Нам снится не только столица

Уже которое десятилетие одним из самых востребованных печатных раритетов в наших краях остаются почтовые открытки с видами Елисаветграда. Эти открытки с видами старого города интересны всем, но увидеть их не всегда возможно. Они по большей части хранятся в коллекциях, а доступными широкой общественности стали всего несколько, можно сказать, стандартных изображений города, которые из года в год тиражируются в местной печати. На самом деле, их огромное количество…

Известный исследователь Владимир Полищук и собиратель Юрий Тютюшкин создали макет каталога открыток с видами Елисаветграда, в котором впервые будет собрано максимально большое количество раритетов. Особенность будущего издания в том, что открытки сгруппированы по издателям, с биографическими данными об этих людях, но это, как говорится, хоть и интересная, но все же другая история. Ценность же этого каталога – в его наглядной информативности. Старые открытки, как и семейное видео или фотоальбомы, можно рассматривать бесконечно и всегда открывать что-то новое, ранее не замеченное, а то и просто в очередной раз полюбоваться прекрасной архитектурой. Книга будет ценной и благодаря возможности сравнивать историю строительства города в динамике, потому что фотографы часто делали снимки из одной и той же точки на протяжении довольно длительного периода. Благодаря этим фотографиям мы сможем увидеть, какими и где были расположены такие интересные в архитектурном отношении объекты, как та же позже разрушенная гостиница Коваленко, находящаяся на перекрестке улиц Шевченко и Большой Перспективной.

Все это богатство в большинстве случаев скрыто от глаз публики. Владимир Полищук считает, что это издание может стать своего рода презентационным или даже подарочным: «Каталог, хотя это условное название, будет составлен из архивов нескольких известных коллекционеров – В. Могилюка, С. Коваленко, Н. Цуканова и Ю. Тютюшкина, одного из самых известных в Украине и за ее пределами специалиста. Если вы увидите открытку без подписи, знайте, что это фото из его коллекции, и их большинство. Цель в том, чтобы собрать открытки в одном издании. Во-вторых, у нас практически ничего нет, чтобы подарить гостям города. Мы решили восполнить этот пробел, и то, что вы видите, то есть макет, сделан мной. Формат может быть другим, другой дизайн, но суть остается прежней – представить виды города в прекрасном качестве. Люди готовы покупать даже в варианте макета, настолько интересной и полной будет сама книга».

Первая открытка Елисаветграда была напечатана ориентировочно в последнее десятилетие 19-го века, это был прибыльный бизнес в Российской империи. Но кроме этого октрытки, или открытое письмо, несли и мощную коммуникационную функцию, о чем свидетельствуют почтовые штемпели городов как империи, так и остального мира.

Не зря одной из самых полных коллекций видов Елисаветграда считается собрание Юрия Тютюшкина, который и начал заниматься собирательством благодаря хранящейся в семейных архивах открытке-коллаже с видами Елисаветграда: «Я тогда поразился красоте старой архитектуры нашего города, а когда где-то прочитал, что видов города схранилось очень мало, не поверил и начал собирать. Это было еще в школе, с тех пор я дорожу каждой открыткой, многие из которых имеют штамп обладателя, это добавляет ценности и авторитета. Вот штампик Забочина Михаила Степановича, это очень известный коллекционер, второй после Тагрина, самого известного собирателля открыток в России, это мировой уровень. Вот какие люди интересовались Елисаветградом, у них собраны тысячи и тысячи открыток, я встречался с ними, я был в гостях, и Забочин приезжал ко мне. На многих открытках есть по несколько штампиков коллекционеров, это говорит об их ценности. Поэтому одной из целей каталога является намерение показать, сколько людей занималось издательством открыток с видами города».

Вполне возможно, что такое издание привлечет в ряды филокартистов молодое поколение собирателей.

Первые открытые письма появились в Австрии в 1869 году без художественного оформления, но уже в следующем году немецкий книготорговец Шварц выпустил первую в мире открытку с небольшой виньеткой на обратной стороне. В том же году французом Бернардо была выпущена и первая иллюстрированная открытка. Интересно, что тематика отражала патриотические настроения как немцев, так и французов, поскольку между ними шли боевые действия.

Заведующая отделом искусств областной библиотеки имени Дмитрия Чижевского Светлана Ушакова также давно исследует тему открыток, печатание которых стало возможным благодаря достижению нового уровня полиграфии, технологии фотографирования и печатного дела: «Новые камеры позволии фотографам выезжать в провинцию, в частности, в Елисаветград, поэтому мы видим как изображение монументальной архитектуры, так и жанровые фото улиц или пейзажей. Количество серий говорит о том, что это был достаточно прибыльный бизнес, который мог допечатывать популярные серии, для этого серии получали нумерацию. Более того, в то время имело место некоторое противостояние или соревнование между бизнес-фотографами и фотохудожниками, которые выступали за повышение хужественности открыток».

В результате мы имеем качественные фото истории нашего города в виде почтовых открыток, которые планируется издать отдельно.

Конечно, ценность старых открыток не только в их прикладном значении как фотодокумента, но и в текстовом, поскольку они использовались для обмена информацией. Проще говоря, люди писали друг другу короткие письма, и это совершенно другой уровень для исследования. Возможно, когда-то мы увидим альбом или каталог с текстами открыток, из которых будем знать не только где, но и как жили елисаветградцы.