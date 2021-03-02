«СтопНелегал» накачивает мышцы

В Кропивницком и Кировоградской области появилась новая общественная организация «СтопНелегал» на правах официальных партнеров одноименной всеукраинской «сети», представительства которой открыты уже в 6 регионах Украины. Смысл проекта – создание именно мощных, а не хилых или фейковых инструментов защиты прав украинцев. Если на вас давит налоговая или полиция или слишком щекочут нервы чиновники – переходите на грамотные, а не импульсивные алгоритмы действий.

Чтобы увидеть, как это все может работать, достаточно посмотреть сайт «СтопНелегал»: только за последний месяц их команда разрулила множество довольно жестких конфликтов. Причем в одном из них лидер этого ОО приковал себя наручниками в ограде завода «Фанплит», протестуя против этого вредного производства. А в другом – решили коррупционную проблему в среде автоперевозчиков, дошло до вмешательства президента Украины в эту тему. В целом под каждый новый запрос выстраивается свой сценарий, своя тактика, с опорой на юристов, переговорный ресурс и журналистов.

Услышав название, можно подумать, что «стопнелегалы» борются против нелегальной перевозки каких-нибудь несчастных вьетнамцев в контейнерах в Европу и Америку, но это не так.

Своей задачей организация видит борьбу с коррупцией среди нечистых на руку чиновников, госслужащих, пути противодействия теневому (нелегальному) аграрному сектору и одновременно защиту прав легальных производителей-аграриев.

Политик, юрист, основатель ОО «Украинское правозащитное агентство» Павел Дайнеко стал председателем Кировоградского областного подразделения общественной организации «СтопНелегал», а журналист Оксана Чиканчи, которая в течение трех лет возглавляла ОО «Жизнь без коррупции», стала у руля кропивницкой городской организации.

Не только проблемами легального бизнеса аграриев будет заниматься организация, городская в первую очередь. «СтопНелегал» планирует запуск спецпроектов, привязанных именно к болевым точкам областного центра, которым несть числа. А также в планах помощь в решении имеющихся бизнес-конфликтов, конфликтов общественность – бизнес, власть – общественность и т.д. Организация хочет стать медиатором между участниками конфликтов, для их решения задействовать разные инструменты, в том числе всеукраинские СМИ.

Еще «СтопНелегал Кропивницкий» планирует проводить собственные соцопросы на различную тематику, в том числе для освещения «деятельности» представителей власти, которые превышают свои служебные полномочия, нарушая законы Украины.

Вышестоящие контролирующие органы в столице и в разных регионах, представители которых уже привлечены в число участников «Стоп Нелегал», смогут предпринимать быстрые, а главное – не замаранные коррупцией решения для предотвращения нарушения прав человека.

Цели и задачи у организации очень симпатичные. Все понимают, что официальные органы в этих направлениях недорабатывают. Что ж, ждем первых громких дел против нелегалов. «СтопНелегал» приглашает – добро пожаловаться! Их страницу легко найти в сети «Фейсбук».