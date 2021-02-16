Такого министра страна может не пережить

11 февраля Юрий Витренко, которого никак не утвердят в должности министра энергетики (он все и.о.), провел совещание, посвященное проблемам наших урановых шахт. Рассматривалось долгосрочное соглашение между НАЭК «Энергоатом» и ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат». Стороны уже не первый год не могут договориться. Одни говорят, что даже переплачивают за урановый концентрат, вторые – что совсем недоплачивают.

Шахтеры не раз бастовали, долги шахт все растут. По итогам заседания было поручено разработать программу конкурентоспособности «ВостГОКа». А звучали на заседании интересные слова – профсоюз «Ингульской» шахты в тот же день озвучил пикантные моменты. И.о. министра Витренко считает урановые шахты неконкурентоспособными. Поэтому их надо… закрыть и затопить. А шахтеры пускай в Польшу едут работать.

Вы представляете – затопить такие шахты?! Это уже через несколько лет подземные воды на территории области, а то и нескольких областей будут заражены радиацией.

Причем, вероятно, и.о. министра неизвестно, что угольная отрасль Польши практически умерла из-за давления «зеленой энергетики» Евросоюза. И уже совсем добил угольную отрасль коронавирус: все до единой шахты Польши просто закрыли на карантин, от которого они не оправились. Или Витренко видит квалифицированных урановых шахтеров в качестве сборщиков клубники в соседней стране?

Вообще вы считаете допустимым, чтобы представитель высшего звена власти призывал убивать экологию своей страны, а людей сплавлять куда подальше? Неудивительно, что его не назначают полноценным министром (а есть предложение даже вице-премьером). Вы представляете, что он может натворить за год-два? Спокойно может убить несколько стратегических отраслей экономики Украины… Ведь и сельское хозяйство у нас не самое конкурентное, картофель и лук из-за границы везем. И медицина у нас по сравнению с Германией, Израилем и даже Кубой нижайшая.

Боже, где они находят таких чиновников?..