выбрали «Батькивщину»?

– Было такое, многие ко мне обращались. Я предпочел одну из проходных. Нельзя быть уверенным на сто процентов, но я знаю свои силы и возможности, был готов приложить максимум усилий для победы на выборах. А если не проходит партия – мои усилия окажутся напрасными.

Почему «Батькивщина». Флаг партии и идеология для меня не принципиальны. Я смотрел, какие люди представляют в Светловодске ту или иную политическую силу. Это и стало решающим фактором в выборе партии.

– Вас поддержало впечатляющее количество избирателей. Что вы там такого «натворили» в Светловодске, что вам поверили?

– Я признателен всем, кто за меня проголосовал. Спасибо за доверие. Знаете, могло бы быть и больше голосов, но одни говорили, что не пошли на избирательный участок из-за коронавируса, другие не захотели стоять в очереди, третьи – что поддерживают меня, но не «Батькивщину», поэтому отдали голос за другую политсилу.

А что я сделал… Да не так много по сравнению с тем, что нужно сделать, можно и хочется. Была предвыборная кампания, в ходе которой я реагировал на обращения горожан, но было несколько лет до этого, когда я помогал людям. Но, повторюсь, предпочитал не «светиться», оставаться в стороне. Хотя оставаться в стороне не значит проявлять безразличие. Я просто делал то, что считал нужным, исповедуя известную мудрость: «делай людям добро и не проси ничего взамен».

– Для предвыборной кампании такие принципы не подходят – это факт. А какой была ваша? Традиционные встречи с избирателями?

– Встречи я проводил только в последние три дня, до этого я просто делал работу на округе, и люди это видели. Я давно «опекаю» микрорайоны «Ревовка», «Новый город», «Рыбколхоз» и еще три села. Мы сделали новые остановки, тротуарные дорожки, пешеходные переходы, на которых установили манекены, освещение, реставрацию памятника, пробили две скважины…

– Большинство прошедших в местные советы после выборов перешли в режим ожидания. А вы, говорят, продолжаете работу на округе.

– Мне тоже иногда говорили, что моя работа – не больше, чем предвыборный пиар. Но выборы прошли, а мы закончили то, что начали, и продолжаем: забор в школе красим, делаем футбольное поле, освещаем улицы и работаем над другими проектами.

– При такой мощной поддержке избирателей у вас не было мысли баллотироваться в мэры Светловодска?

– Нет. Даже если бы появился такой соблазн, не позволила бы совесть. У меня нет опыта. А идти управлять городом просто из бизнеса – это неправильно. Мне надо развивать бизнес, который меня кормит. Идти в мэры – свое дело надо кому-то передавать. А я убежден, что если хочешь, чтоб было сделано хорошо, – сделай сам. Будучи городском головой, я не стал бы воровать, а зарплаты чиновника для моей семьи не хватит. То есть все аргументы против.

– Но депутат горсовета – это же не окончательная цель в политике?

– Скажем так: это мой первый шаг. Считаю, что он решительный, уверенный. Буду надеяться, что мне не будут подставлять подножки.