Для кого существует школа

Передо мной сидит слегка стеснительная девочка со взрослым взглядом. Ее зовут Кира, она учится в шестом классе. Я задаю вопросы, а она смотрит удивленно: как, разве вы не видите разницы? А потом начинает отвечать, последовательно и безжалостно сравнивая обычную школу с той, где учится сейчас.

– Там трудно было на уроке спросить у учителя, если ты что-то не понимаешь, – одноклассники сразу же начинают смеяться: «тупая, ха-ха»… Здесь я спокойно спрашиваю любой непонятный материал, и никому из одноклассников в голову не приходит подобное. Учителя с удовольствием объясняют.

/…/

– Здесь классно делать домашку. Учителя часто задают сделать презентацию – в предыдущей школе у нас почти не было презентаций, просто объясняли материал, задавали упражнения домой, и все. А здесь я уже сделала несколько презентаций – по украинской литературе, по зарубежной, по географии. Мне очень нравится этот формат, потому что, если не разобрался в теме, презентация у тебя не получится.

/…/

– У нас есть классная штука, называется «тьюторский час». Это когда тьютор общается с нами на разные темы. Немного похоже на обычный классный час, но совсем немного. На обычном классном часе делали что? Вот, у нас такой-то праздник, послушайте лекцию на эту тему, а теперь почему Вася плохо себя вел, ну и подобное. Такие вещи, как, например, конфликты в классе, никого не интересовали. На тьюторском часе мы проходим психологические тесты, играем, разбираем темы, важные для нас, – о том, как дружить, как решать конфликтные ситуации, и подобное.

/…/

– Я боялась сначала идти в другую школу. Чтобы завести друзей в предыдущем классе, мне понадобился целый год. Не знаю, почему, но там дети не доверяли друг другу. Я учусь здесь два месяца, и у меня уже есть подруги в классе.

/…/

– Что можно улучшить? Здесь уже все здорово, но мне кажется, классно было бы придумать какие-то штуки на переменах, чтобы мы играли в игры друг с другом. На улице больше времени проводить. Хотя, с другой стороны, там такая сейчас погода…

Погода в день интервью действительно была «нелетная» – весь день шел мелкий дождь, периодически переходящий в снежную крупу. Зато в «Мозаике» тепло и уютно. Два года назад в этом образовательном центре открылась альтернативная частная школа. Сначала здесь был только один младший класс и три средних – пятый, шестой и восьмой. Прошел учебный год, и восьмиклассники перешли в девятый класс, младшая школа разрослась – сейчас в ней занимаются более 20 детей. При мне родители забирали свою дочурку-второклассницу домой – девочка была обижена, что ее не оставили на продленку, и смешным требовательным тоном говорила маме, что завтра нужно прийти обязательно. Да, обязательно. В школу. И каникулы ей не нужны – зачем каникулы, тогда же в школу ходить нельзя…

Возвращаемся к старшеклассникам. Рома и Дима – два друга. Дима – старожил «Мозаики», если можно так сказать, он здесь с самого начала. Ромка пришел в нынешнем учебном году. Тем интереснее было слушать их впечатления:

Рома: – Там ты особо никому не нужен – главное, чтобы на уроке сидел тихо. В классе реально работали четыре девочки, остальным было все равно – вызвали к доске, получил «два», и ладно. Здесь, если что, спрятаться не получится, потому что нас в классе всего четыре человека, учитель по-любому найдет время, чтобы тебя спросить. И сами учителя лучше относятся, более внимательно, больше участия проявляют – особенно если ты раньше не понимал, а теперь понимаешь.

Дима: – Я раньше математику совсем не понимал, биологию – сначала она была легкая, но если бы остался (в предыдущей школе. – Авт.), то отстал бы точно, ничего не понял, по химии ничего не понимал бы. А здесь все преподают в таком формате, что понятно сразу, а если что-то пропустил – можно спокойно спросить. Можно даже несколько раз с одним и тем же вопросом подойти, все это воспринимают нормально.

/…/

Дима: – Меньше людей в классе. Когда класс маленький, как здесь, то уютнее, чувствуешь себя лучше, проще. Мама предлагала перейти в другую школу, но я сначала боялся, потому что подумал, что это будет обычная школа, только другой класс, куча незнакомых людей, и придется начинать все заново. Так что я был против, но начал ходить и очень быстро привык – буквально за месяц.

Можно было бы написать об уроках бизнеса в старших классах, новом, уникальном формате родительских собраний, на которых дети – полноценные участники. Можно было бы рассказать о том, что дети младшей школы уже почти закончили программу своих классов (пройдя девятимесячный курс за семь месяцев) и уже готовятся учить материал следующих. Но, услышав эти отзывы, я поняла, что самое ценное – это они, эти дети, и их голос, их мнение. Его не хочет слышать традиционная система образования, живущая, будто вещь в себе и для себя. Но «Мозаика» и другие частные школы чутко прислушиваются к этим голосам, потому что здесь понимают – школа существует для них, она должна быть местом, где детям хорошо учиться.