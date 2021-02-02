Новости с фронта. Вирусного и вакцинного

Руководитель Департамента здравоохранения Кировоградской областной государственной администрации Олег Рыбальченко детально рассказал на пресс-конференции, как у нас обстоят дела с «короной» и как, кого и скольких у нас в области будут вакцинировать.

Как идет борьба?

– В области работает 8 госпитальных базовых учреждений для лечения больных коронавирусом, общее количество коек – 1050. На сегодня все они до единой обеспечены доступом к кислороду. Это или централизованный подвод, или концентраторы, или баллоны и накопители кислорода.

Госпитальные базы – это кировоградская областная больница, кропивницкая центральная городская больница, кировоградский областной госпиталь для ветеранов, центральная городская больница Александрии, Бобринецкая, Новоархангельская, Добровеличковская, Долинская центральные районные больницы.

27 января в госпитале для ветеранов заработала кислородная станция, способная обеспечить кислородом 210 коек. До этого больные получали кислород с помощью концентраторов. В районные больницы за счет государственного бюджета поставили концентраторы, в среднем по три, понимая, что первый контакт с заболевшими происходит не в госпитальных базах, а на местах.

Количество коек увеличивать не планируется, но физическая возможность есть увеличить количество до 1500. Будем надеяться, что такой необходимости не будет, – считает Олег Рыбальченко. – Везде и всюду, не только у нас, показывает статистика, стационарно лечится 25 процентов больных, остальные амбулаторно или вообще не имеют клинических проявлений при позитивном результате теста.

Эпидемиологический сезон еще не завершен. Плюс после выхода из локдауна ожидаем некий рост заболеваемости, но мы готовы. Медицинский персонал, число бригад привлекаем в зависимости от ситуации. К примеру, сейчас в областном госпитале готовы принять пациентов с COVID больше 200 коек, а лечится 20 пациентов, поэтомуработает с ними всего одна бригада медиков.

Город Кропивницкий на завершающей стадии перед открытием легочного отделения в центральной городской больнице №1 на Валах. Там тоже будет централизованный потоковый кислород.

Когда ж вакцину подвезут?

– Первые дoзы вакцины против Covid-19 должны поступить в Кировоградскую область в феврале.

Первыми вакцинировать будут жителей Кировоградщины, входящих в группы риска: медиков, педагогов, военных, работников сoциальных служб, пожилых людей и людей, проживающих в социальных учреждениях (гериатрических пансионатах), людей с сопутствующими заболеваниями. Всего таких в области около 15 000 человек, дали согласие на прививку пока 7000.

Дo конца года на Кировоградщине должно вакцинироваться 50 процентов населения, не считая детей дo 16 лет.

Фoрмируются списки желающих так: семейный врач предлагает своим пациентам сделать прививки и дать на это согласие. И даже выбрать производителя. Пока это лишь два варианта, надеемся, будет больше.

Не нужнo самим бежать к врачам и создавать искусственный ажиoтаж. Надо лишь дождаться очереди.

Вакцинация будет проходить в пять этапов. Первый – это прививка людей с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, которые выполняют критические функции в ответ на пандемию. Второй – вакцинация тех, кто предоставляет медицинские услуги. Третий и четвертый – это прививка людей с высоким и повышенным риском, которые выполняют функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства. Пятый – вакцинация других категорий населения, которые не входят в указанные приоритетные группы.

Где это будет?

Согласно разработанному Министерством здравоохранения Украины логистическому сценарию иммунизации населения против COVID-19 департамент здравоохранения ОГА организовал 26 пунктов прививок.

Иммунизация будет проводиться на базе существующих кабинетов и пунктов прививок. Однако вакцинация от коронавируса будет происходить параллельно с календарной вакцинацией взрослого и детского населения в отдельных помещениях. Мы не будем совмещать потоки желающих сделать прививку от коронавирусной болезни с другими пациентами. Такие пункты будут оснащены необходимым оборудованием для полного цикла осуществления вакцинации. Сейчас для иммунопрофилактики МОЗ выбрал вакцину Sinovac Biotech производства Китая.

После первой прививки пациент должен подписать документ о согласии на второй этап вакцинации через три недели. Вторая прививка будет делаться только той вакциной, которой делалась первая, того же производителя.

Как она в райцентр доедет?

– Департамент здравоохранения ОГА сформировал 10 мобильных бригад, которые будут доставлять вакцину от СOVID-19 до районов. Как только мы получим вакцину, в течение 5 суток ее нужно передать центрам первичной медико-санитарной помощи в районах. Именно они будут обеспечивать иммунизацию населения. Мы определили 10 мобильных бригад. Их задача – оперативно доставить вакцину непосредственно с центрального уровня к каждому району. В районах также будут сформированы бригады, которые логистически обеспечат вакциной организованные коллективы. Речь идет о больницах, госпитальных базах, домах престарелых и других социальных структурах.

Преимущество вакцины Sinovac Biotech в том, что она хранится при температуре +2 – +8 градусов, тут сложностей в перевозке нет.

А где хранить тысячи и десятки тысяч вакцин?

– В областном лабораторном центре Минздрава есть специальная комната, плюс такая же – в детской областной больнице.

А почему детей не будут колоть?

– Пока речь о полноценной иммунопрофилактике детей не идет, поскольку производители вакцин еще не провели соответствующие клинические испытания.

Решение о вакцинации детей от COVID-19 будет приниматься после получения дополнительной информации о безопасности, переносимости и эффективности вакцин.

В Украине зафиксирован случай смерти подростка после вакцинации. На самом деле причиной было онкологическое заболевание крови, смерть была не от вакцинации, а после вакцинации, это установило сразу несколько экспертных групп.

Уже существующая мировая статистика говорит, что от вакцины умирает один человек на миллион. Будем надеяться, что в Украине вообще никто не войдет в такую статистику.