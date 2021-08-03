Как выбрать и где купить туристическую палатку?

Любое путешествие — это выход из зоны комфорта. А он так необходим, особенно после продолжительного похода. Отчасти компенсировать нехватку домашнего уюта способна качественная туристическая палатка. Купить в Украине такое снаряжение лучше всего через сеть туристических магазинов Terra Incognita. Его услугам и ассортименту доверяют самые опытные туристы. Ведь в его каталоге они находят лучшее снаряжение от известных производителей на самых привлекательных условиях.

Как выбрать туристическую палатку в каталоге интернет-магазина Terra Incognita?

При выборе данного вида снаряжения нужно учитывать множество актуальных критериев. Тогда вы сможете правильно выбрать и заказать туристическую палатку. В интернет-магазине Terra Incognita определиться с выбором вам помогут не только удобные фильтры, интуитивно понятный интерфейс, исчерпывающая информация в карточке товара, но и грамотное консультирование. Специалисты компании готовы предоставить ответы на любые вопросы покупателей. Также они подскажут лучший вариант палатки, оптимально подходящий для конкретного покупателя. При этом они порекомендуют исходить из основных характеристик данного снаряжения.

Изготовитель

Настоящий турист, который осведомлён о лишениях, сопряжённых с походом, никогда не выберет непроверенное снаряжение. В то же время можно не сомневаться в качестве таких изделий, как туристические палатки из каталогов именитых брендов, представленных на сайте terraincognita.com.ua. Black Diamond, Expe Fjord Nansen, Hannah, Kelty, Marmot, Salewa, Sierra Designs, Tentsile, Terra Incognita, Trimm21 — это компании, которые дорожат своей репутацией. Поэтому их продукция — воплощение самых достойных характеристик. Тем более если она заказана через интернет-магазин Terra Incognita.

Назначение

С учетом особенностей будущей эксплуатации данного снаряжения можно выбрать палатки разных типов. Наиболее распространённые из них:

палатки кемпингового типа;

для пеших и горных походов;

универсального назначения;

для альпинизма и экспедиций;

для туризма на велосипедах.

Вместимость

С учётом того, сколько человек будет спать в палатке одновременно, ее можно приобрести на 1-5 мест и даже больше. Если количество отдыхающих будет большим, желательно, чтобы палатка имела несколько входов. В этом плане самые распространенные варианты — на два или один вход. Есть даже модели на 3-4 входа.

Конструкция

Большинство современных палаток имеет качественный непромокаемый тент. Причём в основном он является двухслойным. Таким образом улучшаются тепло- и звукоизоляционные свойства изделий, защита от проникания осадков и холодного воздуха снаружи. Каркас используется алюминиевый, стекловолоконный, карбоновый или стальной.

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