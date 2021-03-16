Газ в тротиловом эквиваленте…

Несчастье случилось 9 марта, около 20-00, когда молодая пара вошла в съемную однокомнатную квартиру на втором этаже дома по улице Юрия Коваленко в Кропивницком и щелкнула в прихожей выключателем. Дальше случился взрыв газовоздушной смеси. К счастью, пострадавшие получили не опасные для жизни ожоги и травмы.

В некоторых комментариях прозвучало, что, открывая дверь, молодые люди слышали какое-то шипение. Очевидно, им бы проявить осторожность, тем более они сами давно ощущали специ­фический запах при включении газовой плиты, но возникла, как говорится, классическая схема – щелчок выключателя и взрыв.

К сожалению, взрывы бытового газа не такое редкое дело, но в конкретном случае становится страшно от последствий взрыва. Хотя несущие конструкции многоквартирного дома не пострадали, но в самой квартире вылетели все окна, а вещи из квартиры были разбросаны вокруг дома. На первом этаже и этажом выше тоже повреждены двери, во многих квартирах вылетели оконные стекла, а смежная с соседней квартирой стена треснула. Наверное, только счастливое стечение обстоятельств позволило избежать таких страшных разрушений и даже жертв, которые имели место при взрыве «квартирного» газа в прошлом году в Киеве или несколькими годами ранее в Днепре. Там было разрушено по нескольку квартир и даже этажей, погибли люди, некоторые подъезды стали аварийными, а собственникам наиболее пострадавших квартир пришлось искать новое жилище.

Все могло произойти подобным образом и здесь. Простые подсчеты подсказывают, что сила взрыва газовоздушной смеси в однокомнатной квартире могла быть эквивалентна заряду тротила весом от 5 до 10 килограммов. Это очень много, взрывники утверждают, что для подрыва танка (!) достаточно семи килограммов взрывчатки. Все зависит от концентрации метана в квартире и от условий образования и распространения взрывной волны. Даже по фотографиям видно, что кухня и ванная в принципе целы, но вот коридор и комната выгорели полностью. Вероятно, очаг возгорания, а потом и эпицентр взрыва возник в коридоре, от ударной волны случилось короткое замыкание, от которого загорелся телевизор, спровоцировавший полное выгорание комнаты. Молодым людям очень повезло, что их не расплющило взрывной волной, а влияние температуры на них было кратковременным.

В очередной раз взрыв напомнил или помог нам уяснить всю силу и опасность использования бытового газа в мирных целях. Этот случай взрыва бытового газа с выгоранием достаточно уникальный, обычно дело заканчивается разрушениями. Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Кропивницкого Сергей Коваленко сказал корреспонденту «УЦ», что в своей практике он сталкивался с взрывом газа и последующим выгоранием еще в городе Донецке в 1981 году. Серьезные разрушения двухэтажного дома имели место при взрыве газгольдера в городе Помошная в начале девяностых годов прошлого столетия. Случались в его практике и серьезные аварии оборудования газонаполнительных станций, о чем писала «УЦ».

Странно, но мы как будто игнорируем опасность, ведь в даном конкретном случае люди вроде бы давно чувствовали запах газа, говорят, что при включении духовки, но почему-то не закричали «караул», не побежали или не позвонили в газовую службу и так далее. Об этой проблеме напомнил и мэр Кропивницкого Андрей Райкович, который распорядился провести дополнительную работу не только с руководящим звеном жилищного фонда, но и с жителями. Люди должны реагировать на любые нарушения проживания и эксплуатации домов и сигнализировать об этом: «Газ – категорія особливо небезпечна, але ми забуваємо про пильність».

Причем сейчас речь идет о достаточно примитивном с технической точки зрения устройстве – газовой плите, что уже говорить о сложных системах автономного отопления? Тем не менее, и в газовой плите есть места вероятного повреждения и пропуска газа или, как говорят специалисты, «травления». Слесарь, обслуживающий газовое оборудование, рассказал нам, что утечки газа в плите действительно возможны, причем в нескольких местах, поэтому при малейшем подозрении немедленно перекрывайте подачу газа и вызывайте аварийщиков.

В самой плите газ подводится к переключателям и от них к горелкам при помощи медных трубок. В местах соединения может нарушиться развальцовка, а в старых моделях применялись прокладки, котороые со временем разрушаются. Может травить и на переключателях так называемого пробкового типа, состоящих из двух притертых друг к другу латунных частей.

Кстати, газовики в целях безо­пасности запретили использование газоподводящих шлангов с металлической оплеткой, поскольку в плитах с электрическим включением, тем более в комбинированных – газо-электрических, на металлические части действует статическое напряжение или блуждающие токи. Возможен и такой дефект, как болтающиеся переключатели, когда они не точно фиксируют положение «Вкл/Выкл». Вы думаете, что выключили горелку, а на самом деле оставили ее приоткрытой. Необходимо перед уходом лишний раз убедиться в отсутствии огня на горелках и в правильном положении переключателей. Тем более, что коронавирус многих лишает едва ли не единственной возможности контроля утечки газа – обоняния.