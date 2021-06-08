Олександрія післясвяткова

І через тиждень після святкування 275-ї річниці Олександрії відчувається його відлуння, зокрема, міський голова Сергій Кузьменко подякував організаторам за чітке проведення запланованих заходів і пообіцяв, що скасований через погодні умови політ на повітряній кулі таки відбудеться. Сотня щасливчиків зможе помилуватися містом з висоти пташиного польоту. Але найщасливішими в День міста стали батьки двох немовлят, які цього дня народилися в міському пологовому будинку. 31 травня мер привітав батьків новонароджених і подарував сертифікати на придбання будь-якого товару в дитячому магазині. Такі ж подарунки отримали й молодята, які стали на весільний рушник у ці ювілейні дні.

До речі, вже наступного дня комунальники навели лад на Соборній площі та біля стадіону «Ніка». Довелося відремонтувати кілька лавок та огорож, прибирати та вивозити сміття, відновлювати клумби, що й не дивно, адже, за різними оцінками, 30 травня майже одночасно святкувало від 15 до 25 тисяч осіб! У такому натовпі легко було й загубитися, тому поліцейські отримали 14 повідомлень про допомогу у встановленні місцезнаходження родичів, що й було зроблено з усією можливою оперативністю – всі діти повернуті батькам ще до закінчення свята.

31 травня місто повернулося до буденного життя, хоча цей день став святковим для випускників шкіл міста. Правда, у зв’язку з карантинними обмеженнями, випускні проходили без традиційних гулянь, кожен колектив визначав свій формат урочистостей. Трішки пізніше вчорашні випускники, а тепер абітурієнти, складали ЗНО – успіхів вам у дорослому житті!

1 червня місто достатньо широко відзначило День захисту дітей, найкращим подарунком для дітей стала можливість відпочити в літніх таборах. 64 дитини з соціально вразливих груп населення проведуть кілька літніх тижнів в таборі «Дружба» біля Олександрії або в смт Лазурне, для чого міська рада надала 800 тисяч гривень. З початком літа олександрійцям стане простіше потрапити на морське узбережжя. «Укразлізниця» відкрила маршрут потягу Івано-Франківськ – Генічеськ, який зупинятиметься і в Олександрії.

7 червня Сергій Кузьменко привітав олександрійських журналістів з професійним святом працівників ЗМІ й навіть подякував за критику, яка «допомагає керівництву міста позбутися помилок». Задля їх уникнення міська влада ініціювала тотальний аудит роботи КП «Олександрійський центральний ринок», причому за час роботи не лише «папередників», але й діючого керівництва. Це потрібно для об’єктивної оцінки економічної ситуації на підприємстві.

Економіка – річ безжальна, тому нещодавно було затверджено нові тарифи на платні послуги Олександрійської районної лікарні «за зверненнями громадян без направлення лікаря». Потрібно звернути увагу саме на цю обставину – ви можете звернутися до лікарні без направлення, але доведеться заплатити від 60 до 86 гривень навіть за звичайну консультацію. Медогляд на водійське посвідчення коштуватиме 570 гривень, один день перебування в стаціонарі – 370 гривень, і так далі, а всього перелік платних послуг складається зі 120 позицій. Можна сказати – дорого, але важливіше те, що люди мають можливість лікуватися, а лікарня – існувати. На даному етапі це найголовніше, як і збереження взагалі соціальної і культурної інфраструктури. З цією метою обласна рада передала приміщення районного Будинку культури Олександрійському фаховому коледжу культури та мистецтва, і це правильно, бо студенти отримали можливість навчатися в умовах, максимально наближених до сценічних.