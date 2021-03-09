Сепари розперезались…

Офіційна інформація: «Служба безпеки України викрила та припинила діяльність розгалуженої антиукраїнської мережі, організатори якої створювали незаконні органи місцевої влади на Кіровоградщині.

За даними слідства, група осіб намагалася сформувати у регіоні “альтернативні” органи місцевого самоврядування, що дублювали назви діючих ОТГ. Для легалізації незаконної структури представники “народовладдя” розробляли фіктивні реєстраційні документи, статути, печатки та посвідчення.

В одній із соціальних мереж організатори створили сторінку, через яку закликали місцевих мешканців приєднуватись до псевдодержавних утворень. Зокрема, співробітники спецслужби задокументували, що від імені таких “псевдоОТГ” надсилались листи до підприємств та установ із вимогою передати їхнє майно на баланс. За задумом кураторів, такі дії мали призвести до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні».

Це вам не в Інтернеті дурість написати або декілька листівок за «ДНР» роздати однодумцям. Тут уже присутня системна нахабна робота по розвалу держави зсередини, яка напевно непогано спонсорується.

Спеціально для «УЦ» деякі деталі історії додав начальник Кіровоградського обласного управління СБУ Олександр Наконечний.

– Ми одними з перших в Україні почали оперативно відпрацьовувати цю тему. Її натхненник – один так званий «громадський діяч» з Дніпра. Він почав просувати цю схему створення псевдо-ОТГ кілька років тому, за багатьма ознаками схоже, що ця діяльність координується з Російської Федерації.

У чому суть? Робляться спроби створіння не утворень типу та масштабу «ДНР» або «ЛНР», а структур на низовому рівні по всій Україні явно з метою дестабілізації обстановки. Це спроба розбалансувати систему управління в Україні. Така нова форма внутрішнього сепаратизму – з метою вийти з-під контролю центральної влади, нести смуту в народ.

Більшість людей в невеликих селах не дуже розбираються в процесах реформування системи управління, децентралізації і т.д. Тому деякі «товариші» в таких селах збираються в невеликій кількості й «приймають рішення» створити нову сільраду, з новими депутатами, якими самі себе й призначають. Пишуть якісь «документи», «протоколи» і з ними йдуть у реальні сільради та кажуть – тепер ми влада, так народ вирішив.

А ще починають розсилати різним суб’єктам господарювання, підприємствам і установам листи з «вимогами» перейти під їхнє управління, передати на баланс власність. Найбільше їх цікавлять підприємства, де є земля, ліс і т.д.

Подекуди вони взагалі нахабніють. У нас вони працюють по селах, а в одній з сусідніх областей спробували створити свої «райради», провели «вибори» самих себе в депутати цих «райрад».

Під свою діяльність вони підводять ідеологічну «базу»: Конституція, прийнята в 1996 році, за їхньою «авторитетною» думкою, неправильна, держави Україна немає, а до сих пір є УРСР. І всі нинішні органи влади – нелегітимні. Наприклад, Службу безпеки України, СБУ, вони називають «громадська організація СБУ» і т.д.

Їхньою глобальною метою є перестворення держави, з назвою «Республіка Україна». У грудні минулого року вони навіть провели в Києві типу з’їзд, були і з нашої області люди, до цього ще в 2018-му збиралися. Так вони там створили свою «Верховну Раду перехідного періоду», свій «Центрвиборчком» і т.д. Тобто за нібито містечковим сепаратизмом криється задумка внести смуту в масштабах країни, дестабілізувати обстановку.

Це явище не нове. Кілька років тому в нас щось подібне почало проявлятися в Гайворонському районі, але ми вчасно провели належну роботу, все там пригасили. І ось тепер відразу в декількох населених пунктах Знам’янського району таке з’явилося.

Але ми працюємо.

Хотілося б, щоб ще й українські суди працювали як українські й давали належну оцінку таким діям. А то з цим проблема. Органи ловлять таких діячів, а толку…