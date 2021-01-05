Христос Рождается! Славим Его!

Дорогие братья и сестры, дорогие соотечественники, читатели газеты «Украина-Центр»! Поздравляем вас с наступающим великим праздником Рождества Христова! Для нас этот день является общехристианским, общечеловеческим праздником, ведь самый большой подарок, который Бог сделал человечеству, – это рождение и жизнь на земле Сына Божия Иисуса Христа. Мы, христиане, в день Рождества, в Святки вспоминаем таинственное и непостижимое событие, перед которым все остальное, если задуматься, является мелким и незначительным: в человечестве воплотился Бог. И в контексте сегодняшнего дня главное – то, что Господь дает нам свою радость, открывает свою истину, а это прежде всего заповедь о любви.

Слова евангельского стиха «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение» как никогда актуальны сейчас и имеют великий смысл. Мы должны правильно расставлять акценты: воспеть славу Богу не только словами, но и делами своими и поступками, и на земле воцарится мир. И только после этого человечеству придет благоволение – а это и здоровье, и мир и достаток в семьях, и успехи, и преуспевание территории, где вы живете, и мир в общечеловеческих масштабах. Это есть Божья премудрость.

Дай Бог нам в контексте карантина и локдауна достойно прославлять родившегося Христа, не забывать о том, что мы можем своим словом и делом помочь нуждающимся, разделить с ними этот великий праздник. Мы должны заботиться о ближних, и в первую очередь – о тех, кто по милости Божией дал нам жизнь, – о своих родителях, о бабушках и дедушках, помогать им и материально, и духовно – своими искренними молитвами.

Я желаю всем, чтобы в наших сердцах родился Христос и не оставлял нас Своей милостью. Пусть «Рождественский ангел» – благотворительная акция, которая длится уже много лет, – придет в каждый дом, к каждому человеку. Это всегда радость, это Божье благоволение, но также и великая ответственность. Поэтому дай нам Бог ответственности за наши дела и мысли и детской радости ожидания праздника! Здоровья всем и милости Божией!

Отец Евгений Назаренко, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы.