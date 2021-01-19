Проверка на дорогах

В Кропивницком вскоре начнут фиксировать нарушения правил дорожного движения три новых комплекса слежения в разных местах. Об этом рассказал начальник отдела по вопросам предотвращения и выявления коррупции горсовета Александр Шишко. Комплексы установили еще в прошлом году на улицах Полтавская, Яновского и в микрорайоне Лелековка.

Пока идет наладка техники. Вскоре она полноценно заработает, к горю любителей скорости. «Мы пока приучаем водителей к тому, что в Кропивницком работают современные комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Они проходят процесс настройки, сертификации в “Кировоградстандарт­метрологии” и подключения к единому центру обработки данных МВД. О том, когда системы заработают на полную мощность, обязательно сообщим дополнительно», – отметил Александр Шишко.

Ориентировочная стоимость одного такого комплекса фиксации немаленькая – 960 000 гривен. Два комплекса, которые в прошлом году в сентябре были установлены на улицах Холодноярская и Бобринецкий шлях, работали в тестовом режиме. За месяц работы они в среднем фиксируют 12000 нарушений правил дорожного движения, в основном – превышение скорости. Впрочем, штрафы водители еще не получали. По словам Александра Шишко, установка трех комплексов для бюджета города окупилась бы за два месяца их работы. 12 000 зафиксированных за месяц нарушений – это около трех миллионов гривен штрафов. Согласно закону, 50% начисленных штрафов направляются в городской бюджет, 50% – в государственный. Подождем – увидим, окупится ли.

Комплексы фиксации сделаны на основе оборудования китайского производства, фирмы Hikvision.

Итого имеем на город уже пять локаций отслеживания поведения водителей на дорогах. Пока еще не работающих на полную мощность, но это дело времени. Понятно, этого мало. Где бы еще имело смысл оборудовать такие же пункты слежения, с точки зрения водителя?

Если эти приборы заточены в основном только на превышение скорости, то неплохо было бы установить такие же на Героев Украины на участке где-то от Волкова до Жадова и даже дальше. Народ, когда сворачивает с Жадова в сторону Соколовского, еще километров пять едет в черте города, но разгоняется так, как будто это Бориспольская трасса (единственная дорога в Украине, где разрешена скорость 130 километров в час).

Дальше. Университетский проспект в районе «АгроЭкспо» – по три километра в каждую сторону. Когда нет выставки, там гоняют под сто, несмотря даже на то, что ближе к черте города, к окружной дороге, почти всегда дежурит полиция.

Новый (очень относительно, конечно, но так до сих пор говорят) участок улицы Волкова от перекрестка, где заканчивается улица Академика Тамма и начинается Героев Украины до Межевого бульвара, там настолько хороша пока дорога, что нога невольно давит на педаль газа. Там не помешало бы установить подобный комплекс.

По проспекту Винниченко в самом центре тоже часто неплохо разгоняются. В районе 4-й школы можно было бы поставить прибор.

Ну а если эти комплексы еще и фиксируют ДТП, точнее, нарушения правил, ведущие к ДТП… К примеру, проезд на красный и даже старт на желтый, и даже остановка на перекрестке на красный свет в крайнем правом ряду, когда светофор оборудован дополнительной секцией, разрешающей поворот направо, или постоянной зеленой стрелкой, преждевременный заход на левый поворот и т.д.

Для таких случаев комплексы фиксации просто просятся на перекресток улиц Вокзальной и Габдрахманова, где очень часты аварии. Также на перекрестке улиц Соборной и Верхней Пермской (там, где спортшкола и собор, просто противный перекресток). Другие водители наверняка могут предложить еще другие места, где очень бы сгодился ограничивающий шибко резвых гонщиков фактор. Если власти спросят, народ подскажет.