Новый главный по самолетам

В нашей летной академии – новый ректор. 6 марта в вузе прошла конференция трудового коллектива, на которой практически единогласно избрали новым руководителем Александра Чумака. 88 голосов «за» из 91 голосов делегатов конференции отдано за него, «против» 0, трое воздержались.

Выборам предшествовали разные интересные события в легендарном вузе. Аккурат 23 февраля на взятке погорел декан одного из факультетов ГЛАУ. За взятки «педагог» обеспечивал курсантам допуск к полетам. То бишь будущие летчики не могли получить летную практику в небе без мзды. Сложно как-то после этого думать о будущем украинской авиации.

Декан наладил механизм получения неправомерной выгоды от старшекурсников за допуск к прохождению практических занятий. Деньги он требовал даже несмотря на успешность и высокий рейтинг будущих пилотов. Стоимость такого «допуска» для одного курсанта декан оценивал в 11 с половиной тысяч долларов. Задержали руководителя факультета на рабочем месте сразу после получения первой части взятки – $ 5000.

Вскоре после этого был уволен многолетний руководитель академии Сергей Недилько, который начал работать в летном училище еще в 1987 году, а двенадцать последних лет руководил уже летной академией.

По какой причине был уволен, почетный гражданин областного центра Сергей Николаевич Недилько не знает.

Итак, кто же теперь главный в вузе?

Александр Алексеевич Чумак окончил в 2005 году Харьковский государственный педагогический университет им. Сковороды по специальности «Правоведение».

В 2011 г. окончил Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины по специальности «Государственное управление».

В том же году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности «Трудовое право; право социального обеспечения».

В 2016-м – защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности «Административное право и процесс; финансовое право, информационное право».

В Государственной летной академии он занимал должность заместителя начальника по экономической и административно-финансовой работе. В прошлом году указом Министерства образования ему присвоено звание доцента кафедры права и правового регулирования авиационной деятельности. Заслуженный юрист Украины, профессор.

Сфера его научных интересов: международное частное право, международное право, правовое регулирование аэропортной деятельности, правовое обеспечение летной годности и эксплуатации воздушных судов.

Неоднократно назначался ответственным руководителем полетов ЛА НАУ. Активно занимался международным направлением работы вуза, в частности, совместными проектами с Норвегией и Азербайджаном.

В свое время Чумак избирался депутатом областного совета от партии «Батькивщина».

На конференции по избранию нового руководителя присутствовали Максим Луцкий, ректор Национального авиационного университета (ГЛАУ подчиняется этому вузу), глава областной государственной администрации Андрей Назаренко, народный депутат Богдан Торохтий, директор Международной авиакомпании «УРГА» Александр Галинский.

Александр Чумак в общей собственности с женой и сыном владеет жилым домом площадью 180 квадратных метров, квартирой (80,4 кв. м) и земельным участком (599,46 кв. м) в Кропивницком. Новый глава летной академии владеет автомобилем Toyota FJ Cruiser 2013 г. выпуска. Также он имеет право пользования автомобилем Lexus LS460 2012 г. выпуска.

Александр Чумак задекларировал зарплату, которую он получал в академии в прошлом году в размере 252 тысячи 825 гривен. Из сбережений глава академии указал 43000 гривен.

Александр Чумак на конференции поблагодарил коллектив академии за доверие и обозначил первые важнейшие задачи, которые будут стоять перед ним как руководителем. В частности, ближайшей задачей является аккредитация специальностей вуза, укрепление материально-технической базы академии, выполнение всех условий для достижения соответствия Приказу №565 Государственной авиационной службы Украины «Об утверждении Авиационных правил Украины “Технические требования и административные процедуры для летных экипажей гражданской авиации”», что обеспечит переход к европейским требованиям подготовки авиационных специалистов.