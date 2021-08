Романтика для взрослых, или Возвращение парохода «Голден Гейт»

By

Изначально эта история уже полна сенсаций и сюрпризов, даже несмотря на то, что написание сценария для документально-художeственного сериала о гибели «золотого» парохода «Голден Гейт» еще не завершено. И вполне возможно, что авторам идеи придется снимать отдельную серию о том, как велся поиск информации, как писался сценарий, и о многом другом. Но это дело будущего. Для нас же стало настоящей удачей участие в проекте земляков и коллег Даши Романской и Андрея Богдановича. Собственно, исключительно благодаря их доброму отношению к нашей газете и состоялся этот разговор.

– Андрей, давай начнем с тебя. Как случилось, что достаточно взрослый человек с серьезной профессией вдруг начинает заниматься судьбой давным-давно затонувшего корабля? Прочитанная в детстве «Одиссея капитана Блада» отозвалась или «Пираты Карибского моря» догнали?

Андрей Богданович, ресёрчер-сценарист:

– Это скорее не детство отозвалось, а я дорос до большого проекта. В работе журналиста, блогера, телеведущего немаловажная, полезная часть – это аналитика, умение работать с историей и особенно с деталями. Все это пригодилось здесь – в расследовании удивительной судьбы корабля, которая буквально, как оказалось, перевернула ход истории Соединённых Штатов Америки. Но романтизм приключенческих морских романов и повестей, прочитанных в детстве, конечно же, имеет место.

– Историю гибели парохода «Голден Гейт» можно прочесть в Википедии, и не только. Но, поскольку ты уже глубоко в теме и знаешь массу нюансов, хотелось бы, чтобы ты сам рассказал о его трагедии.

А.Б.: – Трагедия «Голден Гейт» входит в десятку самых крупных кораблекрушений XIX века. Из 338 пассажиров и членов команды корабля выжило 80 человек. Надежный, как считалось, пароход, гружённый золотом компании Wells Fargo и шахтеров, которые работали на приисках Калифорнии, плыл из Сан-Франциско в Панаму. Общая стоимость золота была на сумму в полтора миллиона долларов на то время, сейчас около 37 миллионов. У корабля уже была довольно подмоченная репутация: то эпидемия холеры на борту, то несколько раз садился на мель, но благодаря усиленному корпусу и супернадежному сейфу он считался флагманом флотилии американских морских пароходов. Была в последнем путешествии и плохая примета: на корабле оказалось два капитана – Хадсон и Пирсон. Последний был командором флотилии и плыл в отпуск, но этому не суждено было сбыться.

На борту была масса состоятельных пассажиров, в том числе и Король дилижансов, как его называли, Бен Холладей. Этот магнат был владельцем Pony Express и контролировал почтовое сообщение между востоком и западом США. Примечательно, что после аварии он станет инвестором и директором компании «Юнион Експресс» и построит первую трансконтинентальную железную дорогу в США, не доверяя больше морским пароходам.

Возле побережья Мексики на седьмой день пути на корабле начался пожар. Причём в самом труднодоступном месте – машинном отделении. Причина до сих пор неизвестна. Огонь буквально расколол пароход. Оставался шанс спастись на шлюпках, но конструкция корабля и течение были такими, что лодки, спущенные с кормы корабля, тут же попадали под работающие колёса парохода, и десятки пассажиров погибли именно из-за этого.

Как это и бывает, трагедия стала местом для подвигов. Тут и оба капитана, которые до последнего спасали людей и корабль, и пассажир, который спас маленькую девочку Эдди Манчестер, что послужило поводом для написания популярной песни в середине XIX века I don`t want to be drowned, и первый помощник капитана Нолан, который руководил спасательными шлюпками, и мексиканский священник Карденас, который, добравшись до берега, вытащил сам 24 человека из прибоя.

Отдельная история – судьба золота, так необходимого для войны Севера против Юга в США (а тогда как раз шла Гражданская война). Часть его была спасена, но из-за особенности места кораблекрушения большая часть сокровищ осталась на корабле. Горящий пароход сел на мель близко от берега – за 300-400 метров, но прибой и течение намывает там такое количество песка, что работы по спасению золота считаются сверхсложными.

– Расскажите об истории вашего знакомства с Романом Торресом, автором книги «Легенда “Голден гейт”» и последовавших за этим событиях.

Максим Оноприенко, инициатор проекта:

– С Романом Торресом меня познакомила моя дочь София, хотя в данном случае её корректней позиционировать координатором этого проекта в Мексике. Ей 19, и сейчас она работает ассистентом режиссера на съёмках проекта НВО – ребута сериала The Garcias, но полтора года назад она приехала погостить в Мексику к друзьям и познакомилась с Торресом. Роман – очень интересная и многогранная личность – архитектор, писатель, исследователь-подводник. Он дал Софии свою книгу, и с этого всё началось.

Когда София рассказала мне о Golden Gate, я приехал в Мексику, чтобы встретиться с Романом. Мы пообщались, я озвучил свое видение истории, и наши мысли совпали, но наша команда оказалась не первой и не единственной с таким предложением. Из основных конкурентов были японский телеканал и продакшн Лос-Анджелеса, но наша презентация впечатлила Романа сильнее.

– Представьте, пожалуйста, людей, вошедших в вашу команду.

М.О. : – С мексиканской стороны, это Роман Ривера Торрес и его сыновья, которые тоже были участниками экспедиций на затонувший Golden Gate. А с украинской – Евгения О’Коннор, продюсер с опытом международных форматных шоу и полнометражного кино, София Оноприенко, координатор проекта в Мексике, Валерий Примост, главный сценарист и сторителлер, Андрей Богданович, ресёрчер-сценарист, Сергей Кайтаз, оператор, и Дарья Романская, отвечает за внешние коммуникации.

– Сколько раз вы ездили в Мексику, чем конкретно занимались в экспедициях?

М.О.: – Экспедиций всей командой было три, одна из них – почти два месяца. Плюс несколько моих визитов, в период переговоров и подписания документов. Мы постоянно в контакте с мексиканской стороной, но личное общение, безусловно, очень важно, потому что есть определенная специфика, начиная от инженерных особенностей корабля и заканчивая деталями подводных экспедиций.

Валерий Примост, сценарист-сторителлер:

– Такие поездки необходимы, чтобы погрузиться в тему во всех смыслах. В одну из поездок в Пуэрто-Авентурас мы изучали артефакты, поднятые со дна. Я находился в каком-то оцепенении, ведь за всем этим – жизни людей, оборвавшиеся жестоко и неожиданно. Трагедия «Голден гейт» – одна из самых драматичных. Представьте себе этакий «Титаник XIX века» – корабль, считавшийся самым надежным в Тихоокеанских водах в ту эпоху, погибший из-за причины, которую никто не мог предположить и ожидать. Пожар – это вам не встреча с айсбергом, которую невозможно организовать. В нашем случае слишком многим было нужно, чтобы «Голден гейт» не доплыл до места назначения. Но это уже отдельная история.

– Хотелось бы побольше узнать о Романе Торресе. Кто он, чего больше в его книге – художественного вымысла или реальных фактов?

В.П.: – Роман исследовал историю «Голден Гейта» большую часть своей жизни. Книга – одна из составляющих этого процесса, но допускаю, что даже не самая главная. Большая часть книги – это реальная история, основанная на исторических фактах. Но финальный раздел и эпилог – это художественное произведение, хоть и подкрепленное реальным опытом первых экспедиций Романа и его команды. Это тоже будет отображено в нашей сценарной адаптации, поскольку это отдельная интереснейшая линия.

– Как решали языковую проблему в Мексике? И на каком языке пишете сценарий?

А.Б.: – Тут большое спасибо нашей мексиканской части команды. Когда мы записывали интервью с Джо Келли Хьюзом и Романом Торресом, большую часть коммуникации взяли на себя София Оноприенко и Евгения О‘Коннор. Основной язык – английский, плюс София хорошо владеет испанским. Это помогло отработать три съёмочных дня без сбоев и недопониманий. Иногда мы с Валерой и Максимом вносили правки в перечень вопросов, София оперативно переводила их и продолжала интервью с героями. Сценарий на данном этапе пишем на украинском языке, после чего будем переводить на английский.

– Неизбежный вопрос о финансах. Кто финансировал ваши экспедиции и каковы ваши обязательства?

М.О.: – Пока это примерно равномерный вклад обеих сторон. Частично мы ездили в Мексику за собственные деньги, частично – по приглашению мексиканской стороны, и они помогали с обеспечением, логистикой. Параллельно продюсер проекта Евгения О’Коннор занимается поиском партнеров, которые готовы присоединиться на сценарном этапе – для собственно сценарной реализации. Плюс нам предстоят ещё несколько экспедиций, в частности, к месту кораблекрушения, для встреч с экспертами, родственниками погибших – все это требует инвестиций, хоть и не космических.

– На какой стадии ваша работа над сценарием?

М.О.: – Уже готовы пять серий из восьми. Но нюанс в том, что, чем глубже мы погружаемся в историю, тем больше неизвестных фактов всплывает. Изначально мы планировали шесть эпизодов, но, работая над сценарием, получая новые факты в процессе исследований, находя родственников пассажиров Golden Gate, команда решила, что эпизодов должно быть восемь.

– Мне кажется, в вашем случае будет очень трудно уйти от повтора сцен и диалогов «Титаника».

В.П.: – У трагедии «Голден Гейт» есть неоспоримый плюс – примеров драмы и конфликтов, которые разыгрались на борту, было значительно больше. Тут и до сих пор не раскрытая причина пожара на сверхнадежном пароходе, и профессиональные отношения двух капитанов, и религиозная нетерпимость, и конспирология, и мистика, и выбор между тем, что спасать в первую очередь: огромные сокровища или людей? И все это во время Гражданской войны. Получается неплохой литературный буйабес. Конечно, от сравнений двух трагедий нам не уйти, но мы надеемся, что история «Голден Гейт» не менее интересна.

М.О.: – Наш проект художественно-документальный, поэтому отдельная часть повествования – это современная борьба за подводные артефакты команды Романа Торреса. Тут еще одна параллель. Как у художественной части с «Титаником», так и в документальной – с командой Жак-Ива Кусто. С известным ученым, кстати, Роман был знаком лично.

– Вопрос, который меня очень интересует: какие открытия в судьбе «Голден гейта» сделала ваша команда?

А.Б.: – Для меня пока что это три пункта. Как удалось выяснить, одним из тех, кто провожал в последнее путешествие «Голден Гейт» был молодой, 26-летний журналист Клеменс, через год, в 1863-м году, он станет известен как Марк Твен.

Второе: это песня о судьбе девочки Эдди Манчестер, которую спас пассажир корабля. Мне удалось найти обложку релиза 1865 года с нотами и текстом песни. Мы попросили наиграть музыку, и перед нами ожила эмоциональная часть истории, и вполне возможно, мы получили уникальный саундтрек к фильму.

И третье – это Бен Холладей, его спасение и, как результат, влияние на транспортное и экономическое развитие Соединённых Штатов. Кораблекрушение «Голден Гейт» стало первым гвоздем в крышку гроба для пароходного бизнеса и одновременно послужило толчком для развития сети железных дорог в Америке.

– И вопрос для каждого из вас. Расскажите вашу самую памятную мексиканскую историю.

А.Б.: – У нас есть общая история, как мы остались одни в джунглях. Друзья отвезли нас покупаться в сенот – местное глубоководное озеро в мексиканских чащах (их на Юкатане очень много). Работают такие купальни до 17 часов, и там постоянно довольно много людей. Мы же задержались до 17:30 и неожиданно для себя поняли, что остались одни. Все посетители как-то быстро ретировались. А на место людей начали выползать, приплывать и прилетать малоизвестные нам птицы и животные. Нас преду­преждали, что после 18-ти желательно в джунглях не оставаться, так как из зарослей выходят не только безобидные игуаны, но и животные посерьезней, например, ягуары. Поэтому, наскоро одевшись, мы поспешили к выходу, но он оказался закрыт, а самих охранников тоже след простыл. Мало того, и самих выходов три – расположены они, как стены в крепости: сначала первая линия защиты, затем вторая и третья. Демонстрируя чудеса ловкости и усердие в плане звонков друзьям с просьбой вытащить нас отсюда, мы смогли добраться до главных ворот. Там уже нас, под удивленные взгляды разнообразных рептилий, забрал Макс…