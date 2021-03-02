Олександрійські новини

Останній зимовий тиждень запам’ятався, як кажуть у спорті, показовими та обов’язковими програмами. Так, 24 лютого з показовим виступом в Олександрії побував народний депутат України Олег Воронько («Слуга Народу»). Як пише інтернет-видання «ОТ»: «Візит не афішувався заради уникнення можливих провокацій» (?!!), проте він таки зустрівся з однопартійцями й навіть розповів про досягнення на ниві служіння народу. Повідомлень про подію на офіційному сайті міської ради немає, зате там багато інформації про виконання обов’язкових програм.

26 лютого депутати Олександрійської міської ради провели сесію, під час якої прийняли рішення про безплатний проїзд педагогічних працівників на міських та приміських маршрутах до місця роботи в сільських навчальних закладах і додому. Окремі рішення сесії стосувалися процедури прийому Олександрійської районної лікарні на баланс міської громади. У фінансовому блоці питань депутати збільшили доходи міського бюджету на 42 мільйони гривень та провели перерозподіл інших доходів і видатків та спрямували їх на питання життєдіяльності.

Найбільша сума, 35 мільйонів гривень субвенції з обласного бюджету, піде на капремонт Новопразького шосе. Окрім того, 5,2 мільйона гривень спрямували на погашення боргів КП «Теплокомуненерго» за енергоносії та КП «Чисте місто», в тому числі й по заробітній платі. 5,3 мільйона гривень, в якості співфінансування, спрямували на будівництво та ремонт закладів охорони здоров’я. На цих об’єктах побував міський голова Сергій Кузьменко, і ця увага не випадкова, адже Центральна міська лікарня обслуговує мешканців всього Олександрійського району з населенням майже 230 тисяч чоловік. Окрім того, лікарня є базовою для лікування хворих на COVID, для чого було придбано 48 кисневих концентраторів і 7 апаратів ШВЛ. До речі, бажання вакцинуватися виявила вже майже тисяча містян.

На цьому ж сесійному засіданні депутати спрямували 420 тисяч гривень на фінансування інформаційно-туристичного центру, створеного на базі колишньої районної бібліотеки ім. Дмитра Чижевського. Якраз днями відбулася презентація другого видання посібника «Чижевський. Мегазірка з Олександрії», яка вписується в концепцію створення музею в родовому будинку вченого. Тема актуальна не лише для Олександрії, адже про його діяльність знають здебільшого фахівці-літературознавці.

Зате відтепер відоме ім’я нового директора палацу культури «Світлопільський», адже 1 березня стали відомі результати таємного голосування конкурсної комісії. 5-річний контракт підпишуть з Дмитром Клюєвим, людиною з досвідом акторської діяльності, хоча на перших порах більше знадобляться адміністративні та господарські здібності.