Доход за уход?

Повторное избрание на должность мэра Кропивницкого Андрея Райковича хоть и не обещало больших изменеий в составе его команды, тем не менее, из нее ушло несколько заметных фигур. Причем некоторые уходящие считают, что их «ушли» несправедливо, поэтому обратились в суд с требованием восстановления на прежней работе.

К сожалению, мы знаем не одну историю, когда бывшие чиновники горисполкома, используя формальные предлоги, подают после увольнения в суд и добиваются солидных компенсаций за время «вынужденного прогула». По этому пути пошел, кажется, и бывший заместитель Андрея Райковича Андрей Паливода. Он оспаривает решение Кропивницкого горсовета №12 об увольнении его с должности заместителя городского головы. Напомним, что Андрей Паливода курировал экономический блок вопросов, а до предложения занять должность заместителя мэра работал директором департамента развития экономики, торговли и инвестиций. С должности заместителя мэра был уволен 4 декабря 2020 года. По информации электронных СМИ, он считает, что поскольку должность заместителя мэра выборная, то за ним должно сохраниться предыдущее место работы. Интересно все-таки, кто его выбирал и когда он баллотировался, тем не менее, факт налицо – мэрию ожидает очередной суд.

Нам не удалось получить комментарий бывшего чиновника, известный нам номер телефона не отвечает, но этим кадровая тема не исчерпывается. Самое громкое увольнение – начальника специализированной инспекции Андрея Максюты, о чем он объявил сам, подчеркнув, что уходит добровольно. В обоих случаях надо отметить, что на выборах эти люди не входили в команду мэра.

Но и это не все. На минувшей неделе стало известно об увольнении двух бывших депутатов Кропивницкого горсовета, которые занимали должности в исполнительной вертикали города. Это начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Сергей Горбовский и начальник службы управления по вопросам защиты детей городского совета Сергей Бойко. Он известен тем, что некоторое время занимал должность секретаря городского совета. Оба чиновника сказали, что уволились по согласованию сторон, то есть без претензий.