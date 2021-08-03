Спасибо за внимание!

Это было неожиданно: областной департамент культуры и туризма обратил внимание на приют «Затишна оселя», находящийся в Аджамке. Как правило, частные учреждения, даже такой специфики, обделены вниманием власти. Но не в этот раз.

Вообще-то в поле зрения департамента попал не столько приют, сколько находящийся там художник Владимир Остроухов. Именно о нем снимали передачу в рамках всеукраинского проекта «Особливі митці від териконів до Карпат». Готовый видеопродукт можно будет увидеть в октябре. Пока же вся «оселя» обсуждает событие, произошедшее в уютном дворике.

– Когда мне позвонила заместитель директора департамента культуры Людмила Тищенко и предложила снять передачу о нашем художнике, я обрадовалась, – говорит директор БФ «Затишна оселя» Валерия Кривошапка. – Мы всегда рады гостям, а тут, пожалуй, впервые, еще и областная власть. Тем более радостно было за Остроухова – художнику необходимо внимание.

По словам Валерии, Владимир Иванович, узнав, что его хотят снимать, засомневался. Он не кокетничал, нет, просто боится подвести Валерию, что-то не то сказать. Хозяйка «Затишной осели» успокоила мастера: никто заставлять не будет, есть время подумать. На следующий день Остроухов был полон решимости.

Во дворе на мольбертах были выставлены картины Остроухова. Выступали фольклорные коллективы «Кумоньки» и «ЭксампейЯ». Работала съемочная группа. Постояльцы «осели» наблюдали за происходящим, сидя на диванчиках в тени деревьев. «Это лучше, чем смотреть телевизор. Впечатлений хватило на несколько дней воспоминаний и обсуждений», – заметила Валерия.

Картины Остроухова снова поразили наблюдателей. Несколько человек выявили желание приобрести работы. Но пока ничего не продается – художник готовится к очередной выставке. А полотна Владимира Ивановича заметно оживились. Они стали ярче, красочнее, теплее, жизненнее. Это отмечают и сотрудники «Затишной осели», и Валерия, и друг Остроухова художник Анатолий Шаповалов. Сам Владимир Иванович благодарит судьбу и Валерию за возможность жить, окруженным вниманием и заботой, и творить на радость всем нам.