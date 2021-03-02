Филармония: мечты, проекты, возможности

С послаблением карантина оживилась и областная филармония. «Мертвая» зима коснулась всех учреждений культуры. Ограничения еще соблюдаются, но уже появились афиши, зрители, зазвучала музыка. Внешне все по-прежнему. Правда, приезжие артисты теперь дают по два концерта в день – из-за позволенной наполняемости зала. А что происходит внутри филармонии? Как перезимовали? Как сработался коллектив с новым руководителем? И что в перспективе? Об этом и поговорим.

Год назад, когда закончился контракт с Николаем Кравченко, в течение 35-ти лет возглавлявшим Кировоградскую областную филармонию, в учреждении начался длительный период неопределенности. Уже был объявлен жесткий карантин, концерты не проводились, на счетах филармонии – ноль, конкурсы на замещение вакантных должностей никак не начинались, обязанности руководителя исполняла заместитель вплоть до 21 августа, когда по результатам конкурса директором стала Наталья Агапеева.

– Когда я приступила к работе, мне на стол положили почти 300 тысяч гривен кредиторской задолженности, – вспоминает Наталья Юрьевна. – К тому же под строением прорвало трубу, в результате чего вытекло полторы тысячи кубов воды. Из-за этого мы должны были заплатить 70 тысяч гривен за расход воды и 30 тысяч за превышение лимита. Надо было с этим справляться и выполнять нашу главную задачу – популяризацию искусства, культуры. Коллектив сгруппировался, мобилизовался, и мы подготовили и провели концерт, посвященный юбилею нашей легендарной Антонины Червинской. Это было начало моей «каденции».

Как только карантин стал мягче, филармония постепенно входила в рабочее состояние. Начали с крайне необходимого. Были установлены системы оповещения и дымоудаления. Своими силами сделали ремонт в нескольких гримерных комнатах.

Параллельно искали возможности представить коллективы в онлайн. Эта форма концертов, конкурсов, фестивалей стала распространенной в период локдауна, и филармония не исключение. В Болгарии проходил международный конкурс, в котором участвовали 24 страны. От нас был представлен онлайн-концерт академического театра музыки, песни и танца «Зоряне». И наши получили гран-при за лучшую постановку – программу «Ятранские игры», созданную Анатолием Кривохижей. Инструментальный ансамбль «Елисавет-ретро» тоже участвовал в онлайн-конкурсах – киевском и израильском. На обоих – гран-при!

Как любой новый руководитель, Наталья Агапеева с самого первого дня работы находится под «сканером» и коллектива, и зрителей, и партнеров, и работодателя – облсовета. Из-за этого чувство ответственности обостряется, множится. Хотя Наталье Юрьевне опыта работы и достижений в отрасли культуры не занимать, здесь, в филармонии, все-таки своя специфика. И надо отдать должное новому директору – из коллектива уволился всего один человек, и то по собственному желанию.

– Мы достойно закончили финансовый год, – констатирует директор. – Закрыли все долги, которые имели. Перед Новым годом благодаря праздничным программам смогли заработать деньги. Коллектив почувствовал поддержку, понимание. Появилась возможность повысить зарплату. И еще появилась возможность строить планы, обратиться к уже существующим проектам и разрабатывать новые.

Самый актуальный проект – празднование 30-летия Независимости Украины. Мы хотим обновить программу, создать новые номера, чтобы представить это циклами мероприятий.

«Різдвяні передзвони», к сожалению, провести не удалось. А вот фестиваль камерной и симфонической музыки «Травневі музичні зустрічі» планируем провести. Есть большое желание пригласить симфонический оркестр Черкасской филармонии. Есть еще идеи, которые, если реализуются, будут сюрпризом.

Коллектив ставит перед собой плановые задания. Филармонии необходимо зарабатывать деньги, чтобы не выживать, а жить и развиваться. Нужно шить костюмы, приобретать обувь, содержать (в идеале – обновлять) инструменты. Паровой утюг, стиральная машина – тоже за свой счет. Топливо для автобуса – частично за деньги филармонии.

Если с перечисленным выше коммунальное предприятие более-менее справляется, то есть потребности, требующие серьезных капиталовложений. Требует обновления световая аппаратура, звуковая, передвижная. Филармонии нужен LED-экран – без этого сейчас никак.

Само здание филармонии красивое, имеет свою архитектурную привлекательность. Но функционально оно не совсем приспособлено для того, чтобы в нем жили и творили артисты, и тем более принимали гостей. Зимой здесь холодно, и это не могли не заметить зрители. Система отопления изначально неправильно смонтирована. Механизмы сцены устарели, они не отвечают требованиям времени.

Талантами филармония богата, а технические возможности отсталые. Если взять зал, то кресла уже давно требуют замены. Наталья Агапеева за то, чтобы в зале была фан-зона, чтобы зрители могли подойти ближе к сцене. Этого тоже требует время, так происходит на всех концертах, на всех площадках. Акустика в зале прекрасная, и когда случится ремонт, необходимо учитывать, что деревянные полы – это резонатор, нарушать которые не желательно. Но обновлять надо.

Сложно сказать, сколько лет и руководство филармонии, и артисты, и журналисты говорят о необходимости достроить репетиционный зал. Это не просто зал с зеркалами и тренажерами – предусмотрены костюмерные, гримерные, душевые, складское помещение, которого нет в принципе. Все это катастрофически необходимо. Ну сколько может профессиональный коллектив, покоряющий заграницы, проводить репетиции на сцене? Посмотрите, какие залы в обычных школах, где есть танцевальные коллективы. Ладно, наши привыкли (хотя это ненормально), но перед гостями очень неудобно. Такой коллектив, как, например, Сухишвили, переодевается в коридорах и кулуарах.

Подготовка к достройке зала идет давно, и уже сделано многое. Проект прошел все экспертизы. Это было нелегко, поскольку речь идет о памятнике архитектуры местного значения. Даже тендер проведен, и подрядчик определен. Осталось найти деньги. А их может выделить областной совет. Меценаты тоже не исключение. Речь идет о 14-ти миллионах гривен.

Для того, чтобы понимать, в каком состоянии пребывает здание областной филармонии, Наталья Агапеева заказала техническую экспертизу. Увесистая папка с описанием, схемами, выводами, заключениями. После комплексного обследования технического состояния и эксплуатационной пригодности здания областной филармонии специалисты рекомендовали ходатайствовать о проведении ремонтно-реставрационных работ. А отчет пестрит экспертными выводами: «в состоянии, не пригодном для нормальной эксплуатации», «в аварийном состоянии», «требует вмешательства» и тому подобное…

Следующим этапом должен стать проект ремонтно-реставрационных работ, но он очень дорого стоит. Поэтому Наталья Агапеева считает целесообразным определить очередность: начать с того, что нельзя откладывать. Первоочередным является канализация и отопление. Если бы параллельно обновлялась сцена – было бы идеально.

Область в прошлом году приняла программу развития культуры, туризма и прочего. Бывшее руководство облгосадминистрации собрало людей, выслушало предложения, и родился документ. Получилась программа «из народной инициативы». Но она не отображает системной работы по поддержке культуры в регионе в целом – так, точечно. А коллективы филармонии, которые создают имидж не только Кировоградщины, а государства Украина, в программе не учтены.

Деньги из бюджета областное коммунальное предприятие получает только на зарплату и оплату коммунальных услуг. Все остальное – за свой счет. Даже, как ни странно, налог на землю платят из заработанных средств. Филармония – трансфертная организация, и она требует доходов.

Больших капиталовложений для филармонии на этот год в областном бюджете пока что нет. Возможно, при корректировании бюджета культурному и творческому центру области что-то перепадет. Хочется на это надеяться.

Несмотря на материально-технические трудности, филармония живет творчески. Здесь сконцентрированы профессионалы, которые привыкли двигаться, развиваться. Трудно не согласиться с тем, что уровень выступлений наших артистов не уступает приезжим. А уж как наших встречают за пределами области и страны!

– В поиске новых форм работы мы прислушиваемся к зрителю, – говорит Наталья Юрьевна. – Причем учитываем мнение и постоянных зрителей, и впервые пришедших, и специализированной аудитории – музыкантов, и молодежи. Ищем и, что важно, находим новые форматы. Например, провели два мероприятия в фойе под условным названием «Мистецьке коло». Эта камерная форма общения зрителей с музыкантами была не просто хорошо воспринята – просят в подобном формате встречаться еще. Подумаем и непременно еще что-то придумаем.

Есть в нашей области знаковые объекты, одним из которых является филармония. Она используется для проведения областных мероприятий, торжеств, юбилейных праздников. Здесь встречают первых лиц государства. Сюда едут столичные и зарубежные артисты. И давно пора власти обратить на нее внимание, чтобы наша филармония отвечала всем современным требованиям и нормам.

Когда Наталья Агапеева шла на должность директора, перед конкурсной комиссией защищала свою программу. Она представляла свое видение дальнейшего развития филармонии, как должно измениться помещение, какие будут новые программы, творческие проекты. Областной совет поддержал. То есть депутаты поддержали не только кандидатуру, но и ее план работы на будущие пять лет. Теперь не мешало бы поддержать финансово.

Участники всех творческих коллективов имеют музыкальный слух. Те, от кого зависит дальнейшая жизнь филармонии, просто должны уметь слышать. Услышьте, поддержите, помогите! Благодарность будет искренней, красивой, яркой, талантливой – как все, что происходит на сцене нашей филармонии.