Трогательное единодушие

В минувший вторник состоялась вторая часть пленарного заседания второй сессии депутатов Кировоградского областного совета 8-го созыва. Напомним, что первое заседание было 13 декабря прошлого года.

В отчете о том заседании «УЦ» писла, что несмотря на политическое разнообразие, депутаты облсовета демонстрируют поразительное единодушие в голосованиях, что, видимо, стало следствием компромисса при формировании руководящих органов областного совета. Тенденция «одобрямса» сохранилась и на сегодняшнем заседании, несмотря на то, что иногда депутаты были не согласны с проектами решений, но практически все вопросы повестки дня принимались при поддержке подавляющего большинства депутатов.

То, что депутаты этого созыва готовы к компромиссам, подтвердил факт отзыва заместителем председателя облсовета Вадимом Волкановым предложения отменить решение депутатов прошлого созыва о приватизации части имущественного комплекса областного онкологического диспансера. Вадим Анатольевич объяснил это тем, что тщательно разобрался в вопросе, а также достигнутым соглашением об урегулировании процедуры в будущем.

Фактически на ура депутаты утвердили проекты решений о присвоении председателю облсовета и его заместителям высоких рангов госслужащих и материального вознаграждения за труд. Правда, оказалось, что законом не предусмотрено такое количество заместителей, тем не менее, новоиспеченные чиновники уже могут принимать поздравления.

Показательным было рассмотрение отчета генерального директора ОКПП «Днепр-Кировоград» Романа Илыка о состоянии дел на предприятии и причинах повышения тарифов на услуги водоснабжения. Было видно, что некоторые депутаты были не прочь «прижать» докладчика неудобными вопросами, но делали это как-то неубедительно, поэтому дело закончилось заслушиванием обстоятельных ответов о достигнутых экономических показателях и инфляции, которая сводит не нет усилия коллектива в желании снизить стоимость услуги. Впрочем, решение о размере тарифов принимают не депутаты, что было бы логично, а государственный регулятор. Поэтому депутатам не оставалось ничего другого, как дружно принять отчет к сведению.

В продолжение темы скажем, что своим единогласным решением депутаты облсовета направили обращение к высшим органам государственной власти о недопущении повышения цен на энергоносители и даже об отмене грабительських тарифов. Правда, и тут не обошлось без политики, поскольку представители ОПЗЖ начали долго рассказывать, что проблема тарифов – это не столько «заслуга» нынешней власти, сколько бывшего президента Петра Порошенко.

Несколько оживились депутаты при рассмотрении изменений в бюджет области, где проект решения предусматривал финансирование строительства шести приемных отделений для больниц области. Пикантность ситуации добавляло то, что этот проект входил в программу «Большого строительства», но заканчивать его приходится за деньги органов местного самоуправления и областного бюджета. При этом цена вопроса не маленькая – почти 29 миллионов гривен. Можно было бы поставить под сомнение и своевременность строительства площадки для самого большого флага в области, но депуты поддержали и этот проект.