Куда едут работать украинцы

Государственная служба занятости назвала самые популярные направления трудовой миграции украинцев в 2020 году.

За первые девять месяцев 2020 года официально устроились на работу за границей 61,9 тыс. украинцев.

Больше всего украинцев официально трудоустроилось на Кипре и в Польше.

12,3 тысячи – на Кипре, 4,7 тысячи – в Польше. Еще 1,9 тысячи трудоустроились в Либерии, по 1,8 тысячи – в Панаме и на Маршалловых островах, 1,6 тысячи – в Бельгии.

В России с января по сентябрь устроились на работу 88 украинцев.

В ведомстве рассказали, что в прошлом, 2019 году крупнейшие потоки миграции были в Польшу (14,2 тыс.), на Кипр (10,7 тыс.), в Германию (5 тыс.), Великобританию (4,3 тыс.), Грецию (4 тыс.), Чехию (3,3 тыс.) и на Маршалловы острова (2,8 тыс.).

По оценкам Министерства социальной политики за 2019 год, более 3,2 миллиона украинцев работали за рубежом на постоянной основе, в отдельные периоды эта цифра достигала 7–9 миллионов человек. После начала пандемии коронавирусной инфекции в Украину вернулись порядка 2 миллионов трудовых мигрантов, сообщали в правительстве в апреле 2020-го.

За первые десять месяцев трудовые мигранты перевели в Украину, по оценке Нацбанка, почти $9,6 миллиарда в эквиваленте. НБУ прогнозирует, что по итогам 2020 года эта сумма составит $10,1 млрд. В 2019-м трудовые мигранты перевели в страну $16 млрд, сообщал Всемирный банк.

Почему так мало едут в ту же Польшу, куда раньше ездили миллионами? Карантин. Долго были суровые ограничения на въезд – выезд, из-за которых многие, даже лишившись работы, оставались в Польше. Немногие, кому удалось въехать в суровые времена, проходили двухнедельную изоляцию. Но сейчас ограничения ослабили, и народ повалил в соседнюю страну.

Почему едут на Кипр? В этой стране самые низкие в Евросоюзе налоги на доход как юридических, так и физических лиц. Во многих городах, типа Лимассола, процентов 20 жителей – выходцы из бывшего СССР, каждая вторая вывеска в городе на русском, а самая развитая сеть магазинов – «Русь-маркет». Тепло круглый год. Атмосфера очень расслабленная. На любой работе никакой потогонки – все очень не напрягаются. Страна входит в Евросоюз (но не в Шенгенскую зону). Главное – никогда и нигде ничего не говорить о Турции. Если вы раньше работали и даже просто были в Турции, вам могут отказать во въезде.

А вот зачем украинцы едут работать на Маршалловы острова в Микронезии? Все просто – это микрогосударство вместе с Либерией и Панамой – мировые лидеры по приписке судов, маршалловский флаг на мачте стоит очень дешево, поэтому здесь зарегистрированы тысячи громадных круизных лайнеров, на которых работает немало украинцев. Моряки, коки, стюарды, музыканты и танцоры едут устраиваться на эти суда именно туда.