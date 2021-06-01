Коронавирус: мутировал и стал опаснее

Вам не кажется, что все мы расслабились и утратили бдительность? Между тем ковид продолжает заражать и поражать. О последних «тенденциях» коронавируса нам рассказала Ирина Панченко, главный инфекционист Центральной городской больницы Кропивницкого.

– В последнее время, в период так называемой третьей волны, мы фиксировали большее количество заразившихся, болезнь которых протекает тяжелее, чем прежде. Тяжелых больных стало больше, смертность тоже увеличилась.

В лабораторных центрах Украины проводились исследования, которые подтвердили то, что штамм коронавируса мутировал. То есть теперь у нас циркулируют другие штаммы. Протоколы лечения коронавирусной болезни меняются постоянно. Не радикально, но все же меняются тактики и стратегии применения определенных препаратов.

И все же мы наблюдаем спад заболеваемости. К счастью, заболеваемость медиков становится минимальной. Это связано с вакцинацией медработников. Кроме того, много переболевших, имеющих антитела.

Замечу, что умершие от коронавируса – это в основном пожилые люди с хронической сопутствующей патологией. Те, кто помоложе, тоже имели сопутствующие заболевания. А вот дети болеют в легкой форме и часто не нуждаются в госпитализации.

Ситуация в больнице следующая: мы постепенно сворачиваем госпитальные базы. Через пару дней отделения, отданные под больных коронавирусом, будут работать по своей специфике.

Прогнозировать что-то либо нет смысла. Мы же надеялись, что все закончится второй волной, и не будет третьей. Но видите, как получилось: третья оказалась жестче и беспощаднее. А вот рекомендации дать могу. Первое – это активная вакцинация. Не пренебрегайте прививкой, обезопасьте, защитите себя. Особенно люди, находящиеся в группе риска. Часто слышу, что больные сахарным диабетом боятся прививаться. Наоборот! Больным сахарным диабетом, гипертонической и другими хроническими болезнями нужно привиться в первую очередь.

Я понимаю, что все устали от масочного режима. Но ношение масок по-прежнему остается актуальным. Так же, как тщательное и частое мытье рук и соблюдение социальной дистанции. Давайте не будем расслабляться. Подождем, пока вирус ослабеет.