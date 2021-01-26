Сто лет – миллион детей

Это не точная цифра. Но по приблизительным подсчетам, за столетнюю историю в роддоме на Николаевке (так его называют чаще всего) родилось примерно миллион детишек. Солидное учреждение, солидный юбилей. Окунемся в историю, поговорим о дне сегодняшнем, узнаем о планах на будущее.

Сегодня роддом называется так: коммунальное некоммерческое предприятие «Городской родильный дом с функциями перинатального центра II уровня Кропивницкого городского совета». А в 1921 году согласно приказу Елисаветградского окружного отдела здравоохранения Одесского губернского отдела здравоохранения начал работать Центральный родильный дом имени Розы Люксембург на 60 коек. Персонала было всего 17 человек. Главным врачом был легендарный доктор Вайсенберг.

Судя из архивных документов, это не было создано новое медучреждение, а национализирована частная лечебница доктора Вайсенберга (как и Гольденберга). Первого оставили возглавлять роддом имени Розы Люксембург, и ему надлежало «в первую очередь и преимущественно принимать родильниц из беднейшего населения». Плата за лечение, естественно, была отменена.

В 1946 году в постановлении сессии Кировоградского городского совета трудящихся указывалось на недостатки некоторых лечебных учреждений города. В том числе – «родильный дом находится в неприспособленном частном помещении». Роддом тогда возглавлял «товарищ Зайцев». В пятидесятые годы кировоградский родильный дом возглавлял «товарищ Чигринец».

В связи с ростом количества родов потребовалось помещение побольше, и со временем родильный дом переехал в корпус на Николаевке, который до этого был учебным для военного учреждения. С января по март 1944 года здесь располагался штаб Гвардейского штурмового кировоградского авиакорпуса 5-й воздушной армии.

Роддом имел статус областного, роженицы приезжали из районов, поэтому возникла необходимость достроить помещения. Так у старого корпуса появились два крыла, которые были введены в эксплуатацию в 60-х годах. В те времена здесь принимали до 8-ми тысяч родов в год.

Роддом на Николаевке долгое время возглавляла Любовь Пантелеймоновна Бондаренко, которая не так давно покинула этот мир в почтенном возрасте. Семьи не имела, всю себя отдавала учреждению, где на свет появляются новые люди, радовалась счастью материнства тысяч женщин. Была Заслуженным врачом Советского Союза, депутатом областного совета. В конце семидесятых писала письма в различные инстанции с просьбой начать строительство нового корпуса роддома, и в начале восьмидесятых оно началось.

В 1985 году корпус был открыт. Первой пациенткой родильного зала нового корпуса стала Татьяна Ермолаева, которая здесь же работала акушеркой, а со временем стала анестезисткой. Ее дочь, кстати, тоже здесь рожала. В это время роддом уже имел статус городского, так как в районных больницах функционировали свои родильные отделения.

С 1984 по 2003 год роддом возглавлял Заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук Юрий Липчей. И это отдельная веха в работе учреждения. После него главным врачом стал Алексей Сорокин, при котором начался капитальный, до того невиданный ремонт нового корпуса родильного дома.

Если в 80-х годах было до четырех тысяч родов в год только в этом роддоме (был еще 2-й, где сейчас больница Святой Анны), то наименьшее количество малышей родилось в 2004-2005 годах: 1600. Потом снова начался рост, доходило до 12 тысяч. Сегодня вдвое меньше.

Сейчас в роддоме работают 72 врача, большинство из них имеют высшую и первую категории. Это акушеры-гинекологи, анестезиологи, неонатологи, лаборанты. По совместительству – кардиолог, детский кардиолог, эндокринолог, рентгенолог. Всего 550 человек персонала.

Как известно, не так давно к первому роддому присоединился второй. Многие помнят, как тяжело проходил процесс объединения. Было много опасений, предостережений, обвинений. Но, как и обещалось, все медработники трудоустроены, работают в прекрасных условиях. Несколько человек из числа технического персонала вернулись в бывший второй роддом – стали работать в гемодиализном центре.

С 2016 года главным врачом родильного дома является Людмила Романив (на фото). Человек ответственный, преданный работе, ценящий коллег и искренне любящий пациенток. «В нашем роддоме раньше культивировалось классическое акушерство, – говорит Людмила Павловна. – Это то, что дано природой. Да, были другие времена, не было современных методик, исследований. Поэтому предпочтение отдавалось классике: женщина рожает, доктор помогает. Раньше даже кесаревых сечений были единицы. Например, в 1982 году их было всего 17. При этом было перелито 200 литров крови. Старшие коллеги вспоминают, что массово приглашали и курсантов летного училища, и военнослужащих для того, чтобы взять и перелить кровь роженице. Сейчас мы кровь переливаем крайне редко, это исключительные случаи.

Сейчас все по-другому, есть доказательная медицина. Мы с 2005 года первыми в области и пятыми в Украине были участниками американского проекта «Здоровье матери и ребенка». К нам приезжали тренеры из США и Европы, которые учили, как надо относиться к родам, как вести рожениц. Тогда это было новаторство, а сегодня уже в министерских протоколах. В частности, новорожденного сразу же прикладывают к маме, чтобы был контакт, обмен флорой, вырабатывался иммунитет.

Мы чтим традиции и следим за новшествами, внедряем их, учимся. В нашем учреждении есть все условия для того, чтобы выполнять основную функцию прекрасной половине. И наша главная задача – чтобы сюда заходили здоровые женщины, а выходили здоровые и счастливые».

Роддом на Николаевке имеет свои традиции. Одна из них – встреча с «поспішайками» (торопыжками). Ежегодно 17 ноября в роддоме собираются родители с детьми, родившимися недоношенными. Это праздник и для персонала, и для гостей. Обязательно с подарками. Кстати, за последние три года самый маленький человечек, появившийся здесь на свет и выхоженный заботливыми медиками, весил 700 граммов. Таких было двое, мальчик и девочка, оба растут здоровыми и полноценными.

И о планах. В состоянии ремонта сегодня отделение интенсивной терапии для новорожденных, которое требует более современного оборудования. Роддом нуждается в рентген-кабинете для мам. Для малышей есть, а женщинам приходится обращаться в другие медучреждения, что неудобно. А еще в перспективе – родильное отделение отельно-семейного типа, где мама и папа будут пребывать, как в гостиничном номере, даже с кухней. И еще, еще… Планировать – значит, развиваться. И у нашего роддома все получится. С такими людьми и с такой историей все задуманное станет реальностью.