Гори оно все огнем…

В Кропивницком горел завод имени Таратуты. Точнее то, что от него осталось. Горел серьезно, 300 квадратных метров крыши пылало, 7 пожарных машин тушили. Горел заброшенный цех, где было полно мусора, бомжи лазили и т.д. Слава богу, никто не пострадал.

Зданию этому 125 лет! При царизме это был завод Шкловского, выпускал оборудование для мельниц и маслобоен, сеялки, веялки и много чего еще сельскохозяйственного. Сегодня это уже совсем не завод, а просто площади, которые сдают в аренду. На землях бывшего завода находятся супермаркет «Фуршет», автосалон «Фольксваген», две частные почтовые службы, отель и ресторан «Шенген», сауна, отделение банка, профсоюзная организация, пара кафе. А бывший Дом культуры завода давно отдан под клуб «Вельвет» с боулингом, дискотеками и т.д.

Наверное, 99,9 процента жителей города не ответят вам – а кто такой, собственно, этот Таратута? Понятно, большевик. Родился в Елисаветграде. На заводе поработал около года. Известным он стал благодаря такой истории.

Российский фабрикант мебели Николай Шмит в ночь на 13 февраля 1907 года скончался в Бутырской тюрьме, куда угодил за поддержку революционеров. Младший брат покойного отказался от своей доли наследства. Всеми деньгами распоряжались дочери, сестры Екатерина и Елизавета. Большевики вступили в борьбу за наследство. Она была долгой и аморальной, с использованием фиктивных браков. Ленин позаботился о том, чтобы двое надежных большевиков посватались к сестрам Шмит. Один из них, Виктор Таратута, уговорил жену Елизавету сразу же отдать большевикам все свои деньги.

Ленин говорил в беседе с одним из соратников: «Виктор хороший человек, потому что он ни перед чем не остановится. Скажи, ты смог бы бегать за богатой девушкой из буржуазного сословия ради ее денег? Нет? Я бы тоже не стал, не смог бы перебороть себя, а Виктор смог… Вот почему он незаменимый человек».

По предложению Ленина Таратуту избрали кандидатом в члены ЦК. После революции его назначили председателем правления банка внешней торговли. В Елисаветграде – Зиновьевске – Кирово – Кировограде он больше никогда не был.

Чем уникален был завод? Он единственный в СССР оборудовал небольшие трактора МТЗ (Минск), ЮМЗ (Днепропетровск) и ТТЗ (Ташкент) небольшими подъемниками. Вот как технически это описывалось: «Подъём­ник монтажный специальный ОПТ-9195 предназначен для обслуживания воздушных линий электропередач и теплотрасс, выполнения ремонтных, строительно-монтажных и других работ на высоте до 11 м. Подъёмник имеет дополнительное оборудование – люльку для проведения монтажных операций при строительстве и бульдозерный отвал для планировочных работ при подготовке рабочей площадки.

С помощью подъемника ОПТ-9195 устанавливают опоры ЛЭП 0,4-10 кВ, производят ремонт подстанционного оборудования магистральных электросетей, обслуживают сети наружного освещения».

Кстати, последний крупный контракт уже стагнирующего завода был с Узбекистаном – 18 тракторов ТТЗ были оборудованы подъемниками в 2007-2008 годах.

За долгую историю как только ни назывался завод: «Профинтерн», затем «Красный Профинтерн», КРМЗ Укрремтреста, КРМЗ им. В. Таратуты, ОАО «КРМЗ им. В.Таратуты», КП «КРМЗ им. В.Таратуты», ООО «КРМЗ им. В.Таратуты».

Кстати, как ни парадоксально, руководить умирающим заводом выгодно с политической точки зрения. Один бывший директор Владимир Пузаков был городским головой, другой бывший директор Вадим Дрыга – заместителем городского головы. По странному совпадению, среди совладельцев того, что раньше было заводом, числились в разное время их родственники.

Каким-то чудом пять лет назад еще Кировоградский городской совет бесплатно передал в собственность ООО «Инвестиционно-финансовая группа “Центр”» два участка земли под бывшим заводом – 0,3022 га и 0,1644 га. Теперь она сдает в аренду эту недвижимость. Среди учредителей этой удачливой организации тоже есть родственники упомянутых выше бывших городских руководителей.

Раздачу бывшего завода начали с Дома культуры. Ему как-то до этого не сильно везло. Я вырос просто у этого здания, на улице Тимирязева. Помню, как выкопали котлован, забили сваи и… лет на десять забросили. Мы там пацанами играли. И даже лазили в темное время суток на завод, тащили какие-то железяки. Потом Дом культуры просто стремительно построили в конце восьмидесятых – начале девяностых. И долгое время он просто стоял без дела. Некому было петь – танцевать, и денег на это не было. Помню, что кто-то взломал двери в бомбоубежище, которое было обустроено в цокольном этаже здания, и мы там лазили, находили какие-то рваные противогазы и т.д. А в 2005 году туда пришел «Вельвет», вдохнул жизнь.

Что же теперь с подъемниками на основе тракторов? Их и сейчас выпускают разные небольшие заводы. Даже в Кропивницком есть такой на Кущевке. Но завод имени Таратуты не выпускает.

А зачем? Проще просто брать деньги с арендаторов. И гори оно все огнем…