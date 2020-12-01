Тест «с доставкой на дом»

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, теперь каждый украинец через контакт-центр Минздрава может заказать на дом мобильную бригаду, которая возьмет тест на коронавирус…

Министр уточняет, что по телефону 0800602019 вызывают именно мобильную группу, а не «скорую помощь». «Если вам по какой-то причине не вызвали мобильную бригаду или вы не можете дозвониться своему семейному врачу, надо звонить на этот номер и вызывать бригаду, которая приедет и возьмет у вас мазок для того, чтобы сделать тест и подтвердить или опровергнуть Covid-19», – пояснил Степанов.

Помог ли своим заявлением министр населению? Нет. Более того, он усложнил работу медиков. В нашей области создано 28 мобильных бригад – в каждом учреждении первичного звена. То есть там, где есть семейные врачи. Об алгоритме действий бригад «УЦ» рассказала главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи №1 (привычнее – 3-я поликлиника) Лариса Свириденко.

Начнем с того, что мобильную бригаду пациент не может вызвать самостоятельно, на какой бы номер телефона он ни звонил. Группа выезжает исключительно по направлению семейного врача. Доктор объективно решает, кто самостоятельно не сможет прийти в поликлинику для сдачи теста. Это инвалиды, дети, пожилые люди, пациенты с психическими расстройствами. Можно было бы этот перечень расширить, но бригада не справляется.

– У нас в центре всего одна мобильная бригада. Разрешение на вторую НСЗУ не подписала, сказали, что не положено, – рассказывает Лариса Анатольевна. – Поскольку декларации с семейными врачами подписывались не по принципу места проживания пациентов, бригада ездит по всему городу: и в центр, и на Лелековку, и на Балашовку. Ежедневно по сто с лишним мазков везут в лабораторию.

Главврач прокомментировала и обращения на телефон контакт-центра Мин­здрава, анонсированный Степановым. Туда звонят по любому поводу, не только для вызова мобильной бригады. Все обращения, жалобы, требования автоматически перенаправляются на электронную почту ЦПМСП. Доходит до абсурда, когда в сообщении даже нет адреса, а просто просьба взять мазок у бабушки, которая температурит…

Лариса Анатольевна заметила, что чаще в контакт-центр звонят с жалобами на то, что в поликлинике очереди, невозможно попасть на прием, что не соблюдается социальная дистанция. При этом она попросила всех отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. «Не хватает специалистов. Один врач принимает за троих, – рассказала доктор. – У нас есть семейный врач Елена Заднипряная, которая в прошлую пятницу приняла 70 человек! Доктора и морально, и физически не выдерживают. Хочется, чтобы люди это понимали».