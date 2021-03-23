«Нафтогаз» атакує: чи буде в Кропивницькому тепло?

У лютому держава обіцяла знайти джерела компенсації збитків, які міські бюджети несуть через те, що ціна газу зросла, а тарифи на тепло на місцях не підвищили. А минулого четверга державний «Нафтогаз» через суд заарештував операційний рахунок кропивницького «Теплоенергетика».

Це ладне призвести до того, що наступний опалювальний сезон в обласному центрі може взагалі не розпочатися, а соціальні вибухи чекатимуть на нас уже найближчим часом, наголошує міський голова Андрій Райкович. Про те, хто, кому й скільки винен і чим все це скінчитися, – далі в матеріалі.

– Дії «Нафтогазу» ставлять під сумнів довіру до професійного діалогу, який відбувся на найвищому рівні. Президентом було поставлене завдання врегулювати проблему боргів теплокомун­енерго, накопичених у попередні роки, та тих, які накопичуються зараз через те, що ціна на газ змінилася, а тарифи на тепло ми не підвищили, – пояснює він. – Адже тисяча кубометрів газу із січня коштує вже не 7 тисяч гривень, а 8,8 тисячі, плюс майже дві тисячі – розподіл, плюс транспортування, плюс ПДВ. Разом майже 11 тисяч за тисячу кубометрів. А в діючий тариф на тепло закладалася ціна до 7 тисяч. Через цю різницю з’явилася заборгованість «Теплоенергетика» перед «Нафтогазом», яка не може бути покрита навіть за стовідсоткових розрахунків населення. А рівень оплати за тепло населенням Кропивницького – нижчий за 90%.

Говорили-балакали

Після січневого подорожчання газу було зрозуміло, що, не піднімаючи тарифи на тепло, міста закінчать опалювальний сезон із збитками. Зокрема, для бюджету Кропивницького вони складуть біля 200 мільйонів, для бюджету Києва, наприклад – порядку чотирьох мільярдів гривень.

– У лютому під час зустрічі представників Асоціації міст України, мерів обласних центрів, міст обласного значення з прем’єр-міністром, представниками Кабміну, міністерств були досягнуті домовленості: до травня мали бути віднайдені шляхи компенсації цих збитків містам. Підписали відповідний меморандум. Але замість компенсації ми отримали судовий арешт ще в ході опалювального сезону. Тепер ціна тих домовленостей стає очевидною. Ми говорили про господарські питання з профільними адміністраторами державного рівня. А вийшло, що ми говорили з політиками…

Від Кабміну регіони очікували підзаконних актів, постанов, у яких мали бути виписані конкретні шляхи компенсації збитків міських бюджетів.

– Спала напруга, і припинили говорити про цю проблему, ніби її більше немає. Нам ніхто так і не сказав однозначно, що поверне гроші, які ми втрачаємо через різницю в тарифах, і в який саме спосіб. У підписаному меморандумі задекларовано, що держава відшукає компенсатори. Якщо не буде роз’яснення, тлумачення та послідовних дій уряду в цьому напрямку, це означатиме фактичну руйнацію всієї економічної моделі децентралізації…

Причина та наслідки

Формально позов, через який виконавці заарештували рахунок, стосується боргу в 178 мільйонів гривень, накопиченого у 2017-2018 роках дочірнім підприємством «Кіровоградтепло» київського ТОВ «ЦНТІ УНГА», яке з 2004 року орендувало в міста більшу частину теплогенеруючих потужностей, а наразі визнане банкрутом. Пікантність ситуації в тому, що власником «Кіровоградтепла» є Олександр Ковалко, у 2018-му – заступник голови правління, пізніше – голова секретаріату науково-технічної ради НАК «Нафтогаз України». Позиватися щодо його боргів «Нафтогаз» почав після того, як котельні та інше господарство повернули з неефективної оренди у власність міста.

– Нафтогаз не хоче випустити жодної копійки. Є закон України, який регламентує, скільки треба сплачувати «Нафтогазу» від загального об’єму коштів, які надходять від населення у вигляді сплати за тепло. Арешту домоглися, щоб через судові приписи, виконавчу службу на користь «Нафтогазу» забрати максимум коштів. Як нам готуватися, проводити відновлювальні роботи? Рівень зносу комунальних мереж, котелень, насосного обладнання – понад 50%! Усе місто перерите через аварії. Ми сподівалися, що з квітня розпочнемо замінювати та ремонтувати мережі, не менше 100 мільйонів плануємо вкласти в ремонтні роботи. Інакше наступний сезон просто не розпочнеться! Бо ми не зможемо забезпечити опалення, навіть якщо газ буде. Система розірвана, зруйнована, бо збудована 50 і більше років тому й розрахована для інших потреб…

Така ситуація не тільки в Кропивницькому, а й в інших містах України, наголошує міський голова. Такі ж борги за рахунок різниці в тарифах утворюються всюди.

– Зрозуміло, що ніхто не «перекриє вентиль», не припинить постачання газу котельням, поки не закінчиться опалювальний сезон, – закон забороняє це робити. Але ми вже бачимо, що після його завершення котельні будуть закриті, опломбована подача газу, і ми не будемо мати жодної копійки на капітальні відновлювальні, ремонтні роботи. А це катастрофа, це шлях в нікуди. Це не шлях до святкування 30-ї річниці незалежності нашої держави. Не буде як святкувати…

Політика?

Перспективи майбутньої осені з огляду на сказане виглядають не надто райдужно, а просто зараз на Кропивницький можуть чекати виклики іншого толку, зазначає Райкович.

– Мені треба, як відповідальному керівникові, не допустити, щоб люди, які працюють у комунальному теплоенергетичному сегменті, сьогодні проявляли незадоволення, відмовлялися від роботи. Їм треба платити заробітну плату, постійно потрібен ремонтний фонд, кожен день по місту до півсотні аварійних ситуацій – а звідки, якщо операційний рахунок заблоковано?

Судовий арешт – не єдина причина фінансових проблем. Адже держава, зі свого боку, винна «Теплоенергетику» чималу суму.

– Наша теплоелектроцентраль виробляє ще й електроенергію, яку віддає в мережу. Протягом поточного сезону – на 20 мільйонів гривень, за які нам не заплатили гроші. Так, це не 170 мільйонів, але це обігові гроші, які дають можливість платити заробітну плату тощо. Теплокомуненерго великих міст мають бути госпрозрахунковими, принаймні частково окупати себе, а не бути жорстко дотаційними. Інакше треба працювати з ними так, як з освітою та медициною, – має бути державна вертикаль, державне фінансування та державна відповідальність.

На тлі політичної боротьби, яка в Україні не припиняється ніколи, після січневих підвищень нова комунальна «історія» може спровокувати й нові спалахи навколополітичної активності в регіоні.

– Усе це робиться не на користь влади та діючого президента, це «підніжка». Вже сьогодні представники громадського сектору певного політичного орієнтиру принесли заяви, що будуть організовані мітинги. Вимагають, щоб ми готували колективні звернення від імені громади щодо тарифів – до Верховної Ради, Кабінету Міністрів… Ми ж провели засідання регіональних відділень Асоціації міст України, я з виконавчим директором вийшов у публічний простір, через суспільне телебачення, проінформував людей, що таке меморандум, чого ми ним досягнули. Ми застерігали людей від актів непокори, «тарифних майданів»… Тепер державний «Нафтогаз», посадові особи якого є підписантами цього меморандуму, своїми діями все це перекреслюють. Поки ми не маємо реакції, коментарів з боку держави. Але чекаємо жорсткої оцінки дій «Нафтогазу» з боку Кабінету Міністрів і скасування цього судового рішення в законний спосіб.