Как не дойти до точки невозврата

У журналистов, да и у всего общества, есть несколько вечных тем. Одна из них, к сожалению, – мусор. Вернее, проблема, связанная с отходами. Возможно, когда-нибудь мы будем вести репортажи с церемонии открытия мусороперерабатывающих заводов. Но пока что в очередной раз только лишь поднимаем тему отходов и отношения к ней государства и общественности. Помог нам в этом Украинский кризисный медиа-центр, пригласивший в Киев десять представителей СМИ Кировоградщины и организовавший интересную панель презентаций и обсуждений.

Разговор начала Татьяна Лаврова из Эстонии, координатор инициативы «Сделаем!», ставшей модной мировой тенденцией. Идея очистить Эстонию за один день принадлежит Райнеру Нылваку. Он не стал перекладывать ответственность за горы отходов на государство, чиновников, коммунальные службы. Сказал, что это его земля, его планета, спросил себя, что может сделать. Собрал волонтеров – около 50 тысяч человек. За день в стране было собрано более 10 тысяч тонн мусора.

Эстонские активисты, начавшие наводить порядок в стране в 2008 году, своим примером доказывают, что все возможно. Проблема, которая волнует Украину и другие государства, может быть решена, если объединяются единомышленники. Важна внутренняя позиция, считает Татьяна Лаврова. С нее все началось в Эстонии и с однодневной акции по уборке улиц. Теперь она переросла в масштабный проект, в котором участвует 180 стран. Важно даже не то, что стало меньше мусора, а то, что люди стали меньше мусорить. В Эстонии с тех пор каждую весну проводится День полезных дел: граждане убирают, косят траву, сажают деревья и цветы. Это помогает гражданской активности и поддерживает позитивное мышление.

Эстонцы убирали не только улицы населенных пунктов, но и обратили внимание на несанкционированные свалки вдоль дорог, в посадках, лесах, полях. Конечно, искали партнеров. Пришли к органам власти, сказав, что их поддерживают СМИ. А журналистам сказали, что власть с ними. Такое лукавство помогло с самого начала набрать обороты. Государство выделило деньги на утилизацию собранного мусора. Крупногабаритный был вывезен при помощи военных и специальной техники. Тогда была организована самая масштабная рекламная кампания в истории страны. И бюджет ее составил ноль крон.

«Мы говорим не только об уборке, но и об экономической выгоде. Ведь мусор – это ценный ресурс, – подчеркивает Татьяна Лаврова. – У нас уже нет огромных несанкционированных свалок. Процентов сорок отходов сортируется, идет на переработку. В стране работают три крупных предприятия, занимающихся переработкой отходов. Одно из предприятий сортирует мусор на 98 фракций. Есть мусоросжигающее предприятие и маленькие, занимающиеся сортировкой. Два легальных полигона, которые складируют отходы. Надо понимать, что мусор – это ресурс. Просто сжигая его, мы этот ресурс теряем».

Проанализировав все, что было сделано, эстонская активистка считает, что, если 4-5 процентов населения одной страны начинают внедрять какое-то новшество, оно имеет поддержку, резонанс и результат. «Если бы нам удалось в один день поднять 5 процентов населения всей планеты, вовлечь их в уборку, это повлекло бы за собой лавинообразные изменения. Наша команда нацелена на вовлечение как минимум пяти процентов населения. Опыт Эстонии это подтвердил. Общество пока что инертно, но прогресс очевиден», – заметила Татьяна.

А что в Украине? Об этом рассказала Елена Колтык, директор департамента по вопросам обращения с отходами и экологической безопасности Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. По ее словам, и у нас власть уже приобщается к инициативам общественности. В прошлом году был организован день уборки, в котором участвовал даже профильный министр. Преимущество подобных инициатив в том, что привлекается внимание масс к проблеме. То есть проблем в обществе много, имеют место кризисы, но есть еще экология.

«Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят, – напомнила чиновница известный афоризм. – А чтоб не сорили, необходимо установить фундаментальные правила, построить систему, которая будет работать. А уборка должна быть вспомогательным фактором».

Кажется невероятным, но в Украине всего один мусороперерабатывающий завод. И тот использует старую технологию мусоросжигания. Находится он в Киеве, построен был еще во времена Союза. А правила в сфере отходов последний раз менялись в 1998 году. Актуальность закона, регламентирующего поведение в сфере отходов, под большим вопросом. Между тем есть ряд директив Евросоюза, которые мы обязаны имплементировать в законодательство. Уже зарегистрирован законопроект об управлении отходами. В первом чтении депутаты его уже поддержали.

– Законопроект обсуждают, высказывают различные мнения, но важно понять, зачем мы все это делаем, – говорит Елена Колтык. – В Украине официально числится более 6-ти тысяч мусорных свалок. Это легальные, проходящие по документам. Нелегальных разной площади – около 33-х тысяч. Вдумайтесь, какую территорию Украины мы засыпаем отходами. Это не та площадь, которую мы сможем убрать за счет людей. Нужна рекультивация свалок, специальные средства. Чтобы эти даже очищенные площадки перестали вредить окружающей среде, должно пройти 10-20 лет.

Законопроект содержит три основных принципа реформирования управления отходами. Это, в первую очередь, ответственность потребителя. Каждый из нас должен решить, покупать пакет или пользоваться экосумкой. Предпочитать пластиковую тару или стеклянную, которую можно сдать на переработку. Предусмотрена и ответственность производителя. Можно использовать качественный пластик, который будет переработан, а можно, как делают, к сожалению, многие, экономить и использовать тонкий пластик, который не рассматривают как вторсырье.

К тому же необходимо осознанно, рационально относиться к покупкам: от чего-то сознательно отказываться, чтобы не создавать мусор. Например, повторно использовать одежду, обувь – ремонтировать, а не выбрасывать. Раздельный сбор отходов проблемы не решит, считают в министерстве. Основная причина в том, что у нас нет мусороперерабатывающих заводов. К способу захоронения прибегают в самом последнем случае, когда уже ничего нельзя сделать с отходами. Но это должен быть очень маленький процент.

Почему у нас нет мусороперерабатывающих заводов? Потому что у нас устаревшие правила и отсутствие гарантий для инвестора. Местные громады не могут гарантировать определенный объем отходов, необходимый для эффективной работы заводов. На фоне этого многократные обещания построить на Кировоградщине завод по переработке отходов можно считать чистой воды популизмом. Хотя наш «Экостайл» ведет заметную и эффективную работу. Площадь мусорного полигона раньше составляла 18 гектаров, высота отвалов мусора достигала 30-ти метров. Сегодня площадь уменьшена до 7-ми гектаров, работает сортировочная машина. И свалка не горит, как это было несколько лет назад.

Законопроект, который ждет второго чтения, предусматривает систему планирования поведения с отходами. Уже есть национальный план, но будут региональные, определяющие, какие в отдельно взятом регионе должны присутствовать технологии, чтобы переработать образующийся объем отходов.

Очевидно, что поднятая проблема должна объединить граждан и государство. Или мы сейчас устанавливаем правила, максимально приближаем появление мусороперерабатывающих мощностей, меняем сознание граждан, или мы будем вынуждены пройти точку невозврата и превратим Украину в страну отходов.

В третье воскресенье сентября состоится Всемирный день уборки. В Украине он проходит под лозунгом «Увидел? Убери!». Меняйте свое сознание – присоединяйтесь к акции планетарного масштаба!